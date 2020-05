Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b1fde31-ebd7-46e3-835d-641b760fe5bc","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Átköltéseinél születtek Villonhoz sokkal hűbb, poétikailag hitelesebb tolmácsolások, Faludy György és fél évezreddel korábbi poétaelődje magyar nyelven mégis mindmáig szétválaszthatatlan.","shortLead":"Átköltéseinél születtek Villonhoz sokkal hűbb, poétikailag hitelesebb tolmácsolások, Faludy György és fél évezreddel...","id":"202018__faludy_maszkja__villonvillongasok__forditasi_jarvany__eltakarhatatlanok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b1fde31-ebd7-46e3-835d-641b760fe5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4785ff-a1c7-4818-ae20-0a199a305fdd","keywords":null,"link":"/360/202018__faludy_maszkja__villonvillongasok__forditasi_jarvany__eltakarhatatlanok","timestamp":"2020. május. 04. 10:00","title":"Hiába próbálkoztak mások is Villon-fordítással, Faludy sorai felejthetetlenné váltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b25a07-33e4-4570-b413-14580370c39d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A retró divathullám jegyében fogant Fiat 126 koncepcióautó meghajtásáról villanymotor gondoskodik.","shortLead":"A retró divathullám jegyében fogant Fiat 126 koncepcióautó meghajtásáról villanymotor gondoskodik.","id":"20200505_kispolszki_2020_modern_valtozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4b25a07-33e4-4570-b413-14580370c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aa3953-f4e9-40c2-a5b6-16a138b69814","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_kispolszki_2020_modern_valtozat","timestamp":"2020. május. 05. 09:21","title":"Így mutatna a jó öreg Kispolszki 2020-as változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd6d22-da4c-4b91-878e-e02bb2fbe5c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneArena az eddig kiszivárgott információ alapján elkészítette az iPhone 12 és iPhone 12 Pro modellek renderelt képeit.","shortLead":"A PhoneArena az eddig kiszivárgott információ alapján elkészítette az iPhone 12 és iPhone 12 Pro modellek renderelt...","id":"20200504_apple_iphone_12_pro_max_renderelt_kep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=decd6d22-da4c-4b91-878e-e02bb2fbe5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea78615-c360-4fdf-9d6a-2dec428d1642","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_apple_iphone_12_pro_max_renderelt_kep","timestamp":"2020. május. 04. 16:18","title":"Renderelt képek jöttek az iPhone 12-ről és az iPhone 12 Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Kevés dolgot szeretnek az ország mostani vezetői annyira, mint a sportot. Épp ezért a NER eddigi 10 évének összegzésekor úgy érdemes nézni ezt a területet: mi történik akkor, ha valamiben minden áron szeretnének eredményt elérni? Stadionok, sportcsarnokok építésében és világversenyek rendezésében nagyot lépett előre az ország 2010 óta –épp csak a sporteredmények nem akarnak jönni.","shortLead":"Kevés dolgot szeretnek az ország mostani vezetői annyira, mint a sportot. Épp ezért a NER eddigi 10 évének...","id":"20200505_ner_sport_10_ev_stadion_foci_sportcsarnok_vb_olimpia_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3084fe8c-f3bc-4d9b-b451-d72c22602897","keywords":null,"link":"/360/20200505_ner_sport_10_ev_stadion_foci_sportcsarnok_vb_olimpia_gazdasag","timestamp":"2020. május. 05. 07:00","title":"A NER és a sport 10 éve: amit pénzen meg lehetett venni, azt megvették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kimutatása szerint 42 százalékkal kevesebb bűncselekmény történt márciusban, mint februárban, amikor még nem voltak korlátozások.","shortLead":"A rendőrség kimutatása szerint 42 százalékkal kevesebb bűncselekmény történt márciusban, mint februárban, amikor még...","id":"20200504_bunozes_koronavirus_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df2997e-1fb3-4bf6-bae4-b817d3b0590e","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_bunozes_koronavirus_korlatozasok","timestamp":"2020. május. 04. 12:04","title":"A korlátozások óta csökkenhetett a bűntények száma, de nem mindenki örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarország 265 millió forintot dob be a járvány elleni adományalapba, összesen 7,4 milliárd euró gyűlt össze.","shortLead":"Magyarország 265 millió forintot dob be a járvány elleni adományalapba, összesen 7,4 milliárd euró gyűlt össze.","id":"20200504_EU_WHO_donorkonferencia_koronavirus_jarvany_adomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5311a09-de7f-43b1-8eac-26b94eb5fddb","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_EU_WHO_donorkonferencia_koronavirus_jarvany_adomany","timestamp":"2020. május. 04. 19:21","title":"2600 milliárd forintot adományoztak az EU és a WHO donorkonferenciáján a koronavírus elleni küzdelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ca3ba0-35d8-43e1-a789-d1dee159cf6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemsokára hatályba lép az Oroszországgal megkötött egyezmény az egészségügyi és nyugellátásokról, ennek a részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Nemsokára hatályba lép az Oroszországgal megkötött egyezmény az egészségügyi és nyugellátásokról, ennek a részleteit...","id":"20200504_Hamarosan_lecserelnek_egy_1963as_magyarszovjet_szocialpolitikai_egyezmenyt_2020as_magyaroroszra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26ca3ba0-35d8-43e1-a789-d1dee159cf6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff52a14-b60c-4dd0-b566-e449fd3026b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_Hamarosan_lecserelnek_egy_1963as_magyarszovjet_szocialpolitikai_egyezmenyt_2020as_magyaroroszra","timestamp":"2020. május. 04. 21:59","title":"Hamarosan lecserélnek egy 1963-as magyar-szovjet szociálpolitikai egyezményt 2020-as magyar-oroszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846d79b6-00f7-40bd-81a6-5d4bed718357","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Öt emlékezetes érettségibotrányt gyűjtött össze az Eduline a holnap kezdődő rendhagyó érettségi alkalmából. A legutóbbi tavaly volt, emlékszik?","shortLead":"Öt emlékezetes érettségibotrányt gyűjtött össze az Eduline a holnap kezdődő rendhagyó érettségi alkalmából. A legutóbbi...","id":"20200503_Kiszivargott_tetelek_ujrafelhasznalt_tesztek_elsietett_vizsga__ezek_voltak_a_nagy_erettsegibotranyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=846d79b6-00f7-40bd-81a6-5d4bed718357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb7b0e6-61e8-4b62-a437-d78655d4dfc8","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Kiszivargott_tetelek_ujrafelhasznalt_tesztek_elsietett_vizsga__ezek_voltak_a_nagy_erettsegibotranyok","timestamp":"2020. május. 03. 12:25","title":"Kiszivárgott tételek, újrafelhasznált tesztek, elsietett vizsga - ezek voltak a nagy érettségibotrányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]