[{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió ragaszkodni fog elképzeléseihez, és nem fog minden áron, és a lehető leghamarabb megállapodásra törekedni Londonnal. Az egyik legfontosabb vitapont a szabad munkavállalás lehet.","shortLead":"Az Európai Unió ragaszkodni fog elképzeléseihez, és nem fog minden áron, és a lehető leghamarabb megállapodásra...","id":"20200225_Brexit_EU_targyalasi_allaspont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b70e6-56ce-4f0b-b480-a562a4e273f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_Brexit_EU_targyalasi_allaspont","timestamp":"2020. február. 25. 18:54","title":"Kezdődhet a Brexit-tárgyalások újabb köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A külön kérvény nélkül járó támogatásra idén 9,8 millióan lesznek jogosultak.","shortLead":"A külön kérvény nélkül járó támogatásra idén 9,8 millióan lesznek jogosultak.","id":"20200225_lengyelorszag_13_havi_nyugdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535a059-379e-49bb-ac50-255e1ede7098","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_lengyelorszag_13_havi_nyugdij","timestamp":"2020. február. 25. 18:04","title":"Rendszeressé válik a 13. havi nyugdíj Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rágalmazás miatt indítanak pert a lap ellen – jelentette be szerdán este Jenna Ellis, a kampánycsapat jogi tanácsadója. ","shortLead":"Rágalmazás miatt indítanak pert a lap ellen – jelentette be szerdán este Jenna Ellis, a kampánycsapat jogi tanácsadója...","id":"20200227_donald_trump_new_york_times_kampany_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828dadf6-d938-4b8e-aa4e-c5bebc98dc63","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_donald_trump_new_york_times_kampany_per","timestamp":"2020. február. 27. 06:51","title":"Beperli a The New York Timest Trump kampánycsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc90cc5-4c0e-4c70-9cfd-07d8304bb586","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megpróbálnak átállni az online üzemmódra a kínai kereskedők. ","shortLead":"Megpróbálnak átállni az online üzemmódra a kínai kereskedők. ","id":"20200226_kinai_autopiac_online_koronavirus_geely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc90cc5-4c0e-4c70-9cfd-07d8304bb586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f9c5bf-da78-4938-810d-68a462f3c696","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_kinai_autopiac_online_koronavirus_geely","timestamp":"2020. február. 26. 08:52","title":"Be se kell menni már az új autóért Kínában a szalonba, csak vegye meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A határidőre beadta a Manchester City a fellebbezését, de azt még nem tudni, hogy mikorra várható döntés.","shortLead":"A határidőre beadta a Manchester City a fellebbezését, de azt még nem tudni, hogy mikorra várható döntés.","id":"20200226_Fellebbezett_a_Manchester_City_a_BLkizarasa_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed1a966-d92d-44d1-a3d7-e6902b110394","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Fellebbezett_a_Manchester_City_a_BLkizarasa_ellen","timestamp":"2020. február. 26. 13:45","title":"Fellebbezett a Manchester City a BL-kizárása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megfordultak a szerepek Olaszországban: eddig az északi tartományok berzenkedtek a déli honfitársaik miatt, most viszont a Capri szigetére induló kompra nem akarták felengedni a venetói utast – írta egy olvasónk a karantén közeléből. Többen is áruhiányról számoltak be, egyik olvasónk arról írt, az emberek egymás kezéből kapkodják ki az élelmiszert. A kedd esti adatok szerint Olaszországban 11 ember halt meg a vírus miatt, több mint 220-an megfertőződtek.","shortLead":"Megfordultak a szerepek Olaszországban: eddig az északi tartományok berzenkedtek a déli honfitársaik miatt, most...","id":"20200226_Magyarok_a_koronavirus_arnyekaban_Hatborzongatoan_ures_volt_a_kornyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a67955-ada1-4d03-a1d2-293dd2f1efa1","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Magyarok_a_koronavirus_arnyekaban_Hatborzongatoan_ures_volt_a_kornyek","timestamp":"2020. február. 26. 06:15","title":"Magyarok a koronavírus árnyékában: \"Hátborzongatóan üres a környék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455f65d8-7d72-4cbf-b525-5c9060e1ce6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eze Favour Ngozi körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkatú, anyanyelvi szinten beszél magyarul és angolul is. \r

\r

","shortLead":"Eze Favour Ngozi körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkatú, anyanyelvi szinten beszél magyarul és angolul is...","id":"20200226_Eltunt_egy_12_eves_lany_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=455f65d8-7d72-4cbf-b525-5c9060e1ce6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf7d99d-d9a9-4e90-82d4-e8ee419ca223","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Eltunt_egy_12_eves_lany_Jozsefvarosban","timestamp":"2020. február. 26. 06:00","title":"Eltűnt egy 12 éves lány Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8002010f-16c5-447c-95ef-6d37eb3ff118","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki, aki a Rómától északra fekvő területeken járt, maradjon otthon két hétig – kérik körlevélben. ","shortLead":"Mindenki, aki a Rómától északra fekvő területeken járt, maradjon otthon két hétig – kérik körlevélben. ","id":"20200226_Onkentes_tavolmaradasra_szolitott_fel_az_ELTE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8002010f-16c5-447c-95ef-6d37eb3ff118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7bffbb-f969-41ba-80b3-8fa99c6d8b56","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Onkentes_tavolmaradasra_szolitott_fel_az_ELTE","timestamp":"2020. február. 26. 11:24","title":"A fertőzési gócpontokból érkezőket önkéntes távolmaradásra szólította fel az ELTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]