A Google Earth nevű szolgáltatása régóta létezik, de sokan talán nem is tudják, mennyire hasznos eszközről van szó. A weben, telepítés nélkül is elérhető szoftver ugyanis nagy segítség lehet a diákoknak, különösen ezekben az időkben, amikor az oktatás is távolról, digitálisan zajlik. Ennek kapcsán gyűjtött most össze néhány hasznos tippet az üzemeltető, hogy kedvet csináljon a szolgáltatás használatához.

Az első ilyen érdekesség az úgynevezett “Jó napom van” funkció, amely a keresőcég szerint visszaadja azt az érzést, mint amikor hirtelen rábökünk a forgó földgömbre. A szoftver ilyenkor egy általa választott helyet fog betölteni, miközben néhány érdekességet is megoszt róla. A felhasználó így egyszerre tájékozódhat és tanulhat. A funkciót az Earth bal szélső eszköztárában, a dobókocka ikonnal lehet előhívni.

Az Earth arra is lehetőséget ad, hogy megmérjük az egyes pontok közti távolságot. Ha kíváncsi, milyen messze lakik például a Húsvét-szigetektől, csak válassza ki az Earth vonalzóját, s rögtön választ kap a kérdésre. Az eszközzel mérhetünk távolságokat és útvonalakat, de azt is megtudhatjuk,

mennyi időt venne igénybe, ha a kiválasztott helyre gyalog, úszva, esetleg evezve akarnánk eljutni.

Az Earth néhány mókás teszttel is rendelkezik, ráadásul igen változatos témákban: a felhasználók a nemzeti parkok, az állatok hangjai vagy az űrkutatás területén is próbára tehetik tudásukat. A diákok pedig kipróbálhatják az Earth Bingót, vagy ABC-kkel ismerkedhetnek meg műholdas képek segítségével. Némi kellemetlenséget jelenthet, hogy a játékokhoz angol nyelv ismerete szükséges.

Az Earth mindemellett az állatvilág megismeréséhez is ideális. Ez utóbbihoz a National Geographic nyújt segítséget a hallgatóknak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.