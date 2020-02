Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Centrál Színházban hamarosan bemutatandó A nevem Mary Page Marlowe című darab mellékszerepében saját múltjával szembesül.\r

\r

","shortLead":"A színész a Centrál Színházban hamarosan bemutatandó A nevem Mary Page Marlowe című darab mellékszerepében saját...","id":"20200227_Stohl_Andras_ujraeli_a_balesetet_a_szinpadon_terapiakent_fogja_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d430385-83cd-4dad-8375-e7cee2d7d10b","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Stohl_Andras_ujraeli_a_balesetet_a_szinpadon_terapiakent_fogja_fel","timestamp":"2020. február. 27. 09:57","title":"Stohl András újraéli a balesetét a színpadon: terápiaként fogja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00de0f6a-1f8b-4801-befc-427d1ef8b91e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A szándék már megvan, de kétséges, mikor vethet véget a strómanok világának a cégek és vagyonkezelők végső tulajdonosairól felállítandó hazai, majd uniós regiszter.","shortLead":"A szándék már megvan, de kétséges, mikor vethet véget a strómanok világának a cégek és vagyonkezelők végső...","id":"202009__tenyleges_tulajdonosok__unios_adatbazis__magantitkok__felnyilvanossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00de0f6a-1f8b-4801-befc-427d1ef8b91e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6719c9cc-202a-4c9c-a097-4fdae39052ca","keywords":null,"link":"/360/202009__tenyleges_tulajdonosok__unios_adatbazis__magantitkok__felnyilvanossag","timestamp":"2020. február. 28. 07:00","title":"Nagy bajban lesznek az offshore-lovagok, ha ezt egyszer bevezetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e818dc7-e4f3-460f-9ab8-6cb15b9a4eb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki akarja, megkaphatja az ujjlenyomatát a 911-ese orrára. ","shortLead":"Aki akarja, megkaphatja az ujjlenyomatát a 911-ese orrára. ","id":"20200226_25_millioert_ad_egy_ujjlenyomatot_a_Porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e818dc7-e4f3-460f-9ab8-6cb15b9a4eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480a8007-8fca-4b61-b762-057180369b1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_25_millioert_ad_egy_ujjlenyomatot_a_Porsche","timestamp":"2020. február. 26. 18:46","title":"2,5 millióért ad egy ujjlenyomatot a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9671fdbd-592e-4177-93bb-af826164938f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli Weizmann Tudományos Intézet kutatói az egereken végzett kísérletek során újabb olyan tényezőre bukkantak, ami az autizmus spektrumzavar (ASD) kialakulásához vezethet.","shortLead":"Az izraeli Weizmann Tudományos Intézet kutatói az egereken végzett kísérletek során újabb olyan tényezőre bukkantak...","id":"20200227_autizmus_spektrumzavar_ads_weizmann_tudomanyos_intezet_agykereg_kiserlet_egerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9671fdbd-592e-4177-93bb-af826164938f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e27980-64f6-4005-83c3-f20287169135","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_autizmus_spektrumzavar_ads_weizmann_tudomanyos_intezet_agykereg_kiserlet_egerek","timestamp":"2020. február. 27. 18:03","title":"Újabb kutatási eredmény ad választ arra, miért alakulhat ki az autizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést – közölték szerda este az egészségügyi minisztérium illetékesei.","shortLead":"Az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést – közölték szerda este az egészségügyi...","id":"20200227_koronavirus_romania_fertozes_gorj_megye_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33e3c7-3e00-4bde-99b5-738591fd5a5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_koronavirus_romania_fertozes_gorj_megye_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 27. 05:14","title":"Romániában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae07ec1-ef99-4cc5-8a7a-f91fd0ed0230","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíró Amandát fényképes felhívással keresi a rendőrség.","shortLead":"Bíró Amandát fényképes felhívással keresi a rendőrség.","id":"20200228_eltunt_lany_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae07ec1-ef99-4cc5-8a7a-f91fd0ed0230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa60a71-45a6-46c3-9f9c-71e63d73d434","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_eltunt_lany_budapest","timestamp":"2020. február. 28. 07:21","title":"Eltűnt egy 17 éves lány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2e7d48-a159-456c-a8fe-5027fb25635a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bolygónk gravitációja nemrég magához \"húzott\" egy kisebb égitestet, ami ezután keringeni kezdett körülötte. Nem marad sokáig.","shortLead":"Bolygónk gravitációja nemrég magához \"húzott\" egy kisebb égitestet, ami ezután keringeni kezdett körülötte. Nem marad...","id":"20200228_hold_fold_kisero_egitest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e2e7d48-a159-456c-a8fe-5027fb25635a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6f38b-d5cd-4193-9b4e-3b0a82586a87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_hold_fold_kisero_egitest","timestamp":"2020. február. 28. 13:03","title":"Lett egy új holdja a Földnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11092d25-2b9c-4787-9574-16cd29835dae","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amivel most a koronavírus terjedése fenyeget, annak egy anekdotává szelídült premierje zajlott több mint fél évszázada a Royal Nagyszállóban.","shortLead":"Amivel most a koronavírus terjedése fenyeget, annak egy anekdotává szelídült premierje zajlott több mint fél évszázada...","id":"20200226_karanten_vesztegzar_royalnagyszallo_himlo_1963","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11092d25-2b9c-4787-9574-16cd29835dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275c89a8-0176-402e-8857-7e4b5967740a","keywords":null,"link":"/360/20200226_karanten_vesztegzar_royalnagyszallo_himlo_1963","timestamp":"2020. február. 26. 15:00","title":"Vírusgyanú és karantén egy pesti luxushotelben – könnyű rémtörténet 1963-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]