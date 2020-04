Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változtat a Chrome sütikezelésén a Google, kikapcsol egy korábban biztonsági okokból bevezetett korlátozást. A vállalat szerint most fontosabb, hogy a túlzott szigor miatt ne lehessen baj.","shortLead":"Változtat a Chrome sütikezelésén a Google, kikapcsol egy korábban biztonsági okokból bevezetett korlátozást. A vállalat...","id":"20200407_google_chrome_cookie_suti_koronavirus_samesite","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef4e34a-5b6b-4cd2-9d0e-e98b079280d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_google_chrome_cookie_suti_koronavirus_samesite","timestamp":"2020. április. 07. 08:03","title":"Lekapcsolnak egy biztonsági funkciót a Chrome böngészőben a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75848f8-d945-47a7-908f-9f946342ec55","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az automatizálás és az online kommunikáció kulcsfontosságú lehet a koronavírus elleni küzdelemben. Számos cég robotja segít már Kínától az USA-ig.","shortLead":"Az automatizálás és az online kommunikáció kulcsfontosságú lehet a koronavírus elleni küzdelemben. Számos cég robotja...","id":"202014__fertotlenitorobotok__automata_korhaz__telemedicina__gepdoktorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e75848f8-d945-47a7-908f-9f946342ec55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b531d103-88da-4465-afc9-b3480615563f","keywords":null,"link":"/360/202014__fertotlenitorobotok__automata_korhaz__telemedicina__gepdoktorok","timestamp":"2020. április. 06. 13:00","title":"UV-fénykard és orvos nélküli kórház: a mesterséges intelligencia is segít legyőzni a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap volt kormányülés, ahol döntöttek a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervről. ","shortLead":"Vasárnap volt kormányülés, ahol döntöttek a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervről. ","id":"20200406_Orban_Viktor_gazdasagi_akcioterv_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52a537c-0524-4779-9c29-fb3d587bf2da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_Orban_Viktor_gazdasagi_akcioterv_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 12:05","title":"Orbán: Átvállaljuk a bérek egy részét, visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0049fa2-c9e8-4068-adf5-adc8fcb96d62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kieső bevételüket próbálják így pótolni, de a gazdák nem nagyon örülnek neki, sokan ugyanis egyáltalán nem dolgoztak még földeken.","shortLead":"A kieső bevételüket próbálják így pótolni, de a gazdák nem nagyon örülnek neki, sokan ugyanis egyáltalán nem dolgoztak...","id":"20200406_idenymunka_franciaorszag_gazdak_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0049fa2-c9e8-4068-adf5-adc8fcb96d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bc727e-326f-45f2-a980-3bf516b141bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_idenymunka_franciaorszag_gazdak_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 06:10","title":"A munkáját elvesztő 200 ezer francia jelentkezett idénymunkásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az április 18-i show-n részt vesz Billie Eilish, Lady Gaga, Chris Martin, Elton John, Eddie Vedder, Paul McCartney és még sokan mások. ","shortLead":"Az április 18-i show-n részt vesz Billie Eilish, Lady Gaga, Chris Martin, Elton John, Eddie Vedder, Paul McCartney és...","id":"20200407_Nagyszabasu_televizios_showra_keszulnek_vilagsztarok_az_egeszsegugyi_dologzokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5374f1-4516-41f4-8037-ad02b0a8e4cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Nagyszabasu_televizios_showra_keszulnek_vilagsztarok_az_egeszsegugyi_dologzokert","timestamp":"2020. április. 07. 09:47","title":"Nagyszabású televíziós show-ra készülnek világsztárok az egészségügyi dolgozókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af1095a-4f49-4d8b-8129-b68ba3713319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A válogatott tagjaitól a hétvégén újra mintát vesznek – közölte a szövetségi kapitány.","shortLead":"A válogatott tagjaitól a hétvégén újra mintát vesznek – közölte a szövetségi kapitány.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_uszo_valogatott_sos_csaba_szovetsegi_kapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1af1095a-4f49-4d8b-8129-b68ba3713319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce8f23b-062e-410e-8080-637392820a1c","keywords":null,"link":"/sport/20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_uszo_valogatott_sos_csaba_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2020. április. 06. 21:09","title":"Az úszóknál \"körülbelül 15\" koronavírus-teszt pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regisztrált betegek száma az előző napi majd 4 ezerrel nőtt, viszont az intenzív osztályokra már jóval kevesebb beteget szállítottak be.","shortLead":"A regisztrált betegek száma az előző napi majd 4 ezerrel nőtt, viszont az intenzív osztályokra már jóval kevesebb...","id":"20200406_Egy_nap_alatt_tobb_mint_800an_haltak_bele_a_jarvanyba_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138869a2-cd69-44cc-8777-3e80cfbe583d","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Egy_nap_alatt_tobb_mint_800an_haltak_bele_a_jarvanyba_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 06. 21:17","title":"Egy nap alatt több mint 800-an haltak meg a járványban Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a megszokottnál jóval csendesebb most a világ, a szeizmológusok olyan rezgéseket is érzékelnek, amiket máskor nem.","shortLead":"Mivel a megszokottnál jóval csendesebb most a világ, a szeizmológusok olyan rezgéseket is érzékelnek, amiket máskor nem.","id":"20200407_szeizmologus_foldrenges_zaj_koronavirus_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c334d60e-c00b-44f7-89e3-95c3c6aa8b25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_szeizmologus_foldrenges_zaj_koronavirus_lezaras","timestamp":"2020. április. 07. 09:03","title":"Ha mások nem is, a szeizmológusok nagyon örülnek a koronavírus miatti lezárásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]