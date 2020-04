Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változtat a Chrome sütikezelésén a Google, kikapcsol egy korábban biztonsági okokból bevezetett korlátozást. A vállalat szerint most fontosabb, hogy a túlzott szigor miatt ne lehessen baj.","shortLead":"Változtat a Chrome sütikezelésén a Google, kikapcsol egy korábban biztonsági okokból bevezetett korlátozást. A vállalat...","id":"20200407_google_chrome_cookie_suti_koronavirus_samesite","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef4e34a-5b6b-4cd2-9d0e-e98b079280d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_google_chrome_cookie_suti_koronavirus_samesite","timestamp":"2020. április. 07. 08:03","title":"Lekapcsolnak egy biztonsági funkciót a Chrome böngészőben a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","shortLead":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","id":"20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec21b8c-1bc2-4852-a280-995f5fb6f6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 15:39","title":"Palkovics megerősítette: a nyáron államvizsgázók is megkapják a diplomát nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47586101-0c99-4c88-9103-e93867d0069d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazoltan koronavírus-fertőzött brit miniszterelnököt vasárnap este vitték kórházba.","shortLead":"Az igazoltan koronavírus-fertőzött brit miniszterelnököt vasárnap este vitték kórházba.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_boris_johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47586101-0c99-4c88-9103-e93867d0069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274a2eb7-7c15-4005-bba7-7ef751bd57d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_boris_johnson","timestamp":"2020. április. 06. 21:24","title":"Intenzív osztályra került Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást terveznek, akár 25 ezer euró büntetés is járhat a külföldről érkezők kötelezettségeit előíró karanténszabályok megszegéséért.","shortLead":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást...","id":"20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115a7136-61ec-4c40-8f58-8703bc182fcc","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. április. 08. 12:36","title":"Lassul a járvány üteme Németországban, de újabb szigorítások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvános megszégyenítéssel próbálják visszaszorítani a vandalizmust.","shortLead":"Nyilvános megszégyenítéssel próbálják visszaszorítani a vandalizmust.","id":"20200408_kinai_nagy_fal_vandalok_rongalas_szegyenlista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ddbab7-2afb-4faf-80df-0899d861e72f","keywords":null,"link":"/elet/20200408_kinai_nagy_fal_vandalok_rongalas_szegyenlista","timestamp":"2020. április. 08. 12:11","title":"Listázni fogják azokat, akik megrongálták a kínai nagy falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ab2994-910b-4e78-bb4d-6a9908ffa256","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy cégek gyakran fricskázzák egymást, így érthető, hogy sokan a Huawei elleni kis bosszantásnak tartották a Xiaomi Mi 10 Pro dobozára került feliratot. A Xiaomi viszont cáfolja ezt.","shortLead":"A nagy cégek gyakran fricskázzák egymást, így érthető, hogy sokan a Huawei elleni kis bosszantásnak tartották a Xiaomi...","id":"20200408_xiaomi_mi_10_pro_dobozan_felremagyarazhato_felirat_huawei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01ab2994-910b-4e78-bb4d-6a9908ffa256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4b2801-1024-446e-a144-868afaaed742","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_xiaomi_mi_10_pro_dobozan_felremagyarazhato_felirat_huawei","timestamp":"2020. április. 08. 11:03","title":"A Xiaomi állítja: félreértés az egész, nem trollkodja a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3e3c89-82f1-4146-b163-50a0e3ea758e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint nem emelkedett meg a környéken a sugárzás szintje.","shortLead":"A hatóságok szerint nem emelkedett meg a környéken a sugárzás szintje.","id":"20200408_otodik_napja_oltjak_az_erdotuzet_a_csernobili_tiltott_zonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de3e3c89-82f1-4146-b163-50a0e3ea758e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d15b66-69a8-4a2b-861e-a2527cf7c5c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_otodik_napja_oltjak_az_erdotuzet_a_csernobili_tiltott_zonaban","timestamp":"2020. április. 08. 14:19","title":"Ötödik napja oltják az erdőtüzet a csernobili tiltott zónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0e9cc6-f1fe-4c7c-a6fa-10e3dcdb9456","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az unió közben orvoscsoportot küldött Olaszországba, de más módon is segítik őket.","shortLead":"Az unió közben orvoscsoportot küldött Olaszországba, de más módon is segítik őket.","id":"20200407_olaszorszag_jarvany_koronavirus_orvos_apolo_nover","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d0e9cc6-f1fe-4c7c-a6fa-10e3dcdb9456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7beaa6-3b07-47ee-9ae6-dbd2103be5fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_olaszorszag_jarvany_koronavirus_orvos_apolo_nover","timestamp":"2020. április. 07. 16:45","title":"Olaszországban már 94 orvos és 26 nővér halt meg a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]