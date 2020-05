Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sokkal több hulladék halmozódik fel azoknál az állatoknál, amelyek ritkábban építik újra szűkebb lakóhelyüket, állítja egy friss kutatás. ","shortLead":"Sokkal több hulladék halmozódik fel azoknál az állatoknál, amelyek ritkábban építik újra szűkebb lakóhelyüket, állítja...","id":"20200506_Muanyagszemet_tengeri_madar_feszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52254d34-88f3-411f-8cfb-74d64eb0ce55","keywords":null,"link":"/zhvg/20200506_Muanyagszemet_tengeri_madar_feszek","timestamp":"2020. május. 06. 14:49","title":"Tele van műanyagszeméttel a tengeri madarak fészke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki fellépést is vállalniuk kell, felvételt kell készíteniük, utóbbi jogdíjaitól pedig elbúcsúzhatnak.","shortLead":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki...","id":"202019__muveszeti_tamogatas__munkaalapuan__trianoni_forgatokonyv__kuncog_akrajcar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c82372-d317-4cf7-97ae-675cf44e16c9","keywords":null,"link":"/360/202019__muveszeti_tamogatas__munkaalapuan__trianoni_forgatokonyv__kuncog_akrajcar","timestamp":"2020. május. 08. 10:30","title":"Úgy kapnak segítséget a művészek, hogy igazából a kormánynak jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8e647b-c81c-4223-8ae9-19259745886b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz Leonardo Da Vinci repülőtéren kissé szürreális jelenetben lehet részük az utasoknak: okossisakot viselő személyzet méri a testhőjüket.","shortLead":"Az olasz Leonardo Da Vinci repülőtéren kissé szürreális jelenetben lehet részük az utasoknak: okossisakot viselő...","id":"20200506_olaszorszag_okossisak_testho_ellenorzese_koronavirus_repter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8e647b-c81c-4223-8ae9-19259745886b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18817c1f-6363-48b2-a6b7-ab12eaddc467","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_olaszorszag_okossisak_testho_ellenorzese_koronavirus_repter","timestamp":"2020. május. 06. 20:13","title":"Olaszországban is kipróbálják, milyen, ha a jövőt vetik be a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a863ad-01c4-44c4-bb1e-ea88378593e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövidesen ismét a levegőbe emelkedik az X-37B kémrepülő, de ahogy az lenni szokott, most sem tudni, miért indul útnak.","shortLead":"Rövidesen ismét a levegőbe emelkedik az X-37B kémrepülő, de ahogy az lenni szokott, most sem tudni, miért indul útnak.","id":"20200508_boeing_x37b_urrepulo_amerikai_legiero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77a863ad-01c4-44c4-bb1e-ea88378593e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e745bb-47f4-43b1-8b68-59bc0a3b6433","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_boeing_x37b_urrepulo_amerikai_legiero","timestamp":"2020. május. 08. 10:33","title":"Új küldetésre indul az ember nélküli űrrepülő, de titok, hogy hova és miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3337e0-3b24-4e7e-8d57-c2495aa79274","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parti őrség műszaki és működési szabálytalanságokkal indokolta az intézkedést. \r

","shortLead":"A parti őrség műszaki és működési szabálytalanságokkal indokolta az intézkedést. \r

","id":"20200507_Lefoglaltak_egy_spanyol_civilhajot_is_az_olasz_hatosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e3337e0-3b24-4e7e-8d57-c2495aa79274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bca5d3f-12d9-4a86-be77-8d965c20e9db","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Lefoglaltak_egy_spanyol_civilhajot_is_az_olasz_hatosagok","timestamp":"2020. május. 07. 07:59","title":"Lefoglaltak egy spanyol civilhajót is az olasz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7e1aea-a753-4a9f-9c71-16d5618f1a62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ipsos Omnibusz legfrissebb felmérésében azt vizsgálta, hogy a koronavírus-járvány milyen hatással volt a mindennapi életre. A kutatás eredménye szerint több lett az álláskereső, és csökkent a bizalom a média iránt, viszont egyre tudatosabban élnek a magyarok, és bíznak a gyógyszergyártókban.","shortLead":"Az Ipsos Omnibusz legfrissebb felmérésében azt vizsgálta, hogy a koronavírus-járvány milyen hatással volt a mindennapi...","id":"20200506_Minden_tizedik_no_elveszitette_a_munkajat_Magyarorszagon_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a7e1aea-a753-4a9f-9c71-16d5618f1a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baffc30f-1937-4a9e-b41a-149ae2dcf6a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_Minden_tizedik_no_elveszitette_a_munkajat_Magyarorszagon_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. május. 06. 14:15","title":"Ipsos: Minden tizedik nő elveszítette most a munkáját Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyógyultak száma most először meghaladta az aktív fertőzöttökét az országban: előbbiek 93 ezren vannnak, míg utóbbiak 91 ezren.\r

","shortLead":"A gyógyultak száma most először meghaladta az aktív fertőzöttökét az országban: előbbiek 93 ezren vannnak, míg utóbbiak...","id":"20200506_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf0a9f7-429a-488d-b64d-bfba89918db2","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 19:25","title":"Tüntető boltosok sürgetik az újranyitást Olaszországban, miközben újabb 300 emberrel végzett a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium újratervezte az egyik uniós programot, forrásokat tett elérhetővé gazdaságvédelemre. A forint gyenge, egy euró több forintot ér, így több lett az elkölthető pénz. Ami részben az állami bértámogatásra fog elmenni.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium újratervezte az egyik uniós programot, forrásokat tett elérhetővé gazdaságvédelemre. A forint...","id":"20200506_A_kormany_talalt_420_milliard_brusszeli_forintot_gazdasagvedelemre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03484eeb-9d03-4078-bd20-f8f0690806f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_A_kormany_talalt_420_milliard_brusszeli_forintot_gazdasagvedelemre","timestamp":"2020. május. 06. 15:55","title":"A kormány talált 420 milliárd brüsszeli forintot gazdaságvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]