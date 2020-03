Mióta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt, a hekkerek és az álhírgyárosok is magasabb fokozatba kapcsoltak. A The Next Web most előbbiek kapcsán figyelt fel valami újra: a technológiai lap szerint sok olyan weboldal készül(t), melyek megpróbálnak hozzáférést szerezni a felhasználók számítógépéhez, ám az érintettek erről természetesen semmit nem tudnak.

Ez a fajta támadási kísérlet elsősorban Windows-felhasználókat érint, és igen trükkös módon zajlik. A káros weboldalakat ugyanis tájékoztató jelleggel hozzák létre, de olyan látszatot keltve, mintha azokat egy kormányszerv vagy az illetékes egészségügyi hatóság működtetné. Ezáltal nagyban csökkenhető a lebukás esélye, miközben a netezők nagyobb valószínűséggel fogják megnyitni az oldalt, ahol aztán rá is kattintanak a linkekre. A szakemberek szerint itt kezdődhetnek a gondok.

A támadás céljából készült lapok ugyanis ártalmas kódokat tartalmazhatnak.

Mielőtt a koronavírust világjárvánnyá minősítették volna a WHO szakemberei, több olyan szájt is megjelent, amely a fertőzés országok közti terjedését illusztrálta. A The Next Web szerint a hekkerek ezt az oldaltípust is lemásolták, így érdemes jó alaposan megnézni, milyen URL-re kattintunk tovább.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.