[{"available":true,"c_guid":"6a83535c-df00-4c1f-89e3-95e6498de282","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tíz nappal a Grammy-díjátadó gála előtt eltávolították \"a bolygó legjobb állásából\" Deborah Dugant.\r

\r

","shortLead":"Tíz nappal a Grammy-díjátadó gála előtt eltávolították \"a bolygó legjobb állásából\" Deborah Dugant.\r

\r

","id":"20200117_Hirtelen_kirugtak_a_Grammyakademia_elnoket__tiz_nap_mulva_dijatado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a83535c-df00-4c1f-89e3-95e6498de282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2541ec1-9652-4197-b1d1-4831527236bb","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Hirtelen_kirugtak_a_Grammyakademia_elnoket__tiz_nap_mulva_dijatado","timestamp":"2020. január. 17. 11:25","title":"Hirtelen kirúgták a Grammy-akadémia elnökét – tíz nap múlva díjátadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e155016-24d4-4bc7-ba25-e65536a0441d","c_author":"Dz. Sz.","category":"itthon","description":"Akár napokon belül megoldódhat a szemétkérdés Budapesten, így egyelőre elmúlni látszik a veszély, hogy február közepétől szemétben fog fürödni a főváros. ","shortLead":"Akár napokon belül megoldódhat a szemétkérdés Budapesten, így egyelőre elmúlni látszik a veszély, hogy február...","id":"20200117_Ugy_nez_ki_megussza_a_szemetkaoszt_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e155016-24d4-4bc7-ba25-e65536a0441d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948c7435-fdf4-4d48-abc5-e14502b6a5d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Ugy_nez_ki_megussza_a_szemetkaoszt_Budapest","timestamp":"2020. január. 17. 16:00","title":"Úgy néz ki, megússza a szemétkáoszt Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d33193-4dc0-4f57-b295-d6c96bdfafe5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A négykerekű időgéppel a Shelby amerikai főhadiszállásán kötöttünk szorosabb barátságot. ","shortLead":"A négykerekű időgéppel a Shelby amerikai főhadiszállásán kötöttünk szorosabb barátságot. ","id":"20200118_exkluziv_beultunk_a_legendas_ford_gt40be_amit_nemreg_a_mozikban_is_lathattunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4d33193-4dc0-4f57-b295-d6c96bdfafe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1191cf3d-7e01-420e-a6af-edea2ddab986","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_exkluziv_beultunk_a_legendas_ford_gt40be_amit_nemreg_a_mozikban_is_lathattunk","timestamp":"2020. január. 18. 06:41","title":"Exkluzív: beültünk a legendás Ford GT40-be, amit nemrég a mozikban is láthattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően a világbajnoki ezüstérmes spanyolokat megelőzve nyerte a C csoportot és jutott közvetlenül a negyeddöntőbe a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően...","id":"20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1f83eb-7616-4366-81cb-56911f52fd33","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","timestamp":"2020. január. 18. 20:11","title":"Gálamérkőzésen lett csoportelső a magyar válogatott a férfi vízilabda Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facc022c-f1bb-44fe-8a09-d92cdad2f82f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Még egyszer Firenzébe három év verstermését gyűjti össze.","shortLead":"A Még egyszer Firenzébe három év verstermését gyűjti össze.","id":"202003_konyv__alomfogas_gergely_agnes_meg_egyszer_firenzebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=facc022c-f1bb-44fe-8a09-d92cdad2f82f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b029be-c5ca-4d78-87cf-585b4c1c3138","keywords":null,"link":"/360/202003_konyv__alomfogas_gergely_agnes_meg_egyszer_firenzebe","timestamp":"2020. január. 18. 12:30","title":"Tömörre kalapált új versekbe szivárog be a múlt Gergely Ágnes kötetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a21e2b-6f01-4770-8596-2c598d3362a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra gyengül a forint, látótávolságba került a történelmi mélypont.","shortLead":"Újra gyengül a forint, látótávolságba került a történelmi mélypont.","id":"20200117_335_forint_egy_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a21e2b-6f01-4770-8596-2c598d3362a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a13ebea-4489-47c5-86cf-95b4b0374db4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200117_335_forint_egy_euro","timestamp":"2020. január. 17. 09:42","title":"336 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4419e3-79ba-475f-9cf5-31fb895eb185","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A hivatalos kinevezésére váró Bardóczi Sándor azt szeretné, ha főkertész helyett inkább főtájépítésznek hívnák, de a lényeg, hogy mostantól minden fővárosi zöldfelület hozzá tartozik majd. A HVG-nek adott interjújában elmondta azt is, hogy szigorúbb szakmai felügyelet alá vonná a Főkert Zrt-t, több természetőrt állítana munkába és a jövőben minden budapesti beruházásnál megkerülhetetlen lesz a véleménye.","shortLead":"A hivatalos kinevezésére váró Bardóczi Sándor azt szeretné, ha főkertész helyett inkább főtájépítésznek hívnák, de...","id":"202003__bardoczi_sandor__varosi_tajepiteszetrol_szemleletvaltasrol__alruhas_fokertesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb4419e3-79ba-475f-9cf5-31fb895eb185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4032d229-2595-434c-ab61-f3b339f09e3e","keywords":null,"link":"/360/202003__bardoczi_sandor__varosi_tajepiteszetrol_szemleletvaltasrol__alruhas_fokertesz","timestamp":"2020. január. 17. 07:00","title":"Budapest új főkertésze tájépítészként nem öt, hanem ötven évre tervezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség több katonát is vezényel a déli határzárhoz.","shortLead":"A Magyar Honvédség több katonát is vezényel a déli határzárhoz.","id":"20200117_Hokameraval_dronnal_es_radarral_is_vedik_a_magyar_hatart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595f484c-4133-45a2-9808-5125b3bfb051","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Hokameraval_dronnal_es_radarral_is_vedik_a_magyar_hatart","timestamp":"2020. január. 17. 16:31","title":"Hőkamerával, drónnal és radarral is védik a magyar határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]