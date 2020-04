Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, amiből sosem elég.","shortLead":"Van, amiből sosem elég.","id":"20200427_penz_kormany_sport_veszelyhelyzet_kihirdetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0770eece-63a5-4b3d-8432-7cbf1ec0f6a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_penz_kormany_sport_veszelyhelyzet_kihirdetese","timestamp":"2020. április. 27. 12:02","title":"Kiszámolták, mennyi pénzt költött a kormány sportra a veszélyhelyzet kihirdetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f03bcb-fe58-4b98-9174-a57d6fc313a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Védőfelszerelésük még mindig alig van, és tesztelni is csak múlt héten kezdték őket, nyilatkozta egy tüdőgyógyász.","shortLead":"Védőfelszerelésük még mindig alig van, és tesztelni is csak múlt héten kezdték őket, nyilatkozta egy tüdőgyógyász.","id":"20200427_koronavirus_orvos_megelhetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10f03bcb-fe58-4b98-9174-a57d6fc313a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed68d7ea-7b21-4abe-b096-d104b63c8146","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_orvos_megelhetes","timestamp":"2020. április. 27. 08:31","title":"Fizetésük felét is elveszíthették a koronavírusos betegeket gyógyító orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4020f87b-98e4-478b-8589-e9c41788f696","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Digitális babakelengyét tett közzé a MOME az izolációban újszülött babájukkal otthon ragadt szülőknek. De mit jelent ez pontosan? ","shortLead":"Digitális babakelengyét tett közzé a MOME az izolációban újszülött babájukkal otthon ragadt szülőknek. De mit jelent...","id":"20200428_letoltheto_babacsomaggal_segiti_a_MOME_a_karanten_idejen_szulo_anyakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4020f87b-98e4-478b-8589-e9c41788f696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8290838c-d65a-4435-a3db-59b12b5b34b9","keywords":null,"link":"/elet/20200428_letoltheto_babacsomaggal_segiti_a_MOME_a_karanten_idejen_szulo_anyakat","timestamp":"2020. április. 28. 12:11","title":"Letölthető babacsomaggal segíti a MOME a karantén idején szülő anyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4363ed2-433a-4141-9a5c-0bbee8394b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","timestamp":"2020. április. 28. 07:20","title":"66 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, 11-gyel nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök az intenzív osztályt is megjárta a koronavírus-fertőzés miatt.\r

","shortLead":"A brit miniszterelnök az intenzív osztályt is megjárta a koronavírus-fertőzés miatt.\r

","id":"20200427_koronavirus_fertozes_covid19_boris_johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98802cf7-b07e-4e9f-9189-743a0af0e543","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_koronavirus_fertozes_covid19_boris_johnson","timestamp":"2020. április. 27. 12:47","title":"Felgyógyult és munkába állt Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77620311-9d29-4037-b67b-76ff845e8366","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Támogatást kér az európai repülőgépgyártó óriás.","shortLead":"Támogatást kér az európai repülőgépgyártó óriás.","id":"20200427_Elverezhet_az_Airbus_pedig_sokkal_jobb_helyzetbol_kerult_a_valsagba_mint_rivalisa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77620311-9d29-4037-b67b-76ff845e8366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6559a2-8cda-4c90-ad00-65c669b24614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_Elverezhet_az_Airbus_pedig_sokkal_jobb_helyzetbol_kerult_a_valsagba_mint_rivalisa","timestamp":"2020. április. 27. 16:26","title":"Elvérezhet az Airbus, pedig sokkal jobb helyzetből került a válságba, mint riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac85903-a762-4ef6-9c5b-947968346c8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"45 éve látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","shortLead":"45 éve látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","id":"20200428_jubilal_az_elso_mercedes_sosztaly_69_literes_csucsmodellje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ac85903-a762-4ef6-9c5b-947968346c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69502b3-5b17-4ccf-b5e0-facef29ddd73","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_jubilal_az_elso_mercedes_sosztaly_69_literes_csucsmodellje","timestamp":"2020. április. 28. 06:41","title":"Jubilál az első Mercedes S-osztály 6,9 literes csúcsmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2ded40-90e9-4e7c-bcbb-9fb31e92214f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A gyógyszercégek azért nem léptek korábban, mert nem ezt diktálta a piac - véli Noam Chomsky. A politikai aktivizmusáról ismert tudós egy interjúban mondta el véleményét, amit magyarul szemlézünk. ","shortLead":"A gyógyszercégek azért nem léptek korábban, mert nem ezt diktálta a piac - véli Noam Chomsky. A politikai...","id":"20200427_Noam_Chomsky","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b2ded40-90e9-4e7c-bcbb-9fb31e92214f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025757ac-88bf-4f22-939b-f503105b1855","keywords":null,"link":"/360/20200427_Noam_Chomsky","timestamp":"2020. április. 27. 07:30","title":"Noam Chomsky: A járvány a neoliberalizmus bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]