[{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vészhelyzet kihirdetése után azonnal elkezdődtek a leépítések.","shortLead":"A vészhelyzet kihirdetése után azonnal elkezdődtek a leépítések.","id":"20200505_munkanelkuli_Magyarorszag_jarulek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa59da6b-29cf-4a92-ad25-e6d83413d4dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200505_munkanelkuli_Magyarorszag_jarulek","timestamp":"2020. május. 05. 17:19","title":"281 ezer munkanélküli van Magyarországon, közel felük egy fillért sem kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfe75ec-980a-4ffd-8534-17625caa6c7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 30 ország részvételével zajlik az a kutatás, amely a koronavírus-járvány testi és lelki hatásait igyekszik felmérni.","shortLead":"Több mint 30 ország részvételével zajlik az a kutatás, amely a koronavírus-járvány testi és lelki hatásait igyekszik...","id":"20200505_karanten_kutatas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bfe75ec-980a-4ffd-8534-17625caa6c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf04909f-39a0-4d11-81a2-c2549cc4f63a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_karanten_kutatas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 05. 18:03","title":"A járvány lelki hatásait vizsgáló kutatás kezdődött, a magyarok tapasztalataira is kíváncsiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jövő héttől újraindulhatnak a távolsági buszjáratok és a vonatok is.","shortLead":"Jövő héttől újraindulhatnak a távolsági buszjáratok és a vonatok is.","id":"20200504_Szerbia_feloldja_a_szuksegallapotot_majus_7tol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f90b51-620f-44c6-805a-699e2d470bad","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Szerbia_feloldja_a_szuksegallapotot_majus_7tol","timestamp":"2020. május. 04. 05:17","title":"Szerbia feloldja a szükségállapotot május 7-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c31de07-c6b2-4276-99a4-d09bec7700aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hivatalos személy elleni erőszak a vád.","shortLead":"Hivatalos személy elleni erőszak a vád.","id":"20200504_kormanyellenes_tunetes_vademeles_kossuth_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c31de07-c6b2-4276-99a4-d09bec7700aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421f660e-ed1e-460b-bad5-40d77e331d37","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kormanyellenes_tunetes_vademeles_kossuth_ter","timestamp":"2020. május. 04. 10:58","title":"Tárgyalás nélkül ítéltetné el a Parlament előtti tüntetések három résztvevőjét az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De Dzsong Ho Észak-Koreából szökött délre.","shortLead":"De Dzsong Ho Észak-Koreából szökött délre.","id":"20200504_kim_dzsong_un_egeszseg_bocsanatkeres_eszak_korea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6304778b-beeb-4f8c-a4bd-d5aaff7a494d","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_kim_dzsong_un_egeszseg_bocsanatkeres_eszak_korea","timestamp":"2020. május. 04. 13:15","title":"Bocsánatot kért a képviselő, aki Kim Dzsong Un betegségéről nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Áprilisban legfeljebb öt gép fordult meg a repülőtéren naponta.","shortLead":"Áprilisban legfeljebb öt gép fordult meg a repülőtéren naponta.","id":"20200504_koronavirus_jarvany_ferihegy_repulojarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b70378-635b-4062-8833-8ad57a2e281f","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_koronavirus_jarvany_ferihegy_repulojarat","timestamp":"2020. május. 04. 09:08","title":"Egyre több a repülőjárat Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da174966-60ce-41aa-ad8c-99d170fc1e75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány mostanáig negyedmillió halálos áldozatot követelt a hivatalos adatok szerint.\r

","shortLead":"A járvány mostanáig negyedmillió halálos áldozatot követelt a hivatalos adatok szerint.\r

","id":"20200505_koronavirus_fertozes_jarvany_globalis_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da174966-60ce-41aa-ad8c-99d170fc1e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f3307a-1e8f-46c7-9257-caeff77c3b36","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_koronavirus_fertozes_jarvany_globalis_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 05. 09:51","title":"Túl a 3,5 millión a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bcf6d7-ea64-4e2b-b2b7-82730f24480b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis Smartért elkért összegből akár egy komolyabb sportkocsit is lehetne vásárolni.","shortLead":"A kis Smartért elkért összegből akár egy komolyabb sportkocsit is lehetne vásárolni.","id":"20200505_meregdraga_apro_tuning_villanyauto_a_brabustol_smart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51bcf6d7-ea64-4e2b-b2b7-82730f24480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805e3022-b50b-411c-8cef-e215c8ae276c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_meregdraga_apro_tuning_villanyauto_a_brabustol_smart","timestamp":"2020. május. 05. 07:59","title":"Méregdrága apró tuning villanyautó a Brabustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]