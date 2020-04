Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatal átfogó vizsgálatot rendelt el, miután több idősotthonban is felütötte a fejét a vírus.","shortLead":"A hivatal átfogó vizsgálatot rendelt el, miután több idősotthonban is felütötte a fejét a vírus.","id":"20200429_ombudsman_kozma_akos_idosotthon_fertozes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a2f2d5-acfa-445a-a392-e295e4c27d42","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_ombudsman_kozma_akos_idosotthon_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 09:52","title":"Ombudsmani vizsgálat indul az idősotthonokban történt fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b07d8e-0d18-4494-b0e9-eb18b00063a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét munkához látott az iFixit csapata, ezúttal az április közepén bemutatott új iPhone SE-t vették kezelésbe.","shortLead":"Ismét munkához látott az iFixit csapata, ezúttal az április közepén bemutatott új iPhone SE-t vették kezelésbe.","id":"20200428_apple_iphone_se_2_javithatosag_ifixit_teardown","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7b07d8e-0d18-4494-b0e9-eb18b00063a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1edcd00d-7a82-4bc9-93f0-b5583c10b853","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_apple_iphone_se_2_javithatosag_ifixit_teardown","timestamp":"2020. április. 28. 13:03","title":"Szétszedték az új olcsó iPhone-t, kiderült, mennyire könnyű javítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf9d8e0-56a2-4c8d-9686-3b7a424f3d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máté Roland Kevin otthonról tűnt el.","shortLead":"Máté Roland Kevin otthonról tűnt el.","id":"20200428_eltunt_12_eves_fiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cf9d8e0-56a2-4c8d-9686-3b7a424f3d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685bcd7d-c68d-4d4d-8463-7313ee5673e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_eltunt_12_eves_fiu","timestamp":"2020. április. 28. 16:01","title":"Elszökött egy 12 éves budapesti fiú, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két cég magánlaborokban vizsgáltatta dolgozói egy részét, de csak egy pár embernek lett pozitív a tesztje.","shortLead":"A két cég magánlaborokban vizsgáltatta dolgozói egy részét, de csak egy pár embernek lett pozitív a tesztje.","id":"20200429_koronavirus_teszt_maganlabor_otp_mol_merkely_bela","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9a60c0-e748-4631-b794-5653d24ae804","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_koronavirus_teszt_maganlabor_otp_mol_merkely_bela","timestamp":"2020. április. 29. 09:18","title":"Érdekes eredménye lett a Mol és az OTP koronavírustesztjeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennek ellenére is stabil helyzetben vannak, és még egy a vártnál hosszabb visszaesést is átvészelnének, nyilatkozta Rolf Schnitzler. Az ígért bérfejlesztéseket is végrehajtották, még ha a leépítéseket nem is tudják elkerülni.","shortLead":"Ennek ellenére is stabil helyzetben vannak, és még egy a vártnál hosszabb visszaesést is átvészelnének, nyilatkozta...","id":"20200429_budapest_airport_valsag_Rolf_Schnitzler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd1d32a-a5e4-4f8a-8a7d-7f8b1f2b96d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_budapest_airport_valsag_Rolf_Schnitzler","timestamp":"2020. április. 29. 12:30","title":"Minden nap 99 százalék feletti a Budapest Airport vesztesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azokat a dolgozókat, akiknek menniük kell, a tulajdonos Opus Global Nyrt. szerint elhelyezkedési tanácsadással és átképzési támogatással is segítik.","shortLead":"Azokat a dolgozókat, akiknek menniük kell, a tulajdonos Opus Global Nyrt. szerint elhelyezkedési tanácsadással és...","id":"20200428_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_letszamleepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc34cb30-15b4-42fb-9c07-9082df8f9db9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_letszamleepites","timestamp":"2020. április. 28. 17:58","title":"A dolgozók több mint felét elküldik Mészáros szállodáiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Konfliktusokat gerjeszt a konszenzus keresése helyett, hozzá közeli oligarchák irányítják, idegengyűlöletre és a nacionalizmusra épít, amit nyugodtan lehet orbánizmusnak hívni - olvasható az összefoglalóban.","shortLead":"Konfliktusokat gerjeszt a konszenzus keresése helyett, hozzá közeli oligarchák irányítják, idegengyűlöletre és...","id":"20200429_bertelsmann_alapitvany_eves_jelentes_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e28a215-215b-401b-a132-5b4baffe08f4","keywords":null,"link":"/360/20200429_bertelsmann_alapitvany_eves_jelentes_magyar_kormany","timestamp":"2020. április. 29. 07:30","title":"Kettest kapott a magyar kormány a Bertelsmann Alapítvány világjelentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez bruttó összeg. A honlap kialakítása és a tárhelyszolgáltatás költsége is benne van.","shortLead":"Ez bruttó összeg. A honlap kialakítása és a tárhelyszolgáltatás költsége is benne van.","id":"20200428_koronavirus_tajekoztato_oldal_tomanovics_gergely_koronavirusgovhu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e395a1-2435-477f-a819-a4cafb8be775","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_tajekoztato_oldal_tomanovics_gergely_koronavirusgovhu","timestamp":"2020. április. 28. 17:31","title":"5,3 millió forintért készült a koronavírusról tájékoztató magyar oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]