[{"available":true,"c_guid":"50e0c85f-950e-4f89-9fbe-6cb8a4dd94b6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már a kecske is gyanús volt, de a banán betette a kaput.","shortLead":"Már a kecske is gyanús volt, de a banán betette a kaput.","id":"20200504_tanzania_laboratorium_kecse_banan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e0c85f-950e-4f89-9fbe-6cb8a4dd94b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8844354-bc68-4525-9244-0bccd63ec39c","keywords":null,"link":"/elet/20200504_tanzania_laboratorium_kecse_banan","timestamp":"2020. május. 04. 20:24","title":"Tanzániában repült a labor vezetője, miután kimutatták, hogy egy kecske és egy banán is elkapta a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995e9fe6-fd4c-4efe-8474-ce347a224835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200506_Kamikaze_mokus_zsaru__tipizaltak_a_tavoktato_tanarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995e9fe6-fd4c-4efe-8474-ce347a224835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04052bde-4459-4720-9b63-700580826f49","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Kamikaze_mokus_zsaru__tipizaltak_a_tavoktato_tanarokat","timestamp":"2020. május. 06. 12:05","title":"Kamikáze, mókus, zsaru – tipizálták a távoktató tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Másfélszeresére nőtt Olaszországban a márciusi halálozási szám az átlagoshoz képest. Tízezernél is több ember lehetett, akiknek a halálát az ellátórendszer leterheltsége okozhatta, vagy koronavírusos lehetett, de nem tesztelték.","shortLead":"Másfélszeresére nőtt Olaszországban a márciusi halálozási szám az átlagoshoz képest. Tízezernél is több ember lehetett...","id":"20200504_olaszorszag_halalozasok_Covid19_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a5ddd2-08fd-471c-b272-dcac2d9ca2ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_olaszorszag_halalozasok_Covid19_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 19:05","title":"Majdnem kétszer annyival nőtt az olaszországi halálozások száma, mint ahányan hivatalosan a Covid-19-be haltak bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89","c_author":"HVG Könyvek","category":"itthon","description":"Újabb részleteket közölt a Semmelweis Egyetem arról, hogyan zajlik az átfogó szűrővizsgálat.","shortLead":"Újabb részleteket közölt a Semmelweis Egyetem arról, hogyan zajlik az átfogó szűrővizsgálat.","id":"20200505_koronavirus_szures_fertozes_semmelweis_egyetem_pcr_teszt_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639092b2-600e-4d29-b77b-c112bbe352fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_koronavirus_szures_fertozes_semmelweis_egyetem_pcr_teszt_ksh","timestamp":"2020. május. 05. 12:34","title":"Országos szűrővizsgálat: két napon belül értesítik a koronavírus-fertőzötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyógyultak száma viszont már meghaladta a 85 ezret.","shortLead":"A gyógyultak száma viszont már meghaladta a 85 ezret.","id":"20200505_Mar_kozel_30_ezren_haltak_meg_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7850a51-b9de-4b4d-9449-c4b11a27d51b","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_Mar_kozel_30_ezren_haltak_meg_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 05. 19:09","title":"Már közel 30 ezren haltak meg Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki fellépést is kell vállalniuk, felvételt készíteni, aminek a jogdíjaitól is elbúcsúzhatnak.","shortLead":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki...","id":"20200506_muvesz_szinesz_iro_tamogatas_pim_kormany_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab0d93a-f53c-4622-b13c-47628c8ebaf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_muvesz_szinesz_iro_tamogatas_pim_kormany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 06. 16:32","title":"A kormány a művészeket is munkaalapúan támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség azt indítványozta, hogy ha beismeri a vádlott, hogy halálosan megfenyegette és emberi méltóságában megsértette a diáklányokat, a bíróság felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki.","shortLead":"Az ügyészség azt indítványozta, hogy ha beismeri a vádlott, hogy halálosan megfenyegette és emberi méltóságában...","id":"20200505_gazpisztoly_fenyegetes_rasszizmus_eger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94a3e0f-5ab0-4ad5-99b1-1ecd921e7da3","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_gazpisztoly_fenyegetes_rasszizmus_eger","timestamp":"2020. május. 05. 12:08","title":"Két diáklányt fenyegetett meg fegyverrel a buszon, mert szelfiztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új Star Wars-tévésorozaton is dolgoznak a Disney Plusnál.","shortLead":"Egy új Star Wars-tévésorozaton is dolgoznak a Disney Plusnál.","id":"20200504_Taika_Waititi_rendezhet_uj_Star_Warsfilmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea49276-fdb9-49d8-9c2c-6db12182456e","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Taika_Waititi_rendezhet_uj_Star_Warsfilmet","timestamp":"2020. május. 04. 19:35","title":"Taika Waititi rendezhet új Star Wars-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]