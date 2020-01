Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2ebe76a-d3f6-4071-b945-e54c6f03b03e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a munkanélküliség a gond – írja jelentésében az ILO.","shortLead":"Nem csak a munkanélküliség a gond – írja jelentésében az ILO.","id":"20200123_ilo_jelentes_foglalkoztatas_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2ebe76a-d3f6-4071-b945-e54c6f03b03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800458c9-67b3-42af-bccc-185786db98f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_ilo_jelentes_foglalkoztatas_fizetes","timestamp":"2020. január. 23. 05:32","title":"Ön meg tudna élni napi ezer forintból? 