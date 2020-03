Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez is a koronavírus miatt van.","shortLead":"Ez is a koronavírus miatt van.","id":"20200305_Tobb_ezer_jaratot_torolt_a_Lufthansa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4b9ab2-33f5-4888-8354-13c4b1fc5122","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Tobb_ezer_jaratot_torolt_a_Lufthansa","timestamp":"2020. március. 05. 16:50","title":"Több ezer járatot törölt a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad963eab-dcac-45b1-a929-9f48a2ad3e8c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"\"A gengszternek vesznie kell, de az azt kitermelő bűnös világ és hazug társadalmi rendszer a helyén marad\" - áll a hvg.hu 10 részes videoesszé sorozatának legújabb epizódjában, amely az alvilág mélységes bugyraiba vezető gengszterfilmekkel foglalkozik. Minden héten egy-egy ötperces gyorstalpalót adunk a meghatározó filmes műfajokból - ezúttal maffiózóknak, bankrablóknak és szerelmes bűnözőknek szurkolunk Lichter Péter filmrendező, filmesztéta jóvoltából. ","shortLead":"\"A gengszternek vesznie kell, de az azt kitermelő bűnös világ és hazug társadalmi rendszer a helyén marad\" - áll...","id":"20200305_A_legelvetemultebb_bunozot_is_meg_tudjuk_szeretni__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad963eab-dcac-45b1-a929-9f48a2ad3e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4428c4-53dc-4d32-942e-f080126e9d59","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_A_legelvetemultebb_bunozot_is_meg_tudjuk_szeretni__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. március. 05. 19:45","title":"A legelvetemültebb bűnözőt is meg tudjuk szeretni - Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15903182-aacc-43cd-99db-77b0ab0768ed","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Több konfliktus is láthatóvá vált a fővárosi önkormányzati világban, amely amúgy a sokszínű Fidesz-ellenes erők kísérleti terepének és egyben vizsgamunkájának is tekinthető egy későbbi kormányzásra készülve. Karácsony és a DK egy színházigazgatói kinevezés miatt, a Momentum és az MSZP egy kerületi képviselői mandátumon kapott össze legutóbb. ","shortLead":"Több konfliktus is láthatóvá vált a fővárosi önkormányzati világban, amely amúgy a sokszínű Fidesz-ellenes erők...","id":"202010__mit_kivan_adk__aszinfalak_mogott__eroproba__fovarosi_nagycirkusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15903182-aacc-43cd-99db-77b0ab0768ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0232bf-fdd3-4456-abd0-ad5b3f857036","keywords":null,"link":"/360/202010__mit_kivan_adk__aszinfalak_mogott__eroproba__fovarosi_nagycirkusz","timestamp":"2020. március. 05. 13:00","title":"Fővárosi Nagycirkusz: ellenzéki artisták és erőművészek feszülnek egymásnak Budapesten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9203c34c-6f9b-4670-a99e-0080116b97f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos szabadidő-autót még idén bemutatják. ","shortLead":"Az elektromos szabadidő-autót még idén bemutatják. ","id":"20200305_Kozuton_fotoztak_le_az_elektromos_Skoda_Enyaqot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9203c34c-6f9b-4670-a99e-0080116b97f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbe37b1-b0ab-4134-91b5-97d00b4e57e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Kozuton_fotoztak_le_az_elektromos_Skoda_Enyaqot","timestamp":"2020. március. 05. 11:18","title":"Közúton fotózták le az elektromos Skoda Enyaqot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz miniszterelnök tévés üzenetben szólt a lakossághoz és bejelentette, hogy az egész országban felfüggesztik a csoportos és tömeges eseményeket, bezárják a mozikat, színházakat. A templomok nyitvatartásáról az egyház dönt.","shortLead":"Az olasz miniszterelnök tévés üzenetben szólt a lakossághoz és bejelentette, hogy az egész országban felfüggesztik...","id":"20200305_Conte_A_65_ev_felettiek_ne_menjenek_utcara_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c53a44d-8bba-4259-907c-2fd0274a29f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Conte_A_65_ev_felettiek_ne_menjenek_utcara_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 05. 05:12","title":"Conte: A 65 év felettiek ne menjenek utcára a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rögtön kettőt. ","shortLead":"Rögtön kettőt. ","id":"20200306_Taika_Waititi_Charlie_es_a_csokigyarat_keszit_a_Netflixnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de615a50-40f8-4a74-8912-abe4c890a13b","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_Taika_Waititi_Charlie_es_a_csokigyarat_keszit_a_Netflixnek","timestamp":"2020. március. 06. 11:19","title":"Taika Waititi Charlie és a csokigyárat készít a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334fade5-5dfa-4158-aa39-753f0b5b16c5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Televízióra megy a The Last of Us, sorozat lesz Ellie és Joel szívbe markoló kalandjából.","shortLead":"Televízióra megy a The Last of Us, sorozat lesz Ellie és Joel szívbe markoló kalandjából.","id":"20200305_the_last_of_us_sorozat_hbo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=334fade5-5dfa-4158-aa39-753f0b5b16c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c96cc9-15f0-4678-a5f4-561cfb797e5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_the_last_of_us_sorozat_hbo","timestamp":"2020. március. 05. 20:43","title":"HBO-s sorozat készül minden idők egyik legjobb PlayStation-játékából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8d7b89-9842-48c2-ae6a-b25839eef0b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó modernizált logója elsőként egy tisztán elektromos hajtásláncú Gran Coupé modellre került fel.","shortLead":"A bajor gyártó modernizált logója elsőként egy tisztán elektromos hajtásláncú Gran Coupé modellre került fel.","id":"20200305_itt_az_elso_bmw_amin_mar_az_uj_emblema_lathato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8d7b89-9842-48c2-ae6a-b25839eef0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831dc312-831f-4d34-8912-38bd0a15d637","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_itt_az_elso_bmw_amin_mar_az_uj_emblema_lathato","timestamp":"2020. március. 05. 09:21","title":"Itt az első BMW, amin már az új embléma látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]