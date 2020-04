Van, akinél a telefon arra szolgál, amire valójában alkalmas, de nem kevesen vannak, akik inkább státusszimbólumként tekintenek erre az eszközre (is), és – kis túlzással – semmi sem drága azért, ha kitűnhetnek készülékükkel a tömegből. Kínában sincs ez másképp, és már elő is rendelhető egy igazán egyedi küllemű, nem mellesleg 5G-s okostelefon.

© Gizmochina

Gyártója a 8848 nevű kínai luxustelefon-készítő, a modell pedig a 8848 Titanium M6 nevet kapta. Ha már luxustelefonról van szó, akkor legyen legalább két kijelzője. Ebben az esetben ez így is van, elöl egy 6.01”-es elsődleges megjelenítő foglal helyet, míg hátul egy 1,19”-es kör alakú kijelző. A készüléket a Qualcomm legmodernebb mobil platformja, a Snapdragon 865 lapkakészlet hajtja. A hátoldalon triplakamera van, amivel akár 4K-s videofelvétel is lőhető. A RAM LPDDR5, a tároló UFS 3.0. A telefon, amely az Android 10-et futtatja, támogatja a Wi-Fi 6-ot is, és egy 4380mAh-os akkumulátor gondoskodik a minél hosszabb hálózatfüggetlen működési időről.

© flashfly.net

Egy ilyen luxuskészülék persze nem olcsó, nagyjából 1830 dollár (610 ezer forint) és 4230 dollár (közel másfél millió forint) között mozog az ára, ugyanis 11 különféle változat érhető el belőle. Ezek különféle ötvözetből készültek, másmilyen drágakövek díszítik, másmilyen a bőrtok hozzájuk és persze különbözik a RAM és a natív tárhely mennyisége is. A legdrágább modellnél például 12 GB-nyi a RAM és 1 TB a belső tárhely, fekete krokodilbőrt, arany-titán ötvözetet, gyémántot, sárga zafírt és szintetikus rubint használtak fel hozzá.

