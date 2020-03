Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kutatóintézet szerint a jelenlegi fő kérdés az, hogy a vírus okozta mozgáskorlátozások csak a második vagy a harmadik negyedévet, netán egy még hosszabb időszakot fognak-e érinteni. ","shortLead":"A kutatóintézet szerint a jelenlegi fő kérdés az, hogy a vírus okozta mozgáskorlátozások csak a második vagy a harmadik...","id":"20200324_GKI_akar_20_szazalekot_is_eshet_a_GDP_a_masodik_negyedevben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a12c775-2c34-47f5-8a88-e84f22f3c676","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_GKI_akar_20_szazalekot_is_eshet_a_GDP_a_masodik_negyedevben","timestamp":"2020. március. 24. 10:35","title":"GKI: akár 20 százalékot is eshet a GDP a második negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36518e5-4f6a-4678-807f-76e94efa7bfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetet okozó autós ittas volt. ","shortLead":"A balesetet okozó autós ittas volt. ","id":"20200324_Lakoszobaig_tolt_egy_kocsit_Gyorujfalun_egy_garazsba_csapodo_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a36518e5-4f6a-4678-807f-76e94efa7bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5d8def-b33c-4bca-8601-db92d52b9ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Lakoszobaig_tolt_egy_kocsit_Gyorujfalun_egy_garazsba_csapodo_auto","timestamp":"2020. március. 24. 08:58","title":"Fotók: Lakószobáig tolt egy kocsit Győrújfalun egy garázsba csapódó autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631bf139-47dd-4948-82b7-bc6f9c6a4609","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Lázmérők, maszkok, fertőtlenítők, üres áruházi polcok – a koronavírus átrajzolta a mindennapjainkat, az új helyzetben új eszközökre kell támaszkodnunk. Az új globális valóságunkat Nagyítás-fotógalériánkban mutatjuk be.","shortLead":"Lázmérők, maszkok, fertőtlenítők, üres áruházi polcok – a koronavírus átrajzolta a mindennapjainkat, az új helyzetben...","id":"20200324_Koronavirus_nagyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=631bf139-47dd-4948-82b7-bc6f9c6a4609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a672c44e-b040-4581-910b-9ae6e625804a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200324_Koronavirus_nagyitas","timestamp":"2020. március. 24. 10:55","title":"Kifordult a világ a sarkaiból a koronavírus miatt – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2b7cbe-ec29-4ec6-b051-d3cda7c790bc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fidesz a saját bázisának akar üzenni ebben a világtragédiában is – mondja Bogdán László, az egykor félelmetes hírű, mára irigyelt helyzetű, cigányok lakta baranyai falu, Cserdi polgármestere, aki úgy véli, egy jogász végzettségű politikus ne akarjon vírusszakértő lenni.","shortLead":"A Fidesz a saját bázisának akar üzenni ebben a világtragédiában is – mondja Bogdán László, az egykor félelmetes hírű...","id":"20200324_Bogdan_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2b7cbe-ec29-4ec6-b051-d3cda7c790bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9b053f-167a-4c33-ad7d-2d952931eead","keywords":null,"link":"/360/20200324_Bogdan_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 24. 18:30","title":"Bogdán László a Home office-ban: \"A politikusok maradjanak a seggükön\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A sportvilág szereplőinek nagy része egyetért azzal, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben – ahol sok versenyzőnek ellehetetlenült a felkészülése – helyesen cselekedtek a szervezők, amikor a nyári tokiói olimpia elhalasztásáról határoztak. Akadnak azonban a magyar sportolók között is olyanok, akiknek minden számítását keresztülhúzta a döntés. Van, aki zsarolásról beszél, és akad, akinek a keddi bejelentés a pályafutása végét jelenti. ","shortLead":"A sportvilág szereplőinek nagy része egyetért azzal, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben – ahol sok...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas_sportolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf963fba-2710-457f-937a-145931bd4921","keywords":null,"link":"/sport/20200324_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas_sportolok","timestamp":"2020. március. 24. 21:30","title":"Helyeslés és szívfájdalom: így reagálnak a magyar sportolók az olimpia elhalasztására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legveszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára teljes a tilalom, a többiek igazolással még járhatják az utcákat.","shortLead":"A legveszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára teljes a tilalom, a többiek igazolással még járhatják...","id":"20200324_kijarasi_tilalom_romania_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8204bb-67e4-427c-aef4-c121411aa709","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_kijarasi_tilalom_romania_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:15","title":"Egész napos kijárási tilalmat rendeltek el Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Olaszországban már a 70 ezerhez közelít a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, de ennek sokszorosa lehet a valós szám.","shortLead":"Olaszországban már a 70 ezerhez közelít a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, de ennek sokszorosa lehet a valós...","id":"20200325_500600_ezer_olasz_koronavirusfertozott_lehet_valojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bac6d23-8fd3-4e51-8e16-1ad187beb14e","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_500600_ezer_olasz_koronavirusfertozott_lehet_valojaban","timestamp":"2020. március. 25. 17:20","title":"500-600 ezer olasz koronavírus-fertőzött lehet valójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b77fab-91cf-444e-86d9-e093b3599aef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vén kecske is megnyalja a sót – tartja a mondás. Egy másik így is hangozhatna: a szerelem nem ismer (kor)határokat (sem). A korkülönbségre sok mindent rá lehet fogni a párkapcsolatban, de vigyázzunk, nehogy a rokonok, a barátok biztatására, vagy a szörnyülködésük miatt tegyük ezt.","shortLead":"Vén kecske is megnyalja a sót – tartja a mondás. Egy másik így is hangozhatna: a szerelem nem ismer (kor)határokat...","id":"20200324_Nagy_korkulonbseg_a_parkapcsolatban_avagy_mennyit_szamit_a_homogamia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80b77fab-91cf-444e-86d9-e093b3599aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9b808c-437e-451a-947a-399cc921c0c0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200324_Nagy_korkulonbseg_a_parkapcsolatban_avagy_mennyit_szamit_a_homogamia","timestamp":"2020. március. 24. 12:15","title":"Nagy korkülönbség a párkapcsolatban, avagy mennyit számít a homogámia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]