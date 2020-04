A Google keresője igyekszik segíteni a felhasználóknak, hogy az algoritmus lehetőség szerint a legjobb találatokat adja ki a beírt kifejezésekre. Ennek köszönhetően a gép többnyire képes felismerni a helyesírási hibákat, és javítási javaslatokat is tesz, illetve a háttérben futó szoftver megpróbálja megérteni az adott szavak mögöttes jelentését, hogy ha nem is stimmel teljesen az, amit beírtunk, a kívánt találatokat azért megkapjuk.

Csakhogy ez sem mindig elég ahhoz, hogy a megfelelő eredményt lássuk, ezért egy újabb funkciót készített a Google a keresőhöz, amely szintén hasznos segítség lehet a felhasználónak.

Tulajdonképpen egy kártyáról és egy üzenetről van szó, amely akkor jelenik meg, ha semmilyen, a beírt kifejezéssel megegyező találatot nem adott a Google. Ekkor a találati oldalon megjelenik az

It looks like there aren't any great matches for your search