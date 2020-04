A Facebook nagyon szeretné, ha sikerülne megszorongatnia a Twitch-et, ehhez pedig minden eszközt be is vet a cég. Most épp egy új alkalmazással, amit Facebook Gaming néven kell keresni a Google Play áruházában.

A Facebook 2016-ban tette először lehetővé, hogy néhány játék esetében élő videókat közvetítsenek a játékosok a közösségi oldalon, 2018 tavaszán pedig azt is bejelentették, hogy ezzel pénzt is kereshetnek a gamerek. A cél egyértelmű volt: ahogy a videós tartalmakkal a YouTube-ot, úgy a játékközvetítésekkel a Twitch-et akarták megszorongatni. Most ezen a téren lépett szintet a platform.

A The New York Times-on keresztül alig egy napja jelentette be a Facebook, hogy hétfőn egy kifejezetten a játékrajongók számára készített alkalmazást indítanak útnak. Az egyelőre csak androidos eszközök számára elérhető Facebook Gaming hétfőn kora délután vált elérhetővé a Google Play áruházban.

Az appba a Facebook-fiókunk segítségével tudunk bejelentkezni, és jó hír, hogy a fejlesztők gondoltak a biztonságra is: ha korábban már beállítottuk a kétfaktoros azonosítást a közösségi oldalnál, akkor itt is kérni fogja a plusz kódot a rendszer.

© hvg.hu

Miután beléptünk, kezdésként beállíthatjuk, milyen nyelven szeretnénk használni az appot, majd kiválaszthatjuk, hogy mely játékok és mely tartalomgyártók érdekelnek bennünket a legjobban. Utóbbiakat jó eséllyel az alapján választja ki nekünk az algoritmus, hogy milyen játékokat jelöltünk meg.

© hvg.hu

Az alkalmazásba csak ezután jutunk be, ami teljesen más dizájnt kapott, mint amit a Facebook-app esetében megszoktunk. A főbb elemek azonban ugyanazok maradtak, vagyis középen egyfajta hírfolyamot láthatunk, a bejegyzésekhez hozzászólhatunk, lájkolhatjuk és megoszthatjuk őket. Posztolni csak élő adást tudunk, erre a jobb alsó sarokban található kamera ikon, vagy a hírfolyam felett lévő menüpontnál van lehetőségünk.

© hvg.hu

A felső sorban az élő adás indítása mellett lehetőségünk van arra is, hogy különböző Facebook-csoportokhoz csatlakozzunk, megnézhetjük, hogy milyen játékokat követünk (és lehetőségünk van ezen módosítani), ugyanez a helyzet a játékközvetítő csatornákkal, illetve böngészhetünk a klipek – vagyis azok között a videók között, amit a játékosok töltöttek fel a közösségi oldalra.

© hvg.hu

Persze az app nem lenne eléggé közösségi, ha nem lehetne az ismerősökkel közös játékot indítani. Ehhez a jobb alsó sarokban látható üzenet ikonra kell bökni, majd kiválasztani a felajánlott listából, hogy melyik barátunkkal szeretnénk játszani. Ha kiválasztottuk a személyt, már csak a facebookos játékok közül kell választani egyet, és indulhat is a móka.

© hvg.hu

© hvg.hu

Hogy az alkalmazás iPhone-okra és iPadekre mikor válik elérhetővé, azt egyelőre nem tudni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.