[{"available":true,"c_guid":"5831c790-f9f5-42f8-9873-d754412c5ff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt budapesti főpolgármester a vasúttársaság igazgatósági tagja lett.","shortLead":"A volt budapesti főpolgármester a vasúttársaság igazgatósági tagja lett.","id":"20200226_tarlos_istvan_mav_igazgatosagi_tag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5831c790-f9f5-42f8-9873-d754412c5ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d480419-1458-43c1-8611-a1f7babc3c22","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_tarlos_istvan_mav_igazgatosagi_tag","timestamp":"2020. február. 26. 15:12","title":"Új munkahelye van Tarlós Istvánnak, felvették a MÁV-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai rendező producerként viszont támogatja a sorozat következő részét.","shortLead":"Az amerikai rendező producerként viszont támogatja a sorozat következő részét.","id":"20200227_Eloszor_nem_Steven_Spielberg_rendezi_az_Indiana_Jones_filmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f22f16-0bca-4047-b9ec-da21614989aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200227_Eloszor_nem_Steven_Spielberg_rendezi_az_Indiana_Jones_filmet","timestamp":"2020. február. 27. 16:06","title":"Először nem Steven Spielberg rendezi az Indiana Jones-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Van olyan terület, ahol akár 10 centiméternél is több hó hullhat. \r

","shortLead":"Van olyan terület, ahol akár 10 centiméternél is több hó hullhat. \r

","id":"20200227_Jelentos_havazasra_figyelmeztet_a_kozut_az_eszaki_megyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdcb4f6-5453-4d93-b92f-4adc08b21036","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Jelentos_havazasra_figyelmeztet_a_kozut_az_eszaki_megyekben","timestamp":"2020. február. 27. 17:32","title":"Jelentős havazásra figyelmeztet a közút az északi megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647f6c04-1913-4d83-8996-377a5e912d66","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A mérsékelt jelölteket kizárta, így jelentős győzelmet aratott a teokratikus rezsim a parlamenti választáson, mégis aggódhat a rekordalacsony részvétel miatt.","shortLead":"A mérsékelt jelölteket kizárta, így jelentős győzelmet aratott a teokratikus rezsim a parlamenti választáson, mégis...","id":"20200227_A_reszvetel_a_fontos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=647f6c04-1913-4d83-8996-377a5e912d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8753126-af02-4a51-b650-f854ab58f9c7","keywords":null,"link":"/360/20200227_A_reszvetel_a_fontos","timestamp":"2020. február. 27. 15:00","title":"Keménykedhet Trump, de ez is kevés lehet az iráni keményvonalasok túléléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0365ff-a8da-43e7-b32d-93b1847c0cf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lazacokban élő parazita több jellemzője miatt is felkeltette a kutatók érdeklődést. Az egyik ilyen, hogy soha nem vesz levegőt, nincs rá szüksége.","shortLead":"Egy lazacokban élő parazita több jellemzője miatt is felkeltette a kutatók érdeklődést. Az egyik ilyen, hogy soha nem...","id":"20200227_oxigen_legzes_parazita_lazac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af0365ff-a8da-43e7-b32d-93b1847c0cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e08a8-8ea4-4de1-ba2b-e3d32ae32b76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_oxigen_legzes_parazita_lazac","timestamp":"2020. február. 27. 11:03","title":"Megtalálták az első olyan állatot, amelyik egyáltalán nem lélegzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány és a szakértők szerint is kicsi az esély, hogy a koronavírus elkerülje Magyarországot, éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk az összes információval, amit a betegségről, a megelőzésről és a hatósági intézkedésekről tudni kell. Cikkünkben nemcsak arra igyekszünk választ adni, mik a COVID-19 legjellemzőbb tünetei, hanem arra is, hova fordulhatunk hiteles információkért, mi a teendőnk, ha attól tartunk, elkaptuk a vírust. Mi a különbség az influenza és a koronavírus között? Hogyan előzhetem meg? Lemehetek a háziorvoshoz? Minden, amit a következő hetekben tudni kell. ","shortLead":"A kormány és a szakértők szerint is kicsi az esély, hogy a koronavírus elkerülje Magyarországot, éppen ezért fontos...","id":"20200226_Vannak_meg_kerdesei_a_koronavirusrol_Most_mindet_megvalaszoljuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cdddf39-0333-44c3-ade9-e2780a07cdfe","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Vannak_meg_kerdesei_a_koronavirusrol_Most_mindet_megvalaszoljuk","timestamp":"2020. február. 27. 16:00","title":"Vannak még kérdései a koronavírusról? Most mindet megválaszoljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel egy hónappal ezelőtti szintre mérséklődött az új típusú koronavírus-járvány miatti napi halálozások száma Kínában csütörtökre. Szaúd-Arábia, az Egyesült Államok és Dél-Korea azonban komoly döntéseket hozott a kórokozó terjedése miatt.\r

","shortLead":"A közel egy hónappal ezelőtti szintre mérséklődött az új típusú koronavírus-járvány miatti napi halálozások száma...","id":"20200227_koronavirus_kina_egyesult_allamok_del_korea_szaud_arabia_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447cb0b4-db2c-4306-9df4-c15708c5d191","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_koronavirus_kina_egyesult_allamok_del_korea_szaud_arabia_fertozes","timestamp":"2020. február. 27. 05:49","title":"Koronavírus: Kínában csökken a halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Rendkívüli kongresszuson választanak maguknak elnököt a német kereszténydemokraták, miközben a vezetési válságot kirobbantó türingiai politikai patthelyzet nem változik.","shortLead":"Rendkívüli kongresszuson választanak maguknak elnököt a német kereszténydemokraták, miközben a vezetési válságot...","id":"202009__nemet_cdu__erfurt_kontra_berlin__uzenet_hamburgbol__megvalto_kerestetik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f160c56c-31da-488d-b740-6f1a93f96c7f","keywords":null,"link":"/360/202009__nemet_cdu__erfurt_kontra_berlin__uzenet_hamburgbol__megvalto_kerestetik","timestamp":"2020. február. 27. 13:00","title":"A türingiai választás miatt megbénult Merkelék elkezdhetnek félni választóiktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]