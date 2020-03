Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A sportolók véleményének összegyűjtése után az amerikaiak is azt kérik, hogy ne tartsák meg idén nyáron az olimpiát.","shortLead":"A sportolók véleményének összegyűjtése után az amerikaiak is azt kérik, hogy ne tartsák meg idén nyáron az olimpiát.","id":"20200324_egyesult_allamok_olimpiai_bizottsag_tokio2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7341717-024b-48d0-aef9-c839cceb88d7","keywords":null,"link":"/sport/20200324_egyesult_allamok_olimpiai_bizottsag_tokio2020","timestamp":"2020. március. 24. 10:37","title":"Az Egyesült Államok olimpiai bizottsága is az olimpia elhalasztását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db68356b-e023-44ce-82cf-cf38acf6891c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A COVID-19 betegség miatt Lombardiában bekövetkezett 3776 koronavírusos haláleset majdnem harmadát Bergamóban jegyezték fel a múlt hónapban. A 600 bergamói háziorvos közül 140 betegedett meg, mert kezdetben még szájmaszkjuk sem volt. A város polgármestere számolt be a sajtónak a járványügyi helyzetről.","shortLead":"A COVID-19 betegség miatt Lombardiában bekövetkezett 3776 koronavírusos haláleset majdnem harmadát Bergamóban jegyezték...","id":"20200324_Bergamo_polgarmester_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db68356b-e023-44ce-82cf-cf38acf6891c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58051b68-7561-44e2-86f5-cd7980e2400c","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Bergamo_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 15:24","title":"Bergamói polgármester: A koporsókat nem tudjuk már hová tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0","c_author":"Ny. M.","category":"itthon","description":"Meghaladja a 20 százalékot az új fertőzéses esetek számának növekedése Magyarországon. Infografikán mutatjuk a járvány itthoni terjedését.","shortLead":"Meghaladja a 20 százalékot az új fertőzéses esetek számának növekedése Magyarországon. Infografikán mutatjuk a járvány...","id":"20200323_koronavirus_covid_19_infografika_fertozottek_es_halalesetek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3f9c4c-b2d4-4258-b283-c9621fc975b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_covid_19_infografika_fertozottek_es_halalesetek_szama","timestamp":"2020. március. 23. 15:40","title":"Meredeken növekszik a fertőzöttek száma Magyarországon (infografika)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","shortLead":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","id":"20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9ad9d7-2728-4bd3-aa07-3e55cec11358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","timestamp":"2020. március. 24. 16:46","title":"Elkezdenek bezárni az olasz benzinkutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A postai kiszolgálásban a nyitás után egy órán keresztül elsőbbséget élveznek a 60 év felettieknek.","shortLead":"A postai kiszolgálásban a nyitás után egy órán keresztül elsőbbséget élveznek a 60 év felettieknek.","id":"20200324_Karantenba_nem_kezbesit_a_posta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8527e66d-c89b-4c52-a643-5abe5c80cdb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Karantenba_nem_kezbesit_a_posta","timestamp":"2020. március. 24. 21:31","title":"Karanténba nem kézbesít a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c14353a-42a3-436f-a09b-c7138a63c789","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gépkezelő hallása egész biztosan nem károsodik ettől a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású masinától.","shortLead":"A gépkezelő hallása egész biztosan nem károsodik ettől a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású masinától.","id":"20200324_motorzugas_nelkul_dolgozik_a_vilagelso_elektromos_kanalas_munkagep_case_580_ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c14353a-42a3-436f-a09b-c7138a63c789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbdb37f-ebff-412f-bfb0-a082c8fb30ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_motorzugas_nelkul_dolgozik_a_vilagelso_elektromos_kanalas_munkagep_case_580_ev","timestamp":"2020. március. 24. 14:31","title":"Motorzúgás nélkül dolgozik a világ első elektromos kanalas munkagépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válságkezeléskor felülírják a máskor szigorú költségvetési szabályokat.","shortLead":"A válságkezeléskor felülírják a máskor szigorú költségvetési szabályokat.","id":"20200324_eu_koltsegvetesi_hiany_allamadossag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e0a918-603d-4957-9208-690e7c152fd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_eu_koltsegvetesi_hiany_allamadossag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 09:06","title":"Engedi az EU, hogy elszálljon a tagállamok költségvetési hiánya és államadóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dd29ea-7db5-45b9-adbb-0de512141fd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A várakozásoknak megfelelően nem változtattak a kamatkondíciókon. Az MNB valószínűleg a pénzpumpa beindításával kívánja enyhíteni a válság hatásait.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően nem változtattak a kamatkondíciókon. Az MNB valószínűleg a pénzpumpa beindításával kívánja...","id":"20200324_A_jegybank_dontott_milyen_alapkamattal_vag_neki_az_orszag_a_valsagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1dd29ea-7db5-45b9-adbb-0de512141fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a311cb-e648-4fca-9101-12ff236364ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_A_jegybank_dontott_milyen_alapkamattal_vag_neki_az_orszag_a_valsagnak","timestamp":"2020. március. 24. 14:23","title":"A jegybank döntött, milyen alapkamattal vág neki az ország a válságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]