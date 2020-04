Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"183715e4-c729-4865-955f-d196d4a23234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy mennyire működik rendben a tüdőnk, azt odahaza épp olyan egyszerűen meg lehet mérni, mint a vérnyomást. Az orvosok viszont óvatosságra intenek.","shortLead":"Hogy mennyire működik rendben a tüdőnk, azt odahaza épp olyan egyszerűen meg lehet mérni, mint a vérnyomást. Az orvosok...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_pulzoximeter_veroxigenszint_merese_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=183715e4-c729-4865-955f-d196d4a23234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc1c0dd-23d5-4e77-92c0-2e34811cd257","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_jarvany_pulzoximeter_veroxigenszint_merese_otthon","timestamp":"2020. április. 15. 09:03","title":"Szükség van most otthon véroxigénszint-mérőre? Érdemes meghallgatni az orvosok tanácsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen eddig 122-en haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Összesen eddig 122-en haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","id":"20200414_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e0b80c-ab25-4e9d-a78c-4c1437a6f738","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 14. 06:57","title":"Újabb 13 beteg halt bele a koronavírus-járványba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcfff76-2ceb-4b6b-a271-930d17218df9","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Szomorú, de tény, hogy minden lélegeztetett nappal csökken a túlélési esély – mondja Garas Tibor, a Budai Egészségközpont által üzemeltetett Királyhágó utcai Országos Gerincgyógyászati Központ intenzív osztályának helyettes vezetője. Az intézmény 120 ággyal várja a koronavírusos betegeket.","shortLead":"Szomorú, de tény, hogy minden lélegeztetett nappal csökken a túlélési esély – mondja Garas Tibor, a Budai...","id":"202015__garas_tibor_orvos__felkeszulesrol_nehez_dontesekrol__lelegzet_vetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dcfff76-2ceb-4b6b-a271-930d17218df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e05dc8-9ec1-452c-9f3a-400f57836871","keywords":null,"link":"/360/202015__garas_tibor_orvos__felkeszulesrol_nehez_dontesekrol__lelegzet_vetel","timestamp":"2020. április. 14. 15:00","title":"Lélegeztetőgépből nem lesz hiány, intenzívosztályos orvosból viszont kevés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A FIFA alelnöke szerint ebben az évben nem igazán lehet majd nemzetközi meccseket rendezni.\r

","shortLead":"A FIFA alelnöke szerint ebben az évben nem igazán lehet majd nemzetközi meccseket rendezni.\r

","id":"20200414_koronavirus_foci_nemzetkozi_valogatott_merkozesek_fifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec760d2a-1231-4ea0-ac3d-154d1c99a208","keywords":null,"link":"/sport/20200414_koronavirus_foci_nemzetkozi_valogatott_merkozesek_fifa","timestamp":"2020. április. 14. 14:09","title":"Lehet, hogy ennyi volt idén a nemzetközi foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan egyetem, ahova majd feleannyian jelentkeztek, mint tavaly.","shortLead":"Van olyan egyetem, ahova majd feleannyian jelentkeztek, mint tavaly.","id":"20200414_Beszakadt_a_felsooktatasba_jelentkezok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb311176-389c-4aa3-95d9-77047534f689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200414_Beszakadt_a_felsooktatasba_jelentkezok_szama","timestamp":"2020. április. 14. 07:54","title":"Beszakadt a felsőoktatásba jelentkezők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy a normál bankadót, úgy a járványadót is csökkenthetik a bankok látványcsapatsportok támogatásával.","shortLead":"Ahogy a normál bankadót, úgy a járványadót is csökkenthetik a bankok látványcsapatsportok támogatásával.","id":"20200415_tao_kulonado_bank_orban_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902870bf-cef6-4bbf-8084-ab12593d8400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_tao_kulonado_bank_orban_kormany","timestamp":"2020. április. 15. 16:06","title":"A kormány akár a bankok különadójának feléről is lemond a sport oltárán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55196442-9403-493c-a8ae-a7adc5aea04f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Netflixnél sem számítottak rá, hogy mi válik a legnépszerűbbé a kínálatukból: egy dokumentumfilm-sorozat. A Tigrisvilág már nézettségi rekordokat dönt, elmondjuk, hogy miért. Emellett a nagy streamingszolgáltatók heti tartalmai közül is ajánlunk három alkotást. ","shortLead":"A Netflixnél sem számítottak rá, hogy mi válik a legnépszerűbbé a kínálatukból: egy dokumentumfilm-sorozat...","id":"20200415_Meleg_tigrisidomar_csinalt_csodat_a_Netflixnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55196442-9403-493c-a8ae-a7adc5aea04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96541362-e52a-409a-8969-da5e3c6bc56c","keywords":null,"link":"/360/20200415_Meleg_tigrisidomar_csinalt_csodat_a_Netflixnel","timestamp":"2020. április. 15. 17:00","title":"Stream360: Meleg tigrisidomár csinált csodát a Netflixnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4572c361-8f7d-4925-9a69-1e278e21902f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokak örömére a bajor gyártó népszerű modellje várhatóan nem kap túlságosan nagy hűtőrácsokat. ","shortLead":"Sokak örömére a bajor gyártó népszerű modellje várhatóan nem kap túlságosan nagy hűtőrácsokat. ","id":"20200414_ilyen_lehet_az_uj_5os_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4572c361-8f7d-4925-9a69-1e278e21902f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef094a81-fd55-44fb-be65-6d17989472e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_ilyen_lehet_az_uj_5os_bmw","timestamp":"2020. április. 14. 13:21","title":"Ilyen lehet az új 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]