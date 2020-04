Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d38199c-5dea-4671-b17d-8eacc02fe544","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.\r

","shortLead":"A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.\r

","id":"20200421_Szeptemberig_biztos_hogy_nem_lesz_profi_futball_Hollandiabam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d38199c-5dea-4671-b17d-8eacc02fe544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8f1e36-591b-42a0-bcc2-99581b2f1b01","keywords":null,"link":"/sport/20200421_Szeptemberig_biztos_hogy_nem_lesz_profi_futball_Hollandiabam","timestamp":"2020. április. 21. 21:50","title":"Szeptemberig biztos, hogy nem lesz profi futball Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7155e7a-c279-486c-ae2d-99afc5bdc117","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hitelt is igényelhetnek a cégek a fizetésekre, és a kormány ígérete alapján egyszerűsödik a kérelmezés folyamata is.","shortLead":"Hitelt is igényelhetnek a cégek a fizetésekre, és a kormány ígérete alapján egyszerűsödik a kérelmezés folyamata is.","id":"20200420_Maris_modositott_a_kormany_a_bertamogatason_ketoras_munka_utan_is_lehet_kerni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7155e7a-c279-486c-ae2d-99afc5bdc117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e3a1b4-2d17-4ec9-b534-9b6a3b223e57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_Maris_modositott_a_kormany_a_bertamogatason_ketoras_munka_utan_is_lehet_kerni","timestamp":"2020. április. 20. 16:02","title":"Máris módosított a kormány a bértámogatáson, kétórás munka után is lehet kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harminc évvel ezelőtt bocsátotta fel a NASA a Hubble űrteleszkópot, hogy a Föld körül keringve segítsen megismernünk a bennünket körülvevő világegyetemet. Ebből az alkalomból egy különleges kereső került ki a NASA weboldalára.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt bocsátotta fel a NASA a Hubble űrteleszkópot, hogy a Föld körül keringve segítsen megismernünk...","id":"20200420_nasa_hubble30_hubble_urteleszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d84e403-422e-42fa-b75f-91dc75d61095","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_nasa_hubble30_hubble_urteleszkop","timestamp":"2020. április. 20. 20:03","title":"Kíváncsi, mit látott a Hubble az ön születésnapján? Most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg az érettségik esetében fel sem vetődött hasonló, nyelvvizsgát várhatóan gond nélkül le lehet majd tenni online.","shortLead":"Míg az érettségik esetében fel sem vetődött hasonló, nyelvvizsgát várhatóan gond nélkül le lehet majd tenni online.","id":"20200421_online_nyelvvizsga_majus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5973d3e1-0f0f-4b9d-8442-7a3a7d9eaa2f","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_online_nyelvvizsga_majus","timestamp":"2020. április. 21. 11:14","title":"Májustól tízezrek tehetik le otthonról a nyelvvizsgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de499e3-ae3b-45dd-946d-a411d6da8f67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hongkongi Haeco nevű cégnek köszönhetően hamarosan jöhetnek a könnyen elkészíthető kombi repülőgépek, amelyeken az utastér személy- és teherszállításra is alkalmas lesz.","shortLead":"A hongkongi Haeco nevű cégnek köszönhetően hamarosan jöhetnek a könnyen elkészíthető kombi repülőgépek, amelyeken...","id":"20200421_kombi_repulogep_aruszallitas_haeco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de499e3-ae3b-45dd-946d-a411d6da8f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7631e706-14de-4aa9-835a-f5ef6e612e0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_kombi_repulogep_aruszallitas_haeco","timestamp":"2020. április. 21. 12:03","title":"Átalakítanák az utasszállító repülőgépeket, hogy jobban megérjen felszállni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f03731-c401-4cf6-8b0d-3ca633e71932","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem megoldható, hogy mindenki maszkban, egymástól biztonságos távolságra legyen a sörfesztiválon, ezért inkább nem rendezik meg.","shortLead":"Nem megoldható, hogy mindenki maszkban, egymástól biztonságos távolságra legyen a sörfesztiválon, ezért inkább nem...","id":"20200421_Oktoberfest_elmarad_munchen_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59f03731-c401-4cf6-8b0d-3ca633e71932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910326eb-93ca-4780-9130-ff3caf4de745","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Oktoberfest_elmarad_munchen_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 09:57","title":"Elmarad az Oktoberfest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 2140-en vesztették életüket a járványban Törökországban.","shortLead":"Eddig 2140-en vesztették életüket a járványban Törökországban.","id":"20200420_torokorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd05d9d1-f4ed-43cb-83e1-81d9e72f6297","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_torokorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 22:00","title":"Törökországban meghaladta a 90 ezret a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"Herczog László","category":"360","description":"A kabinet valóban támogatja a részmunkaidős foglalkoztatást, de elfelejtkezik a megélhetésüket elvesztők sokkal népesebb csoportjáról – reagál a döntésekre a Bajnai-kormány munkaügyi minisztere.","shortLead":"A kabinet valóban támogatja a részmunkaidős foglalkoztatást, de elfelejtkezik a megélhetésüket elvesztők sokkal...","id":"202016__reszmunkaido__teljes_leallas__berkompenzacio__vedtelenul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075134fd-be5e-4fb5-b5c2-15c99243950a","keywords":null,"link":"/360/202016__reszmunkaido__teljes_leallas__berkompenzacio__vedtelenul","timestamp":"2020. április. 21. 16:45","title":"Bérkiegészítés: nem azzal van baj, amit a kormány tesz, hanem azzal, amit nem tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]