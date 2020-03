Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lopás a dublini rákos betegek ellátására specializálódott kórházban történt. \r

\r

","shortLead":"A lopás a dublini rákos betegek ellátására specializálódott kórházban történt. \r

\r

","id":"20200310_Tobb_ezer_arcmaszkot_loptak_el_a_rakos_betegek_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57479b82-842b-4412-b01f-d0347fc54eec","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Tobb_ezer_arcmaszkot_loptak_el_a_rakos_betegek_elol","timestamp":"2020. március. 10. 14:35","title":"Több ezer arcmaszkot loptak el a rákos betegek elől Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c789cf0-b1e2-4a68-bbbf-df8659378705","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Eladja felvonóüzletágát a ThyssenKrupp német acélipari óriás, hogy önmagát mentse. A néhány cég által uralt liftpiac vonzó, mert üzleti modellje tuti nyereséget kínál.","shortLead":"Eladja felvonóüzletágát a ThyssenKrupp német acélipari óriás, hogy önmagát mentse. A néhány cég által uralt liftpiac...","id":"202010__thyssenkrupp__lifteladas__kockazati_toke__biztos_emelkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c789cf0-b1e2-4a68-bbbf-df8659378705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6d4129-36e4-4076-bd57-ae842180dd3c","keywords":null,"link":"/360/202010__thyssenkrupp__lifteladas__kockazati_toke__biztos_emelkedes","timestamp":"2020. március. 09. 13:00","title":"Pont ugyanúgy lehet pénzt csinálni liftekből, mint borotvákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Maguk egy vírus – mondja Smith ügynök a Mátrixban az emberiségről. Én remélem, hogy okosabbak vagyunk. De előbb-utóbb kiderül.","shortLead":"Maguk egy vírus – mondja Smith ügynök a Mátrixban az emberiségről. Én remélem, hogy okosabbak vagyunk. De előbb-utóbb...","id":"20200310_Szep_uj_vilag_also_leguti_tunetekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca9011c-22cc-4762-bccd-a11c3ce2ba5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Szep_uj_vilag_also_leguti_tunetekkel","timestamp":"2020. március. 10. 08:10","title":"Tóta W: Szép új világ, alsó légúti tünetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórokozó 110 országban jelent meg eddig.","shortLead":"A kórokozó 110 országban jelent meg eddig.","id":"20200310_koronavirus_fertozes_jarvany_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eceb22-5579-4321-8221-144735ec8cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_koronavirus_fertozes_jarvany_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 10. 17:08","title":"Már 4 ezernél több áldozatot követelt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Külföldön leleplezik a prédikáló politikusokat, egyre több fertőzött van nálunk is, zárt kapus bolgár–magyar elé nézünk. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Külföldön leleplezik a prédikáló politikusokat, egyre több fertőzött van nálunk is, zárt kapus bolgár–magyar elé...","id":"20200309_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d90aa7e-19f4-4983-812b-072015b66a43","keywords":null,"link":"/360/20200309_Radar360","timestamp":"2020. március. 09. 17:30","title":"Radar360: Ne nyúljunk az arcunkhoz, mondják, majd odanyúlnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3bc10b-3800-45fc-a003-b1981580b7d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, remek eszköz lehet a hackerek kezében az ultrahang. Legutóbb arra derült fény, hogy a hangasszisztenssel vezérelt eszközök felett vehetik át az irányítást az ultrahangot bevetve.","shortLead":"Úgy tűnik, remek eszköz lehet a hackerek kezében az ultrahang. Legutóbb arra derült fény, hogy a hangasszisztenssel...","id":"20200310_surfingattack_ultrahangos_tamadas_digitalis_asszisztensen_keresztul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec3bc10b-3800-45fc-a003-b1981580b7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a832c0d-7520-4923-87a3-73fa28491c43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_surfingattack_ultrahangos_tamadas_digitalis_asszisztensen_keresztul","timestamp":"2020. március. 10. 10:33","title":"Vigyázat, a beépített asszisztensen keresztül is támadható egy mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilatkozatukban azt írják: az igazgató verbális erőszakkal és agresszív vezetői kommunikációval irányította a színházat.","shortLead":"Nyilatkozatukban azt írják: az igazgató verbális erőszakkal és agresszív vezetői kommunikációval irányította...","id":"20200309_A_Vigszinhaz_volt_tagjai_vallaljak_Eszenyi_Eniko_miatt_bontottak_fel_a_szerzodesuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97fad9d-492e-4390-af54-5a7fd55b2458","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_A_Vigszinhaz_volt_tagjai_vallaljak_Eszenyi_Eniko_miatt_bontottak_fel_a_szerzodesuket","timestamp":"2020. március. 09. 20:55","title":"A Vígszínház volt tagjai vállalják: Eszenyi Enikő miatt bontották fel a szerződésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lánya dél-franciaországi kastélyában húzza meg magát a volt olasz kormányfő a járvány ideje alatt.","shortLead":"A lánya dél-franciaországi kastélyában húzza meg magát a volt olasz kormányfő a járvány ideje alatt.","id":"20200310_Berlusconi_elmenekult_Olaszorszagbol_a_koronavirus_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c09e90-9a11-4edc-ad4f-c6bcd6369e12","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Berlusconi_elmenekult_Olaszorszagbol_a_koronavirus_elol","timestamp":"2020. március. 10. 07:55","title":"Berlusconi elmenekült Olaszországból a koronavírus elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]