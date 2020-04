Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A színész sajátos módon segítette ki újdonsült barátját, akit a neve miatt kicsúfoltak az iskolatársai.","shortLead":"A színész sajátos módon segítette ki újdonsült barátját, akit a neve miatt kicsúfoltak az iskolatársai.","id":"20200423_tom_hanks_irogep_corona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875f9939-e03a-4089-a461-6fa9f27ea537","keywords":null,"link":"/elet/20200423_tom_hanks_irogep_corona","timestamp":"2020. április. 23. 14:18","title":"Senki nem vigasztal úgy, ahogy Tom Hanks tette egy kisfiúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ce2c68-a43e-411b-bfae-c9f32a956bcb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első két hónapjában 38 százalékkal csökkent a természetes fogyás 2019 elejéhez képest. A gyerekvállalás támogatása mellett az is szerepet játszik ebben, hogy idén télen nem volt komolyabb influenzajárvány.","shortLead":"Az év első két hónapjában 38 százalékkal csökkent a természetes fogyás 2019 elejéhez képest. A gyerekvállalás...","id":"20200424_termeszetes_fogyas_szuletes_halal_nepesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ce2c68-a43e-411b-bfae-c9f32a956bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72fc67c-5c74-4a2b-bbaa-06d1bc7fd7f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_termeszetes_fogyas_szuletes_halal_nepesseg","timestamp":"2020. április. 24. 09:29","title":"Óriásit csökkent a magyar népességfogyás a járvány előtti hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"250-re nőtt a magyar áldozatok száma, Trumpék nyárra várják a vírus végét, megbukhatott az első teszten a vírus egyik ellenszere. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"250-re nőtt a magyar áldozatok száma, Trumpék nyárra várják a vírus végét, megbukhatott az első teszten a vírus egyik...","id":"20200424_Radar360_EUs_valsagkezelesrol_targyaltak_kozben_Meszaros_ilyenkor_is_hasit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab850c6-6565-42d7-b83b-bc994dd3f1e0","keywords":null,"link":"/360/20200424_Radar360_EUs_valsagkezelesrol_targyaltak_kozben_Meszaros_ilyenkor_is_hasit","timestamp":"2020. április. 24. 08:05","title":"Radar360: EU-s válságkezelésről tárgyaltak, közben Mészáros ilyenkor is hasít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9e933d-59c4-4ab9-a9c8-11460e755b99","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Most számít igazán, hogy a csapatok jó eredményt értek el a legutóbbi kontinenstornán.\r

","shortLead":"Most számít igazán, hogy a csapatok jó eredményt értek el a legutóbbi kontinenstornán.\r

","id":"20200424_Kijutott_a_vbre_a_ferfi_kezivalogatott_a_noi_Ebresztvevo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9e933d-59c4-4ab9-a9c8-11460e755b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28228bb-305b-4701-ab04-8a247d09de26","keywords":null,"link":"/sport/20200424_Kijutott_a_vbre_a_ferfi_kezivalogatott_a_noi_Ebresztvevo","timestamp":"2020. április. 24. 19:27","title":"Kijutott a vb-re a férfi kéziválogatott, a női Eb-résztvevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb777ba-550f-4232-bf11-b1ae63119a05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok csúcskategóriás divatterepjáróját alaposan kiszélesítették, és gigantikus kerekeket szereltek rá.","shortLead":"A bajorok csúcskategóriás divatterepjáróját alaposan kiszélesítették, és gigantikus kerekeket szereltek rá.","id":"20200424_minden_korabbinal_morcosabb_lett_a_hatalmas_bmw_x7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eb777ba-550f-4232-bf11-b1ae63119a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f49b7d8-c9ef-4d36-97a2-e45645c30aea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_minden_korabbinal_morcosabb_lett_a_hatalmas_bmw_x7","timestamp":"2020. április. 24. 07:59","title":"Minden korábbinál morcosabb lett a hatalmas BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a koronavírus-járvány alakulását jelző napi statisztikát.","shortLead":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a koronavírus-járvány alakulását jelző napi statisztikát.","id":"20200423_Olaszorszagban_ma_tobb_volt_a_gyogyul_mint_az_uj_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1270f1ba-b3ff-4915-a65b-bd3b88fca3b9","keywords":null,"link":"/vilag/20200423_Olaszorszagban_ma_tobb_volt_a_gyogyul_mint_az_uj_fertozott","timestamp":"2020. április. 23. 18:19","title":"Olaszországban ma több volt a gyógyult, mint az új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg biztos forrásból úgy értesült, jövőre érkezhet meg az első olyan Apple számítógép, amiben már a cég saját processzora dolgozik.","shortLead":"A Bloomberg biztos forrásból úgy értesült, jövőre érkezhet meg az első olyan Apple számítógép, amiben már a cég saját...","id":"20200423_apple_mac_szamitogep_arm_architektura_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3423bee-fde8-4a79-9eb7-e1c7ca8eb88f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_apple_mac_szamitogep_arm_architektura_processzor","timestamp":"2020. április. 23. 20:03","title":"12 maggal jöhet az Apple saját processzora, amivel leváltanák az Intelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hasonlóképpen bízná az önkormányzatokra az őket érintő, helyi ügyekben való döntések meghozását is az elnöki hivatal.","shortLead":"Hasonlóképpen bízná az önkormányzatokra az őket érintő, helyi ügyekben való döntések meghozását is az elnöki hivatal.","id":"20200423_francia_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75087bd1-5167-4602-aaee-40b1d1114a10","keywords":null,"link":"/vilag/20200423_francia_korlatozasok","timestamp":"2020. április. 23. 21:26","title":"Macron a szülőkre bízná, iskolába engedik-e gyereküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]