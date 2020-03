Érthetően ellentmondóak a hírek azzal kapcsolatban, hogy mikor mutatja be az Apple „jóárasított” idei iPhone-ját, a koronavírus hatásai ugyanis kiszámíthatatlanok. Egy rejtett kód viszont arra utal, hogy amikor majd megjelenik, nem lesz magányos ez a modell.

Az iOS 14 bétaverziójában fedeztek fel egy rejtett kódot, ami arra utal, hogy az iPhone 9-nek lesz egy valamivel nagyobb változata (iPhone 9 Plus?). A 9to5Mac egyébként nemcsak ezt derítette ki az iOS 14-be való vájkálás során, hanem azt is, hogy az iPhone 9 Plust ugyanaz az A13 Bionic lapkakészlet hajtja majd, mint a jelenlegi iPhone 11 generációt. Az idézett forrás szerint ez a tény valóban vonzóvá teheti az új modellt azok számára, akik most iPhone 6-ot vagy iPhone 7-et használnak.

A telefonnak olyan Home gombja lesz a Touch ID (ujjlenyomat-olvasás) számára, mint emilyen az iPhone 7-ben debütált. Bár az iPhone 9-ek az iPhone 8-ra épülnek, az utóbbitól eltérően NFC támogatással is rendelkeznek majd. A felhasználók képesek lesznek majd az Apple Pay és az Express Transit szolgáltatásokat használni. A plusz verzió mérete ugyan ismeretlen, de az idézett forrás szerint akár 5,5”-es is lehet, mint az iPhone 8 Plus (a kisebbik modell 4,7”-es, éppúgy, mint az iPhone 8). A weboldal megjegyzi, hogy a névadásra egyelőre nem vennének mérget (pusztán spekulációról van szó), azonban logikusnak tűnik az effajta névkonvenció alkalmazása.

Az iPhone 9-et (iPhone 9-eket) a hónap végén mutatta volna be az Apple, de a jelenlegi helyzetben nagyon úgy tűnik, hogy erre csak valamikor a második negyedévben kerül majd sor, az iOS 13.4 bemutatása mellett vagy valamivel az után. A kisebb modell ára várhatóan 400 dollár lesz, a nagyobbéról egyelőre nincsenek információk.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.