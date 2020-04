Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1f66dee-2461-4ab2-aa2e-a1b24131b5c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy körülbelül 6 hektáros területen ég az aljnövényzet, fatuskók, cserjék.","shortLead":"Egy körülbelül 6 hektáros területen ég az aljnövényzet, fatuskók, cserjék.","id":"20200410_budaors_erdo_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f66dee-2461-4ab2-aa2e-a1b24131b5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75bc6bc-3300-4f38-9cf5-327e7d36ea02","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_budaors_erdo_tuz","timestamp":"2020. április. 10. 20:06","title":"Kigyulladt az erdő Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d3c281-98bb-4e72-9725-576d2ca9d72f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülő újdonság a csendes órákhoz hasonló: ha a felhasználó úgy dönt, órákra kizárhatja magát a Facebookból, hogy egyetlen értesítés se zavarja a nyugalmát.","shortLead":"A készülő újdonság a csendes órákhoz hasonló: ha a felhasználó úgy dönt, órákra kizárhatja magát a Facebookból...","id":"20200410_facebook_quiet_mode_nemitas_facebook_fuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9d3c281-98bb-4e72-9725-576d2ca9d72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6519ca5-a3c6-404a-8f44-ce27d16a5764","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_facebook_quiet_mode_nemitas_facebook_fuggoseg","timestamp":"2020. április. 10. 21:11","title":"Jön a Facebook-funkció, amit már évekkel ezelőtt be kellett volna vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2f0c59-b6d3-4569-be92-ae907fab255e","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A II. világháború utolsó két tanévében sok tanuló több mint 5 hónapig nem járt iskolába, és csak a front elvonulása után indult be újra a közoktatás. A tanterveket megrövidítették, de a bizonyítványát mindenki megkapta. A '45-ös hadiérettségin a demokrácia volt a tétel. ","shortLead":"A II. világháború utolsó két tanévében sok tanuló több mint 5 hónapig nem járt iskolába, és csak a front elvonulása...","id":"202015__csonka_tanevek__korlevelek_es_radioiskola__hadierettsegi__szunetkozi_orak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd2f0c59-b6d3-4569-be92-ae907fab255e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ba8e95-c24e-4224-8bea-67b21c926a6e","keywords":null,"link":"/360/202015__csonka_tanevek__korlevelek_es_radioiskola__hadierettsegi__szunetkozi_orak","timestamp":"2020. április. 11. 08:15","title":"A világháborús csonka tanévekben volt a mostani távoktatás korai főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda517a8-56f6-409d-9320-ac7f08d60f63","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"De ez nagyban függ a járványhelyzettől.","shortLead":"De ez nagyban függ a járványhelyzettől.","id":"20200410_mtu_fesztival_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda517a8-56f6-409d-9320-ac7f08d60f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e3a3d0-7c88-4223-ad9d-7d2906e8e828","keywords":null,"link":"/kultura/20200410_mtu_fesztival_tamogatas","timestamp":"2020. április. 10. 17:59","title":"MTÜ: A korábbinál nagyobb támogatást kaphatnak a fesztiválok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d692b690-3ab6-4e43-bc74-642de3a7d443","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200411_Kulonos_meglepetessel_keszult_a_Katona_a_Kolteszet_napjara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d692b690-3ab6-4e43-bc74-642de3a7d443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9e1768-830d-44b4-931a-dc25c186b03e","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Kulonos_meglepetessel_keszult_a_Katona_a_Kolteszet_napjara","timestamp":"2020. április. 11. 11:33","title":"Különös meglepetéssel készült a Katona a Költészet napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült a kormány gazdaságvédelmi programjáról, hogy részben a meglévő tervek és nagyrészt létező források átnevezését jelenti; a legnagyobb mentőcsomaggal az MNB segítette ki a gazdaságot; az önkormányzatok lehetnek a nagy vesztesek. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiderült a kormány gazdaságvédelmi programjáról, hogy részben a meglévő tervek és nagyrészt létező források átnevezését...","id":"20200412_Es_akkor_jarvany_koronavirus_orban_mentocsomag_mnb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941547bd-7ef9-462e-bfa4-aabc44d4d305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200412_Es_akkor_jarvany_koronavirus_orban_mentocsomag_mnb","timestamp":"2020. április. 12. 07:00","title":"És akkor négyszer bejelentette a kormány, hogy most már tényleg bejelent valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt ellenőrzik, hogy a fenntartó Fővárosi Önkormányzat eleget tesz-e az eddigi ukázoknak.","shortLead":"Azt ellenőrzik, hogy a fenntartó Fővárosi Önkormányzat eleget tesz-e az eddigi ukázoknak.","id":"20200411_Megjelentek_a_jarvanyugyisek_a_Pesti_uti_idosotthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a6c19b-3d2e-4c70-a8ad-8da0015e2282","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Megjelentek_a_jarvanyugyisek_a_Pesti_uti_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 11. 18:38","title":"Megjelentek a járványügyisek a Pesti úti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gyulay Zsolt szerint rengeteg forgatókönyv létezik. A Forma-1es szezon leghamarabb Franciaországban kezdődhetne meg június végén.","shortLead":"Gyulay Zsolt szerint rengeteg forgatókönyv létezik. A Forma-1es szezon leghamarabb Franciaországban kezdődhetne meg...","id":"20200410_Mi_lesz_a_Magyar_Nagydijjal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0957e3-10f3-4891-a945-43a28d738a5a","keywords":null,"link":"/sport/20200410_Mi_lesz_a_Magyar_Nagydijjal","timestamp":"2020. április. 10. 13:29","title":"Mi lesz a Magyar Nagydíjjal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]