Mégsem azonos a Föld és Hold oxigénizotópjainak összetétele, ez pedig megváltoztathatja a Hold kialakulásának jelenlegi elméleteit.
Borul az egész elmélet, mégsem úgy alakulhatott ki a Hold, mint eddig gondoltuk
2020. március. 13. 10:03

Vasárnaptól kezdve két hétig lezárja a határait Ukrajna a külföldiek előtt.
Koronavírus: Ukrajna lezárja határait
2020. március. 13. 14:58

A magyar szakaszok után a teljes versenyt lefújták.
A teljes Giro d'Italiát elhalasztják
2020. március. 13. 14:36

A Microsoft szerint egyelőre nincs arra utaló jel, hogy bárki kihasználta volna a frissen feltárt sebezhetőséget, de ezt szeretnék is elkerülni a redmondi cégnél. Windows 10-et használ? Vészfrissítést adott ki a Microsoft, azonnal telepítse
2020. március. 13. 16:03

Komoly figyelmeztetés kerül az ajtóra, látogatni nem szabad, ha viszont valakivel együtt élünk, nem kell hermetikusan elzárnunk magunkat. A családtagok dolgozni, iskolába is eljárhatnak, de jó, ha felkészülnek rá, hogy 14 napig ők fognak minket ellátni. Minden, amit a hatósági karantén szabályairól tudni kell. Kivihetem a szemetet? Átvehetem a levelem? Aludhatok egy ágyban a párommal? Tanácsok otthoni karanténhoz
2020. március. 13. 06:21

A koronavírus elvonulásáig otthoni imádság lesz csak.
Bezár a Dohány utcai zsinagóga
2020. március. 13. 13:51

Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság egy többszörösen visszaeső férfit, aki kórházi betegektől is lopott – közölte a Tatabányai Törvényszék csütörtökön.
Hét év fegyházbüntetésre ítéltek egy visszaeső kórházi tolvajt
2020. március. 12. 13:50

Az alábbi videó megmutatja, hogy jelenleg milyen ellenőrzésen esnek át a közúton hazánkba érkezők.
Videó: "Nem szabad megmondani, hogy Olaszországban volt" – mondta a rendőr a határon
2020. március. 13. 14:02