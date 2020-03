Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25979ac8-5503-431f-a15a-441b35dce084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számunkra most az a legfontosabb, hogy mindenki pontos információhoz jusson.","shortLead":"Számunkra most az a legfontosabb, hogy mindenki pontos információhoz jusson.","id":"20200320_HVG_olvasoi_tajekoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25979ac8-5503-431f-a15a-441b35dce084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a46af0e-a6b6-4998-a0c5-868eaf1b851e","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_HVG_olvasoi_tajekoztatas","timestamp":"2020. március. 20. 14:30","title":"HVG olvasói tájékoztatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruház közölte az oldalán, hogy a megnövekedett érdeklődés miatt az online rendelés átmenetileg nem elérhető.","shortLead":"Az áruház közölte az oldalán, hogy a megnövekedett érdeklődés miatt az online rendelés átmenetileg nem elérhető.","id":"20200319_Nem_lehet_online_rendelni_az_IKEAbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77b7afd-ceb7-4862-a2f8-3bb183a6c88b","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Nem_lehet_online_rendelni_az_IKEAbol","timestamp":"2020. március. 19. 17:59","title":"Nem lehet online rendelni az IKEA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d327398a-0edb-4429-8463-eecf878615a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Augusztus az új időpont. Lemondott, és a színházat is otthagyja. De hogyan lett Eszenyi Enikőből, a hatalomnak beszólogató igazgatóból a Fidesz kedvence, és miért nem mertek sokáig szembeszállni vele a munkatársai? Még akkor is az lenne, ha ki akarnák – de mintha annyira nem is akarnák.","shortLead":"Nehéz kikerülniük Kupper Andrást és Tasnádi Lászlót a parkolási bizniszben a nem fideszes helyhatóságoknak is. Még...","id":"202012__parkolasi_biznisz__tasnadi_rogan__kenyszerpalyan__kerekbilincsbe_verve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53286dc0-422d-4a58-8696-00f752e3b815","keywords":null,"link":"/360/202012__parkolasi_biznisz__tasnadi_rogan__kenyszerpalyan__kerekbilincsbe_verve","timestamp":"2020. március. 21. 11:30","title":"Kormánykedvenc parkolási cégekkel szerződnek az ellenzéki önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]