[{"available":true,"c_guid":"49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 80 éves férfi a betegség újabb áldozata.","shortLead":"Egy 80 éves férfi a betegség újabb áldozata.","id":"20200323_Ujabb_idos_ferfi_hunyt_el_mar_8_halalos_aldozata_van_a_koronavirusnak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69349a52-c8cf-4017-a553-38d0454f9b7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Ujabb_idos_ferfi_hunyt_el_mar_8_halalos_aldozata_van_a_koronavirusnak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 23. 19:21","title":"Újabb idős férfi hunyt el, már 8 halálos áldozata van a koronavírusnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dd29ea-7db5-45b9-adbb-0de512141fd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A várakozásoknak megfelelően nem változtattak a kamatkondíciókon. Az MNB valószínűleg a pénzpumpa beindításával kívánja enyhíteni a válság hatásait.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően nem változtattak a kamatkondíciókon. Az MNB valószínűleg a pénzpumpa beindításával kívánja...","id":"20200324_A_jegybank_dontott_milyen_alapkamattal_vag_neki_az_orszag_a_valsagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1dd29ea-7db5-45b9-adbb-0de512141fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a311cb-e648-4fca-9101-12ff236364ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_A_jegybank_dontott_milyen_alapkamattal_vag_neki_az_orszag_a_valsagnak","timestamp":"2020. március. 24. 14:23","title":"A jegybank döntött, milyen alapkamattal vág neki az ország a válságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Nagy László maga jelezte a hétvégén, hogy családostul otthoni karanténba vonul, miután egy hete együtt koszorúzott a szegedi egyetem koronavírusosnak bizonyult rektorával. Ennek ellenére hétfőn elment szavazni a parlamentbe. Erről a hvg.hu-nak azt mondta: ez morális kötelessége volt, és legközelebb is megtenné, sőt, amíg csak él, meg is teszi majd hasonló helyzetben. ","shortLead":"B. Nagy László maga jelezte a hétvégén, hogy családostul otthoni karanténba vonul, miután egy hete együtt koszorúzott...","id":"20200323_Erkolcsi_kotelessegem_volt_hogy_jelen_legyek__ezzel_indokolta_a_fideszes_kepviselo_hogy_elhagyta_a_hazi_karantent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e830b825-41ca-404e-bb37-d646db80beef","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Erkolcsi_kotelessegem_volt_hogy_jelen_legyek__ezzel_indokolta_a_fideszes_kepviselo_hogy_elhagyta_a_hazi_karantent","timestamp":"2020. március. 23. 18:50","title":"A házi karantént elhagyó fideszes képviselő szerint erkölcsi kötelessége volt, hogy ott legyen hétfőn a parlamentben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fd821a-8e51-49af-af28-125f9e85e816","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén a tizenötödik évét ünnepli az Aegon Irodalmi Díj, amelynek a shortlistje évről évre az egyik leginkább várt könyves lista. Ha a járványhelyzetből adódó kényszerű bezártságot a korábbi díjazottak műveivel szeretné tartalmasabbá tenni, itt az ajánlatunk.","shortLead":"Idén a tizenötödik évét ünnepli az Aegon Irodalmi Díj, amelynek a shortlistje évről évre az egyik leginkább várt...","id":"20200323_Az_Aegon_Irodalmi_Dij_eddigi_nyertesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0fd821a-8e51-49af-af28-125f9e85e816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9ca941-8e10-411f-9f82-63888a31c577","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Az_Aegon_Irodalmi_Dij_eddigi_nyertesei","timestamp":"2020. március. 23. 16:10","title":"A Fogságtól a Vak reményig – válogatott olvasmánylista karantén idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkétszereződtek az Egészségügyi Világszervezet ellen irányuló hackertámadások, mióta a WHO nagyobb figyelmet fordít a koronavírus elleni küzdelemre.","shortLead":"Megkétszereződtek az Egészségügyi Világszervezet ellen irányuló hackertámadások, mióta a WHO nagyobb figyelmet fordít...","id":"20200324_hackerek_hackertamadas_who_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a850bfb-9be4-45a8-b861-77107ee391de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_hackerek_hackertamadas_who_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 14:03","title":"Profi hackercsapat támadja a WHO szervereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kihirdette a kormány a Magyar Közlönyben a korábban bejelentett fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályokat. ","shortLead":"Kihirdette a kormány a Magyar Közlönyben a korábban bejelentett fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályokat. ","id":"20200325_koronavirus_hitelmoratorium_magyar_kozlony_reszletszabalyok_kormanyrendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2227b23d-4d0b-4f6e-8ff4-e66735b82f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_koronavirus_hitelmoratorium_magyar_kozlony_reszletszabalyok_kormanyrendelet","timestamp":"2020. március. 25. 07:17","title":"Megvannak a hitelmoratórium részletszabályai: tilos kamatos kamatot kivetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe71c3af-eb57-4c69-844d-0007bee13983","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tokiói kisboltban 50 kamera pásztázza a vásárlókat, személyzet egyáltalán nincs. Az ajtó csak akkor nyílik, ha a vásárló kifizette, amit levett a polcról.","shortLead":"Egy tokiói kisboltban 50 kamera pásztázza a vásárlókat, személyzet egyáltalán nincs. Az ajtó csak akkor nyílik, ha...","id":"20200323_tokio_uzlet_kisbolt_kamera_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe71c3af-eb57-4c69-844d-0007bee13983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83fdda3-bbdb-434f-bb6f-6ae8060bdec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_tokio_uzlet_kisbolt_kamera_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 23. 15:33","title":"Olyan üzlet nyílt Tokióban, ahonnan nem lehet lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0","c_author":"Ny. M.","category":"itthon","description":"Meghaladja a 20 százalékot az új fertőzéses esetek számának növekedése Magyarországon. Infografikán mutatjuk a járvány itthoni terjedését.","shortLead":"Meghaladja a 20 százalékot az új fertőzéses esetek számának növekedése Magyarországon. Infografikán mutatjuk a járvány...","id":"20200323_koronavirus_covid_19_infografika_fertozottek_es_halalesetek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3f9c4c-b2d4-4258-b283-c9621fc975b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_covid_19_infografika_fertozottek_es_halalesetek_szama","timestamp":"2020. március. 23. 15:40","title":"Meredeken növekszik a fertőzöttek száma Magyarországon (infografika)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]