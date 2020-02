Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62efb01b-53b5-41eb-894c-532ac0c99a73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dido korábban még nem járt önálló műsorral Magyarországon, most rögtön dupla koncerttel pótolja rajongóit. ","shortLead":"Dido korábban még nem járt önálló műsorral Magyarországon, most rögtön dupla koncerttel pótolja rajongóit. ","id":"20200224_A_JazzAz_Dido_es_a_Postmodern_Jukebox_is_jon_az_idei_VeszpremFestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62efb01b-53b5-41eb-894c-532ac0c99a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b2823-926f-4f14-939c-c35d783ac73d","keywords":null,"link":"/kultura/20200224_A_JazzAz_Dido_es_a_Postmodern_Jukebox_is_jon_az_idei_VeszpremFestre","timestamp":"2020. február. 24. 16:05","title":"Dido, a Jazz+Az és a Postmodern Jukebox is jön az idei VeszprémFestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút a videó megjelenése után eltiltották a munkától.","shortLead":"A fiút a videó megjelenése után eltiltották a munkától.","id":"20200223_Akar_az_utogondozasa_is_veszelybe_kerulhet_a_foti_gyermekotthonrol_rappelo_fiunak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964bd89d-6cfc-4d11-810c-747d7eb42a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Akar_az_utogondozasa_is_veszelybe_kerulhet_a_foti_gyermekotthonrol_rappelo_fiunak","timestamp":"2020. február. 23. 20:07","title":"Akár az utógondozása is veszélybe kerülhet a fóti gyermekotthonról rappelő fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több a fertőzött a karantén alá vont Diamond Princess óceánjáró utasai között.\r

","shortLead":"Egyre több a fertőzött a karantén alá vont Diamond Princess óceánjáró utasai között.\r

","id":"20200223_vuhani_koronavirus_diamond_princess_brit_fertozottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93310dd-c6b2-4c4a-a132-ea3f8fdab242","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_vuhani_koronavirus_diamond_princess_brit_fertozottek","timestamp":"2020. február. 23. 20:40","title":"Koronavírus: hazavitték a Diamond Princessen rekedt briteket, többen fertőzöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704f004e-2744-4c42-9b40-ba1e42f103e2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"De a két nagyhatalom gazdasági érdekei még mindig messze vannak egymástól. ","shortLead":"De a két nagyhatalom gazdasági érdekei még mindig messze vannak egymástól. ","id":"20200224_Nacionalista_nagygyules_tapsolt_Trumpnak_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=704f004e-2744-4c42-9b40-ba1e42f103e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6859c068-e7a9-42a9-9189-e7deb813e14d","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Nacionalista_nagygyules_tapsolt_Trumpnak_Indiaban","timestamp":"2020. február. 24. 15:53","title":"Nacionalista nagygyűlés tapsolt Trumpnak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95063fa6-402e-4e54-8342-ec572bb1584e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A koronavírus megjelenése miatt le kellett állítani a Mission: Impossible hetedik részének olaszországi forgatását.","shortLead":"A koronavírus megjelenése miatt le kellett állítani a Mission: Impossible hetedik részének olaszországi forgatását.","id":"20200225_Lehetetlen_kuldetesnek_igerkezik_a_Mission_Impossible_forgatasa_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95063fa6-402e-4e54-8342-ec572bb1584e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f9fa35-0fd0-4412-9984-e6971e62d59c","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Lehetetlen_kuldetesnek_igerkezik_a_Mission_Impossible_forgatasa_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 25. 10:23","title":"Lehetetlen küldetésnek tűnik a Mission: Impossible forgatása Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Világszerte fennakadásokat okoz a koronavírus-járvány, a fontosabb tőzsdei indexek zuhannak, és várhatóan még többet fognak esni.","shortLead":"Világszerte fennakadásokat okoz a koronavírus-járvány, a fontosabb tőzsdei indexek zuhannak, és várhatóan még többet...","id":"20200224_A_vilag_tozsdei_is_aldozataul_estek_a_koronavirusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8136721-74c0-4ee1-94df-e0fe7c6e292d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200224_A_vilag_tozsdei_is_aldozataul_estek_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 24. 17:30","title":"A világ tőzsdéi is áldozatául estek a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pánikhangulat alakult ki.","shortLead":"Pánikhangulat alakult ki.","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_romania_sztojkafalva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82efac31-e7e9-4478-9a44-7da7e08626e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_koronavirus_olaszorszag_romania_sztojkafalva","timestamp":"2020. február. 24. 18:05","title":"Rendőrt hívtak egy Olaszországból hazatért nőre Sztojkafalván, mert rosszul lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f3c685-8146-477a-b4d4-0f1448c62bd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte a divat is egyfajta erőszakot követ el a nőkön.","shortLead":"Szerinte a divat is egyfajta erőszakot követ el a nőkön.","id":"20200224_Giorgio_Armani_Sokfelekeppen_meg_lehet_eroszakolni_egy_not","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f3c685-8146-477a-b4d4-0f1448c62bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54421ea0-5967-4a5a-a757-43d2092e6e9e","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Giorgio_Armani_Sokfelekeppen_meg_lehet_eroszakolni_egy_not","timestamp":"2020. február. 24. 09:46","title":"Giorgio Armani: Sokféleképpen meg lehet erőszakolni egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]