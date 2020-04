Bár hivatalosan továbbra sem lehet tudni, hogy az Apple mikor mutatja be az iPhone SE utódjának szánt új olcsó iPhone-t, ez most már valószínűleg csak napok kérdése. Az elmúlt hónapokban már hallhattunk arról, hogy a cég iPhone SE 2 néven mutatja majd be az eszközét, ahogy arról is, hogy egy kissé megkavarva a nevezéktant iPhone 9-ként dobja majd piacra a mobilt. Most egy friss, ám meglehetősen biztos forrás alapján úgy tűnik, egy harmadik változat lesz a befutó.

A 9to5Mac értesülései szerint az új mobilt iPhone SE néven ismerhetjük majd meg. Ezt erősíti meg az a kiszivárgott információ is, ami nem máshonnan, mint az Apple online boltjából származik. Az oldalon megvásárolható egyik Belkin kijelzővédő fólia mellett ugyanis már nemcsak az szerepel, hogy ez a méret iPhone 7 és iPhone 8 képernyőjére illik, hanem az is, hogy iPhone SE-re is. Erről tanúskodik a The Verge által lementett képernyőkép.

© Apple

A telefonról korábban előkerültek olyan pletykék, melyek szerint 4,7 colos kijelzőt kap majd – ezt erősíti meg a fenti is. Hiszen az iPhone 7/8 képernyője éppen ekkora, így illeszthető a három különböző modellre ugyanakkora (és ugyanolyan kivágásokat tartalmazó) fólia.

A 9to5Mac a mobil neve mellett azt is tudni véli, hogy a telefon fekete, fehér és piros színben lesz kapható, tárhely tekintetében lesz belőle 64, 128 és 256 GB-os változat is, és várhatóan az A13-as processzor kerül majd bele. Hogy mennyiért, azt egyelőre nem tudni, de az elődjét, a 2016-os iPhone SE-t 399 dollárért dobták piacra, ami mai árfolyamon 134 ezer forintot jelent.

Ha szeretne elsőként értesülni az új olcsó iPhone érkezéséről, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.