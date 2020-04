Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","shortLead":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","id":"20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8a6f25-9fb2-4eae-bfee-65cf3fa84779","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","timestamp":"2020. március. 31. 10:13","title":"Az online autóvásárlások korát hozhatja el a mostani válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A javaslatokat már el is küldték a kormánynak.","shortLead":"A javaslatokat már el is küldték a kormánynak.","id":"20200330_Parragh_Laszloek_4_pontban_szedtek_ossze_hogy_mi_legyen_a_gazdasaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d657406e-9e8c-4fa3-927e-c1dcc559e6b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_Parragh_Laszloek_4_pontban_szedtek_ossze_hogy_mi_legyen_a_gazdasaggal","timestamp":"2020. március. 30. 16:32","title":"Parragh Lászlóék 4 pontban szedték össze, hogy mi legyen a gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe22703-907d-4ba7-9dec-0b4a6977fe42","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eredetileg 2021. július 16. és augusztus 1. között tartották volna fukuokai világbajnokságot, az olimpia azonban közbeszólt. ","shortLead":"Eredetileg 2021. július 16. és augusztus 1. között tartották volna fukuokai világbajnokságot, az olimpia azonban...","id":"20200330_Uj_idopont_2021_vizes_vb_fukuoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fe22703-907d-4ba7-9dec-0b4a6977fe42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a0bf83-304a-40a2-bba7-faeacd501e2a","keywords":null,"link":"/sport/20200330_Uj_idopont_2021_vizes_vb_fukuoka","timestamp":"2020. március. 30. 16:49","title":"Új időpontot keresnek a 2021-es vizes vb-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bccfed7-0001-4b7b-b484-e43f502574ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb történelmi mélypontot jegyezhetünk fel.","shortLead":"Újabb történelmi mélypontot jegyezhetünk fel.","id":"20200401_forint_euro_arfolyam_negativ_csucs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bccfed7-0001-4b7b-b484-e43f502574ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dad6a9-1720-417f-810f-2fc9a75f36f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_forint_euro_arfolyam_negativ_csucs","timestamp":"2020. április. 01. 08:47","title":"Zuhanórepülésben a forint, hajszálnyira a 365-ös euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc358d25-d00b-4ad4-b701-b016822cf9c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már biztos, hogy április közepén jelenti be a OnePlus legújabb csúcstelefonjait, a OnePlus 8 család tagjait. A készülékek ilyenkor már természetesen léteznek, és nem meglepő, hogy le is fotózzák ezeket.","shortLead":"Most már biztos, hogy április közepén jelenti be a OnePlus legújabb csúcstelefonjait, a OnePlus 8 család tagjait...","id":"20200331_oneplus_8_pro_foto_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc358d25-d00b-4ad4-b701-b016822cf9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3188c580-ef19-4333-87a8-57c97c459a55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_oneplus_8_pro_foto_specifikacio","timestamp":"2020. március. 31. 13:03","title":"Újabb fotón a OnePlus 8 Pro, hivatalos a bemutató napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2077a84-fea3-41e6-88bd-d16bf39ccc8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel száz sportkocsit tart egy helyen egy amerikai gyűjtő.","shortLead":"Közel száz sportkocsit tart egy helyen egy amerikai gyűjtő.","id":"20200330_autogyujtemeny_szuperautok_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2077a84-fea3-41e6-88bd-d16bf39ccc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2bdfe7-fde2-428b-941b-d0250817ab3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_autogyujtemeny_szuperautok_video","timestamp":"2020. március. 30. 12:42","title":"Autókiállításokon nincs olyan felhozatal, mint ebben a miami garázsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi tennivalók elvégzéséhez is szívesen \"társulnak\" nézőként.","shortLead":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi...","id":"20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf688be9-b1c5-4e2a-991d-f2de53a4dfdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","timestamp":"2020. március. 31. 08:03","title":"Ez az új varázsszó a YouTube-on, milliók kattantak rá: velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c860b9f2-5e1a-4779-9b07-6e4b9d6445ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint a mesterséges intelligencia már annyi hozzáadott értéket biztosít a különböző alkalmazásokhoz, hogy érdemes az eddiginél teljesebb körű szolgáltatásként gondolni az Office 365-re.","shortLead":"A Microsoft szerint a mesterséges intelligencia már annyi hozzáadott értéket biztosít a különböző alkalmazásokhoz...","id":"20200331_office_365_microsoft_365_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c860b9f2-5e1a-4779-9b07-6e4b9d6445ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac219dc-6ac5-4187-95c3-72787e72b044","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_office_365_microsoft_365_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 31. 14:03","title":"Vége az Office 365-nek: új névvel és több szolgáltatással erősít a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]