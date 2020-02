Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy szülőből hárman aggódnak a gyermeküket veszélyeztető okoseszköz-függőségtől, minden negyedik szülő pedig már tapasztalt is függőségi tüneteket gyermekénél – derült ki a Huawei hazai kutatásából, amely az Y-generációs szülők digitális nevelési szokásait vizsgálta. A felmérés szerint a szülők jellemzően csak rövid időre adják készülékeiket gyermekeik kezébe, azonban akadnak olyan helyzetek is, amikor egy hároméves gyermek naponta 5 óránál többet használt okoseszközt. A szülők túlnyomó többsége felügyeli, mire használja csemetéje az okoseszközöket.","shortLead":"Négy szülőből hárman aggódnak a gyermeküket veszélyeztető okoseszköz-függőségtől, minden negyedik szülő pedig már...","id":"20200222_gyerekek_okotelefon_hasznalata_fuggoseg_szulok_huawei_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fed9351-07ec-4ff7-a489-56930b4ccb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_gyerekek_okotelefon_hasznalata_fuggoseg_szulok_huawei_felmeres","timestamp":"2020. február. 22. 19:03","title":"Négyből három magyar szülő félelemmel áll 3-10 éves gyermeke és az okostelefonja előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08dbd98-0cdd-42be-ad60-d38ebaf48244","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Benézett az oroszlán barlangjába a magyar miniszterelnök. ","shortLead":"Benézett az oroszlán barlangjába a magyar miniszterelnök. ","id":"20200221_Megrohantak_az_ujsagirok_Orbant_az_unios_csucs_sajtotermeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c08dbd98-0cdd-42be-ad60-d38ebaf48244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ec974-7cfa-43b3-b8db-acea07c3e274","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Megrohantak_az_ujsagirok_Orbant_az_unios_csucs_sajtotermeben","timestamp":"2020. február. 21. 16:55","title":"Megrohanták az újságírók Orbánt az uniós csúcs sajtótermében – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyűlöletbeszéddel vádolja a képviselőket.","shortLead":"Gyűlöletbeszéddel vádolja a képviselőket.","id":"20200222_Tordai_Bence_feljelenti_Duro_Dorat_es_Horvath_Laszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20269b7-58e1-414e-a25f-8e696bfe0a72","keywords":null,"link":"/itthon/20200222_Tordai_Bence_feljelenti_Duro_Dorat_es_Horvath_Laszlot","timestamp":"2020. február. 22. 16:19","title":"Tordai Bence feljelenti Dúró Dórát és Horváth Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8427275d-b638-41d7-8126-602d33c9a75f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sínautónak képzelte magát.","shortLead":"Sínautónak képzelte magát.","id":"20200221_Hihetetlen_helyen_talalkozott_a_2es_villamos_es_egy_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8427275d-b638-41d7-8126-602d33c9a75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2ad49e-692d-48ba-b541-c09c38181615","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Hihetetlen_helyen_talalkozott_a_2es_villamos_es_egy_auto","timestamp":"2020. február. 21. 17:06","title":"Hihetetlen helyen találkozott a 2-es villamos és egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56c7a56-185a-4427-9842-b7cdbd904774","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januárban még közel 13 ezer, most alig több mint 1600 repülő indul Kínába vagy érkezik oda.\r

\r

","shortLead":"Januárban még közel 13 ezer, most alig több mint 1600 repülő indul Kínába vagy érkezik oda.\r

\r

","id":"20200222_Egy_szemleletes_abra_a_koronavirus_gazdasagi_hatasarol_drasztikusan_visszaesett_a_repulok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b56c7a56-185a-4427-9842-b7cdbd904774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbebe07c-0000-4380-9c13-463dc5cf43ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Egy_szemleletes_abra_a_koronavirus_gazdasagi_hatasarol_drasztikusan_visszaesett_a_repulok_szama","timestamp":"2020. február. 22. 16:43","title":"Egy szemléletes ábra a koronavírus gazdasági hatásáról: drasztikusan visszaesett a repülők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Újhartyánnál borult fel a teherautó.","shortLead":"Újhartyánnál borult fel a teherautó.","id":"20200221_Halalos_kamionbaleset_tortent_az_M5oson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51316efc-044d-40e3-9eae-9b3c2bd8a083","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Halalos_kamionbaleset_tortent_az_M5oson","timestamp":"2020. február. 21. 19:55","title":"Halálos kamionbaleset történt az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756586c7-8d6e-4529-a4f0-966d52b5a279","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai gyártó egyedi hajtásláncú sportkocsija bőven 400 km/h feletti végsebességre képes. És 1,9 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"A kaliforniai gyártó egyedi hajtásláncú sportkocsija bőven 400 km/h feletti végsebességre képes. És 1,9 másodperc alatt...","id":"20200221_egekig_porgo_v8as_es_ket_villanymotor_a_legujabb_hibrid_hiperautoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=756586c7-8d6e-4529-a4f0-966d52b5a279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0328931-df26-4f21-9abd-5e7a680269a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_egekig_porgo_v8as_es_ket_villanymotor_a_legujabb_hibrid_hiperautoban","timestamp":"2020. február. 21. 11:21","title":"Egekig pörgő V8 és két villanymotor a hiperautóban, amiben csak egymás mögött ülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33def115-fbef-4296-a320-c55309a5fb46","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Babits Mihály: Riportok, interjúk, nyilatkozatok, vallomások című kötetből új megvilágításba kerülnek az \"elefántcsonttornyos\" költő remekművei. ","shortLead":"A Babits Mihály: Riportok, interjúk, nyilatkozatok, vallomások című kötetből új megvilágításba kerülnek...","id":"202008_konyv__tudasosszegzes_babits_mihaly_riportok_interjuk_nyilatkozatok_vallomasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33def115-fbef-4296-a320-c55309a5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703d381a-e9bf-4217-8918-5404a135d055","keywords":null,"link":"/360/202008_konyv__tudasosszegzes_babits_mihaly_riportok_interjuk_nyilatkozatok_vallomasok","timestamp":"2020. február. 22. 16:30","title":"Együtt láthatók Babits Mihály „hevenyészett apróságai”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]