Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs kegyelem, folytatódik a forint hétfő óta tartó szabadesése.","shortLead":"Nincs kegyelem, folytatódik a forint hétfő óta tartó szabadesése.","id":"20200319_forint_arfolyam_euro_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a03b8e-0b0e-49c6-85c1-b02aba541367","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_forint_arfolyam_euro_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:43","title":"Megállíthatatlan a forint zuhanása, már 359 forint is volt egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megjelentek a házi karantén szabályai, hiány van lázcsillapítóból a patikákban, rengeteg a halott Olaszországban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megjelentek a házi karantén szabályai, hiány van lázcsillapítóból a patikákban, rengeteg a halott Olaszországban...","id":"20200320_Radar360_A_penzugyminiszter_szerint_annyi_az_evnek_kijarasi_tilalom_Szloveniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2603af3c-bce3-48df-9633-f7af0943b85c","keywords":null,"link":"/360/20200320_Radar360_A_penzugyminiszter_szerint_annyi_az_evnek_kijarasi_tilalom_Szloveniaban","timestamp":"2020. március. 20. 08:05","title":"Radar360: A pénzügyminiszter szerint annyi az évnek, kijárási tilalom Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kábítószert egy másik rabtól kapta, aki ellen gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt emeltek vádat.\r

","shortLead":"A kábítószert egy másik rabtól kapta, aki ellen gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt...","id":"20200319_Borton_tuladagolas_dizajner_drog_Nograd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc4e385-85e6-4ced-92f9-6aff4d18725b","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Borton_tuladagolas_dizajner_drog_Nograd","timestamp":"2020. március. 19. 11:03","title":"Börtönben adagolta túl magát egy férfi Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 32 ember vesztette életét.","shortLead":"Egy nap alatt 32 ember vesztette életét.","id":"20200318_koronavirus_nagy_britannia_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd75ae3-e1a8-45c9-a827-a6c8506b038d","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_nagy_britannia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 18. 19:21","title":"Koronavírus: száznál is több áldozat Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vizsgálatok szerint májkárosodást okozhat az Esmya.","shortLead":"A vizsgálatok szerint májkárosodást okozhat az Esmya.","id":"20200320_richter_gyogyszer_mehmioma_majkarosodas_kivont_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9bf95c-22e4-4bb0-aaa2-72d08102cb10","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_richter_gyogyszer_mehmioma_majkarosodas_kivont_gyogyszer","timestamp":"2020. március. 20. 10:56","title":"Kivonták a forgalomból a Richter méhmióma elleni gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0db38-f81b-4ebb-99d1-d1f655668320","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben többeknek is felajánlotta a Facebook az átalakítás lehetőségét, mostanra pedig a felhasználók többsége számára elérhetővé vált az új dizájn. Több újdonság is van benne, melyek közül csak az egyik, hogy már számítógépen is használható sötét módban a közösségi oldal.","shortLead":"Az elmúlt hetekben többeknek is felajánlotta a Facebook az átalakítás lehetőségét, mostanra pedig a felhasználók...","id":"20200320_facebook_uj_dizajn_rancfelvarras_kozossegi_oldal_facebook_kinezete_sotet_mod_a_facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3db0db38-f81b-4ebb-99d1-d1f655668320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e7a693-7768-402d-a920-33218a6b9aa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_facebook_uj_dizajn_rancfelvarras_kozossegi_oldal_facebook_kinezete_sotet_mod_a_facebookon","timestamp":"2020. március. 20. 10:03","title":"Itt tudja átkapcsolni a Facebookját az új kinézetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány százezres munkanélküliséggel számol, de van, aki ennél borúlátóbb.","shortLead":"A kormány százezres munkanélküliséggel számol, de van, aki ennél borúlátóbb.","id":"20200319_munkanelkuliseg_munkanelkuli_koronavirus_jarvany_essosy_zsombor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c55720-b02c-4f20-922e-abb536de0c03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_munkanelkuliseg_munkanelkuli_koronavirus_jarvany_essosy_zsombor","timestamp":"2020. március. 19. 12:30","title":"Essősy: Akár egymillió munkanélküli is lehet a következő hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légszennyező anyagok és az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának jelentős csökkenését észlelték a világ több városai és régiója felett a koronavírus-járvány miatti intézkedések nyomán.","shortLead":"A légszennyező anyagok és az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának jelentős csökkenését észlelték a világ több...","id":"20200320_koronavirus_jarvany_kornyezetszennyezes_legszennyezes_new_york","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddf343b-69a5-4ea6-99f0-a2af34e407bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_koronavirus_jarvany_kornyezetszennyezes_legszennyezes_new_york","timestamp":"2020. március. 20. 16:03","title":"Nagyot csökkent a légszennyezettség New Yorkban a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]