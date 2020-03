Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eebf74a-f6ce-4870-acca-3a184b13bf7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A himesházi születésű 35 éves pilóta 2020-ban is egy Hyundai-jal áll rajtvonalhoz. ","shortLead":"A himesházi születésű 35 éves pilóta 2020-ban is egy Hyundai-jal áll rajtvonalhoz. ","id":"20200316_hivatalos_a_cimvedo_michelisz_marad_az_eddigi_csapataban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eebf74a-f6ce-4870-acca-3a184b13bf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73aad3d0-620c-4b98-be6c-4e14eb48eecf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_hivatalos_a_cimvedo_michelisz_marad_az_eddigi_csapataban","timestamp":"2020. március. 16. 11:14","title":"Hivatalos: a címvédő Michelisz marad a nyerő csapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hirtelen döntés értelmében vasárnap éjfélig teljesen ki kellett üríteniük a kollégiumi szobákat az egyetemistáknak, főiskolásoknak. Van, akinek nincs hová menni. A Schönherz kollégiumnál forgattunk vasárnap.","shortLead":"Egy hirtelen döntés értelmében vasárnap éjfélig teljesen ki kellett üríteniük a kollégiumi szobákat az egyetemistáknak...","id":"20200315_Igy_koltoztek_ki_a_Schonherz_kollegistai__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36216d05-5fc7-473e-a242-d9d38c48ae82","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Igy_koltoztek_ki_a_Schonherz_kollegistai__video","timestamp":"2020. március. 15. 15:43","title":"\"Kicsit hülyén jött ki, hogy ilyen hirtelen kell ezt az egészet meglépni\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"Tamás Ervin","category":"velemeny","description":"Drukkolok, hogy a magyar laborokban fejlesszék ki a betegséget megelőző vakcinát, de azért az előzmények ismeretében kell némi merészség ahhoz, hogy ennek bejelentését az a kormányfő vállalja magára, aki tudományos tankjával, Palkovics Lászlóval akkora bozóttüzet okozott a szektorban, hogy máig sem győzik oltani. \r

