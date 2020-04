Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást terveznek, akár 25 ezer euró büntetés is járhat a külföldről érkezők kötelezettségeit előíró karanténszabályok megszegéséért.","shortLead":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást...","id":"20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115a7136-61ec-4c40-8f58-8703bc182fcc","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. április. 08. 12:36","title":"Lassul a járvány üteme Németországban, de újabb szigorítások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 10 százalékot hozzátesznek a termelésben és az ellátási láncban foglalkoztatott Nestlé-dolgozók béréhez. Ha valaki elkapná a koronavírust, minden olyan gyógyszerköltséget fizet a cég, amelyet a társadalombiztosítás nem áll.","shortLead":"Átlagosan 10 százalékot hozzátesznek a termelésben és az ellátási láncban foglalkoztatott Nestlé-dolgozók béréhez. Ha...","id":"20200408_nestle_jarvany_munka_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8abb90-25ae-4913-98ae-f504575cb4a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_nestle_jarvany_munka_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 10:07","title":"Bérkiegészítést, extra juttatásokat kapnak a Nestlé-dolgozók a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt ideiglenesen csak online lehet segítséget kérni.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt ideiglenesen csak online lehet segítséget kérni.","id":"20200407_Nem_fogad_betegeket_a_Nyiro_Gyula_Korhaz_addiktologiai_osztalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7b4fe7-f117-49f0-99e8-10ccea5daba7","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Nem_fogad_betegeket_a_Nyiro_Gyula_Korhaz_addiktologiai_osztalya","timestamp":"2020. április. 07. 17:10","title":"Nem fogad betegeket a Nyírő Gyula Kórház addiktológiai osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezetők felszólítják a kormányt, hogy vonja vissza az eddigi megszorító intézkedéseket.\r

","shortLead":"A városvezetők felszólítják a kormányt, hogy vonja vissza az eddigi megszorító intézkedéseket.\r

","id":"20200407_Kozos_nyilatkozatban_allnak_ki_az_onkormanyzatok_mellett_az_ellenzeki_polgarmesterek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5a5637-9f54-45ef-a3e2-ad8126476962","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Kozos_nyilatkozatban_allnak_ki_az_onkormanyzatok_mellett_az_ellenzeki_polgarmesterek","timestamp":"2020. április. 07. 18:35","title":"Közös nyilatkozatban állnak ki az önkormányzatok mellett az ellenzéki polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette az elmúlt huszonnégy óra járványügyi adatait.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette az elmúlt huszonnégy óra járványügyi adatait.","id":"20200408_Olaszorszagbanujra_csokkent_a_koronavirusban_elhunytak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0092171-9139-457d-8a26-3bc680229340","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Olaszorszagbanujra_csokkent_a_koronavirusban_elhunytak_szama","timestamp":"2020. április. 08. 18:21","title":"Olaszországban újra csökkent az elhunyt koronavírusos betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jövőre találkozhatnak vele a budapesti rajongók.","shortLead":"Jövőre találkozhatnak vele a budapesti rajongók.","id":"20200408_Megvan_a_Nick_Cavekoncert_uj_idopontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd86b3f-4a78-44a5-9b07-268a9c9ad608","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_Megvan_a_Nick_Cavekoncert_uj_idopontja","timestamp":"2020. április. 08. 11:45","title":"Megvan a Nick Cave-koncert új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a96941-0fd0-4f3d-8c81-788496bda2b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Májusban lett volna három koncertje is, a szervezők átütemezték. Januárig kell várni Falusi Mariann koncertjére is.","shortLead":"Májusban lett volna három koncertje is, a szervezők átütemezték. Januárig kell várni Falusi Mariann koncertjére is.","id":"20200408_A_jarvany_miatt_jovo_januarig_csuszik_Presser_Gabor_koncertje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a96941-0fd0-4f3d-8c81-788496bda2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e073d05-cd21-40b5-b365-705a02e1f86d","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_A_jarvany_miatt_jovo_januarig_csuszik_Presser_Gabor_koncertje","timestamp":"2020. április. 08. 13:03","title":"A járvány miatt jövő januárig csúszik Presser Gábor koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b489e6e6-4d42-4adb-afe5-e5ae1f5921f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakértők korábban úgy vélték, hogy a híd stabil, nincsenek szerkezeti problémái.","shortLead":"A szakértők korábban úgy vélték, hogy a híd stabil, nincsenek szerkezeti problémái.","id":"20200408_hid_omlas_olaszorszag_baleset_marga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b489e6e6-4d42-4adb-afe5-e5ae1f5921f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b684ed-312b-434f-aa35-e07e6e950fea","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_hid_omlas_olaszorszag_baleset_marga","timestamp":"2020. április. 08. 13:50","title":"Összeomlott egy híd Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]