A magánélet védelme szempontjából komoly aggályok merültek fel a Xiaomival kapcsolatban – írja a Forbes Gabriel Cirlig kiberbiztonsági szakértő nyilatkozatára alapozva, aki szerint a kínai vállalat telefonjain kémkedésre alkalmas, aktívan használt kiskapuk találhatók.

A szakember saját Xiaomi Redmi Note 8 mobilján folytatott vizsgálódása során arra jutott, mindegy, hogy melyik böngészővel internetezik a felhasználó, ahogy az is, hogy ezt inkognitó módban teszi-e – viselkedését mindenképpen rögzíti a készülék rendszere. Sőt, böngészőn kívül is: Cirlig szerint az eszköz minden mozzanatáról gyűjt adatokat: a böngészés mellett a mappák megnyitásáról, a lejátszott zenékről, de még arról is, hogy mit változtat a beállításokon. Az adatok orosz és szingapúri szerverekre vándorolnak tovább, állítja a kiberbiztonsági szakember.

A fent említett információkat nagyon gyenge titkosítással védte le a Xiaomi, így azokat Cirlig rövid időn belül képes volt visszafejteni. A szakértő a Xiaomi Mi 10-ben, a Redmi K20-ban és a Mi Mix 3-ban is ugyanilyen problémát talált. Eközben egy másik szakember, Andrew Tierney a Mi Browser Pro és a Mint Browser böngészők gyanús működésére lett figyelmes.

A Xiaomi szerint a fenti megállapítások egyszerűen nem igazak. A vállalat állítja, mindenhol betartja a helyi rendelkezéseket, az összegyűjtött böngészési és egyéb adatokat pedig anonimizálva használja fel, és kizárólag a felhasználói élmény növelése érdekében.

