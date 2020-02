Egy kínai férfi, akinek otthon kellett maradnia a koronavírus miatt, azt találta ki, hogy élőben streameli (közvetíti) az alvását a TikTok szolgáltatásban. Ez így elég furán hangzik, azonban a netezőknek annyira tetszett, hogy több mint 10 500 dollár értékben adományoztak virtuális ajándékokat.

Az első adásra február 9-én került sor. A férfi csak azt szerette volna megtudni, hogy horkol-e, azonban az ötórás élő közvetítés nézőinek száma nagy meglepetésére olyan magas volt (több százezer néző), hogy másnap este sor került a második epizódra, azaz az újabb adásra. A csatornáján közzétett statisztikák szerint volt olyan este, amikor több mint 18 millióan figyelték azt, hogy hogyan is alszik.

A 36kr kínai oldalnak adott interjú szerint a virtuális ajándékokat képes volt kézzel fogható valutára váltani, s összességében több mint 4000 dollárnak (azaz 1 240 000 forintnak ) megfelelő összeget keresett különös ötletével. A férfi már korábban is készített rövid videókat a platformjára, azonban azokkal messze nem vált ennyire sikeressé. Az élő közvetítés előtt ugyanis csak 37 ezer követője volt, jelenleg viszont több mint 850 ezer rajongója van.

© TikTok

A továbbiakban viszont már nem akarja közvetíteni az alvását, és valójában nem igazán érti, miért vonzott ennyi embert az ötlete. Abban is biztos, hogy jelenleg rengeteg a követője, de ezeket valószínűleg el is fogja veszíteni. Azt is elmondta, hogy most megtapasztalta, nem is olyan jó dolog internetes sztárrá válni. Rengetegen keresik meg azzal, hogy adjon tanácsot, hogyan lehet alvásból pénzt csinálni, sőt olyanok is vannak, akik kifejezetten zaklatni kezdték. Szóval most vége az alvásközvetítésnek, és a jövőben újra a rövid, minőségi videókra fog koncentrálni.

