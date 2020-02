Egy nemzetközi kutatócsoport vizsgálata szerint egy mindössze néhány sejtet számláló, lazacokban élő parazita az első olyan ismert állat, amely nem lélegzik, ám mégis remekül boldogul – írta cikkében a tekintélyes Science magazin.

Az izraeli, francia és amerikai kutatók által végzett vizsgálat azt tárta fel, hogy a Henneguya salminicola DNS-ében nem található mitokondriális genom. Az oxigént belélegző állatoknál a sejtekben lévő mitokondriumok felelnek az energia előállításáért és annak elraktározásáért, de e különös lényeknél ez nem így működik.

A tudomány eddig is ismert oxigénmentes környezetben élő élőlényeket, de arról nem volt tudomásunk, hogy állatok is képesek erre – egészen eddig. A tudósok elsőre egyébként nem is hitték el, amit látnak, ezért kétszer is megvizsgálták a parazita genomját, ám a második felvétel is ugyanarról tanúskodott: ennek az állatnak az anyagcsere-folyamatai között nem szerepel a légzés.

A kutatók úgy vélik, hogy az aprócska élősködő az evolúciós folyamatok során, szándékosan vált meg a légzés képességétől: mivel igen mostoha körülmények között kell élnie, egyszerűen leépítette magát, és minden, az életben maradáshoz szükségtelen dolgot száműzött magából. Ez valahol persze előnyt is jelent a számára, például a reprodukciónál.

A tudósok azt egyelőre nem igazán értik, miként szerzi az energiát a parazita, de úgy vélekednek, hogy talán a lazac sejtjeiből "szívja ki", mint bizonyos egysejtűek.

