Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96ec5afa-9884-4db8-ada1-a6126bbcae51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsz éve már, hogy Demi Moore és Bruce Willis felbontották a házasságukat, de ha járványról van szó, akkor úgy látszik, alap, hogy együtt kell azt átvészelniük a közös gyerekeikkel. Az önkéntes karanténból posztoltak. ","shortLead":"Húsz éve már, hogy Demi Moore és Bruce Willis felbontották a házasságukat, de ha járványról van szó, akkor úgy látszik...","id":"20200407_Igy_kell_ezt_csinalni_Demi_Moore_es_Bruce_Willis_pizsamapartit_tart_a_karantenban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96ec5afa-9884-4db8-ada1-a6126bbcae51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4cd875-0cc9-41d4-b773-de3d4cbb3851","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Igy_kell_ezt_csinalni_Demi_Moore_es_Bruce_Willis_pizsamapartit_tart_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 07. 11:14","title":"Így kell ezt csinálni: Demi Moore és Bruce Willis pizsamapartit tart a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b35e838-0198-45d0-afc4-c149876d02a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 813 fejlesztő jelentkezett a Hack the Crisis nevű hackhaton magyarországi eseményére, hogy ötleteikkel segítsenek felvenni a harcot a koronavírus-járvánnyal szemben.","shortLead":"Összesen 813 fejlesztő jelentkezett a Hack the Crisis nevű hackhaton magyarországi eseményére, hogy ötleteikkel...","id":"20200406_hack_the_crisis_hackathon_programozas_fejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b35e838-0198-45d0-afc4-c149876d02a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d28e9b1-fe3c-4569-a5e4-7d97bbffc45a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_hack_the_crisis_hackathon_programozas_fejlesztes","timestamp":"2020. április. 06. 16:33","title":"48 óra alatt hackelték meg a koronavírus-krízist a magyar programozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Észak-Macedóniába, Szlovéniába, Horvátországba és Szerbiába is jut a Magyarországra érkezett védőfelszerelésekből.","shortLead":"Észak-Macedóniába, Szlovéniába, Horvátországba és Szerbiába is jut a Magyarországra érkezett védőfelszerelésekből.","id":"20200407_Szijjarto_szerint_a_migracio_miatt_adomanyoz_a_kormany_tobb_ezer_maszkot_es_vedoruhat_a_kornyezo_orszagoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09fc15d2-d973-4800-af93-dded5406285c","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Szijjarto_szerint_a_migracio_miatt_adomanyoz_a_kormany_tobb_ezer_maszkot_es_vedoruhat_a_kornyezo_orszagoknak","timestamp":"2020. április. 07. 20:15","title":"Szijjártó: A migráció miatt adományoz a kormány több ezer maszkot és védőruhát a környező országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b43d83-bb1a-4b00-a574-1702d5705fd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"356 forintba kerül egy euró.","shortLead":"356 forintba kerül egy euró.","id":"20200407_forint_arfolyam_mnb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1b43d83-bb1a-4b00-a574-1702d5705fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894c95a7-db51-4be9-bb75-3c3bca4ba5a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_forint_arfolyam_mnb","timestamp":"2020. április. 07. 16:00","title":"Díjazta a piac Matolcsyék bejelentéseit, nagyot erősödött a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn vázolta fel Orbán Viktor a gazdaságvédelmi akciótervét, de csak nagy vonalakban, a részleteket Palkovics László miniszter mondja el kedden délelőtt 11-től, az operatív törzs tájékoztatásán. Azonban kedden Szijjártó Péter külügyminiszter már elejtett egy-két morzsát.","shortLead":"Hétfőn vázolta fel Orbán Viktor a gazdaságvédelmi akciótervét, de csak nagy vonalakban, a részleteket Palkovics László...","id":"20200407_A_berterhek_70_szazalekat_is_atvallalhatja_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab47bac9-ad0e-4b32-8509-0871ec971182","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_A_berterhek_70_szazalekat_is_atvallalhatja_a_kormany","timestamp":"2020. április. 07. 10:20","title":"A bérterhek 70 százalékát is átvállalhatja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsvét végéig autóval is csak a helyiek hajthatnak be.","shortLead":"Húsvét végéig autóval is csak a helyiek hajthatnak be.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_szentendre_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5746a160-51fc-4ae2-a6eb-33be138854f6","keywords":null,"link":"/elet/20200408_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_szentendre_lezaras","timestamp":"2020. április. 08. 15:34","title":"Annyian kirándulnak Szentendrére, hogy le kell zárni a belvárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088796b5-d08c-48fe-addb-fe2f769692bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar új nagylemeze M6 című dalához forgatott új videót. Első alkalommal nálunk látható.","shortLead":"A zenekar új nagylemeze M6 című dalához forgatott új videót. Első alkalommal nálunk látható.","id":"20200408_Idegen_orszag_a_mult__itt_a_Szabo_Benedek_es_a_Galaxisok_uj_klipje_M6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088796b5-d08c-48fe-addb-fe2f769692bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a23d6eb-e35b-434a-a1da-170b5e236cbd","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_Idegen_orszag_a_mult__itt_a_Szabo_Benedek_es_a_Galaxisok_uj_klipje_M6","timestamp":"2020. április. 08. 14:01","title":"„Idegen ország a múlt” – itt a Szabó Benedek és a Galaxisok új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce86aa24-9b9f-4c43-9f1c-4ce159322e16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutató felmérése szerint a Budapesten élők körülbelül egyharmada nem ért egyet az intézkedéssel.\r

","shortLead":"A közvélemény-kutató felmérése szerint a Budapesten élők körülbelül egyharmada nem ért egyet az intézkedéssel.\r

","id":"20200407_Megosztja_a_magyarokat_a_13_havi_nyugdij_visszaepitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce86aa24-9b9f-4c43-9f1c-4ce159322e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a74f71-96ea-49cb-8fcc-b4fa711db118","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Megosztja_a_magyarokat_a_13_havi_nyugdij_visszaepitese","timestamp":"2020. április. 07. 19:37","title":"Pulzus: Megosztja a magyarokat a 13. havi nyugdíj visszaépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]