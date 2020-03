Aki valamennyire is jártas a techvilágban az tudja, hogy a nagy cégek évek óta „kibérelnek” egy bizonyos időszakot (egy adott hónap néhány napját), amikor szokásos éves rendezvényüket tartják. Idén azonban minden megváltozott, az egyelőre még megjósolhatatlan kimenetelű koronavírus-járvány miatti aggodalom arra készteti a felelősen gondolkodó vállalatokat, hogy fújják le, halasszák el vagy vigyék át az online világba rendezvényeiket.

Azonban mindez rengeteg pénzbe kerül. A PredictHQ adatkutató cég becslést készített a Recode számára. Megdöbbentő adatokkal szembesülhetünk: a közvetlen gazdasági veszteség már meghaladta a félmilliárd dollárt az olyan nagy rendezvények lemondásából, mint a barcelonai MWC, a Facebook F8 eseménye vagy a Google I/O fejlesztői konferenciája (aminek lefújását mostanában jelentették be). A PredictHQ négy kategóriába sorolta a veszteségeket: repülőjegy, szállás, étkezés és szállítás. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon konzervatív becslésről van szó, mivel nem foglalja magában például az eseményszponzorok, a munkavállalók által elvégzett vásárlások vagy a helyi gazdaságot érintő járulékos veszteségeket. Ráadásul a márciusra tervezett, San Franciscó-i GDC, azaz az ugyancsak elhalasztott Game Developer Conference (amelyre mintegy 30 ezer látogatót vártak) még nem is szerepel ezekben az adatokban.

A PredictHQ által kiszámolt veszteség túlnyomó része, nagyjából 480 millió dollár, a nemzetközi mobil seregszemle, az MWC lemondásából származik – több mint 100 ezer résztvevőt fogadtak volna Barcelonában. Ezek után érthető, hogy a konferencia szervezője, a GSMA iparági szövetség szolidaritást, de még inkább pénzt várna el a mobilgyártóktól és –szolgáltatóktól. A Google I/O 5000 fős fejlesztői konferencia visszavonásának közvetlen vesztesége a becslések szerint megközelíti a 20 millió dollárt. Bár számos esemény, köztük a Facebook F8 és az Adobe Summit továbbra is tartalmaz online helyettesítési lehetőséget, azonban ez nem fedezi a fizikai esemény törlése miatti jelentős gazdasági veszteségeket.

A jelenlegi számok természetesen nem véglegesek. Ahogy terjed ugyanis a koronavírus, ahogy nő a veszély és a pánik, úgy dönt egyre több nagy és kisebb vállalat amellett, hogy lemondja konferenciáit és kisebb sajtóbemutatóit is – szerkesztőségünkbe most már egy-két naponta fut be egy újabb elnézéskéréssel egybekötött lemondás. Azt most még senki sem tudja, hogy végül mekkorák lesznek majd a veszteségek.

Cikkünk írásának idején több nagy cég is döntött már soron következő eseménye elhalasztása mellett. Így például – mint fentebb említettük – a Google I/O várhatóan csak online lesz, és a Google Cloud Next’ 20 (április 7-8.) is virtuális (online) eseménnyé lényegül. A globális fejlemények és az új koronavírus (2019-nCoV) terjedése iránti növekvő aggodalmak miatt a Microsoft is úgy döntött, hogy az idei MVP-t (regionális igazgatói csúcstalálkozót) virtuális (online) eseményként rendezi meg. Ugyanarra a hétre (március 16–19.) tervezik, mint a fizikai találkozót. Egyelőre még függőben van a döntés a Microsoft Build (május 19-21.), a Microsoft Inspire (július 19-23.), valamint a Microsoft Ignite 2020 (szeptember 21-25.) konferenciákról.

Az Apple éves fejlesztői konferenciájáról (Apple WWDC június 3-7.) még folyamatban van a döntés. A Facebook viszont nem tartja meg F8 fejlesztői konferenciáját (videókat, élő közvetítésű tartalmakat terveznek helyette). „A Covid-19 körüli aggodalmak fényében ebben az évben meghoztuk a nehéz döntést az F8 személyes részének lefújásáról annak érdekében, hogy prioritássá tegyük fejlesztő partnereink, munkatársaink és mindazok egészségét és biztonságát, akik segítettel megszervezni az F8-at” – nyilatkozták az illetékesek. Ugyancsak lefújták a Facebook globális marketing csúcstalálkozóját (Facebook Global Marketing Summit), amelyre március 9. és 12. között került volna sor.

Elmarad az Nvidia GPU technológiai konferencia (március 22-26.), pontosabban online rendezvényként tartják meg, hasonlóan az Adobe Summit 2020-hoz (március 29.– április 2.) Mint fentebb említettük, a GDC (Game Developer Conference) is elmarad, de elképzelhető, hogy nyáron majd megtartják.

