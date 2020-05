Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai hírszerzés szerint azért tűnhetett el a nyilvánosság elől az észak-koreai vezető, mert tart a koronavírus-fertőzéstől.","shortLead":"A dél-koreai hírszerzés szerint azért tűnhetett el a nyilvánosság elől az észak-koreai vezető, mert tart...","id":"20200506_kim_dzsong_un_szivmutet_eszak_korea_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cec821-d2f5-40e9-af5b-838ab1730507","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_kim_dzsong_un_szivmutet_eszak_korea_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 08:36","title":"Semmi sem utal arra, hogy Kim Dzsong Unt megműtötték volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Egyórás ceremóniával búcsúztatják a ballagásról lemaradt iskolásokat és hallgatókat. ","shortLead":"Egyórás ceremóniával búcsúztatják a ballagásról lemaradt iskolásokat és hallgatókat. ","id":"20200506_Barack_Obama_Lady_Gaga_amerikai_vegzosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d74bd2c-47ed-4f6c-a770-954e3ba694ab","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Barack_Obama_Lady_Gaga_amerikai_vegzosok","timestamp":"2020. május. 06. 09:45","title":"Barack Obama és Lady Gaga is köszönti az amerikai végzősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Angol nyelvből középszinten 34 693-an, emelt szinten 14 521-en tesznek írásbelit csütörtökön.","shortLead":"Angol nyelvből középszinten 34 693-an, emelt szinten 14 521-en tesznek írásbelit csütörtökön.","id":"20200507_angol_irasbeli_erettsegi_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2b0cab-ed6a-46ed-a50f-b917a66704ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_angol_irasbeli_erettsegi_2020","timestamp":"2020. május. 07. 07:15","title":"Angol írásbelikkel kezdődnek ma az idegen nyelvi vizsgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszan elemzi a felhatalmazási törvény nyomán előállt magyar helyzetet internetes oldalán a világszerte sugárzó amerikai rádióadó.","shortLead":"Hosszan elemzi a felhatalmazási törvény nyomán előállt magyar helyzetet internetes oldalán a világszerte sugárzó...","id":"20200507_voa_magyarorszag_eu_diktaturaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25815a34-b8ca-45be-86ba-f0f78728c47c","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_voa_magyarorszag_eu_diktaturaja","timestamp":"2020. május. 07. 17:45","title":"Voice of America: Magyarország lett az EU első diktatúrája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk több magyar sportolóval is beszélt, de egyiküknek sincs ilyen papírja.","shortLead":"A Blikk több magyar sportolóval is beszélt, de egyiküknek sincs ilyen papírja.","id":"20200508_dzsudzsak_balazs_diplomata_utlevel_emirsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246e4228-39fa-4c51-b1de-a2968d0eef2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_dzsudzsak_balazs_diplomata_utlevel_emirsegek","timestamp":"2020. május. 08. 06:51","title":"Továbbra is kérdéseket vet fel Dzsudzsák Balázs diplomata útlevele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323b5711-b31b-43f3-83d6-f811f717a78f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy videóban bukkant fel, hogy elmondja: ő tudja, milyen az, amikor hirtelen vége az ember megszokott világának.","shortLead":"A színész egy videóban bukkant fel, hogy elmondja: ő tudja, milyen az, amikor hirtelen vége az ember megszokott...","id":"20200507_Kevin_Spacey_ugy_gondolta_jo_otlet_a_koronavirushoz_hasonlitani_a_sajat_szexualis_zaklatasi_ugyeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323b5711-b31b-43f3-83d6-f811f717a78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c1b102-38c2-47d9-9669-1ba5cd0163b7","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Kevin_Spacey_ugy_gondolta_jo_otlet_a_koronavirushoz_hasonlitani_a_sajat_szexualis_zaklatasi_ugyeit","timestamp":"2020. május. 07. 09:53","title":"Kevin Spacey úgy gondolta, jó ötlet a koronavírushoz hasonlítani a saját szexuális zaklatási ügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök, Trump egy testőre adott pozitív mintát.","shortLead":"Az amerikai elnök, Trump egy testőre adott pozitív mintát.","id":"20200508_donald_trump_feher_haz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebef6e07-363f-4946-b92a-864324d75b6b","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_donald_trump_feher_haz_koronavirus","timestamp":"2020. május. 08. 05:40","title":"Találtak egy koronavírusost a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pirotechnikai eszköz felrobbant, a gyermek pedig súlyos sérülést szenvedett.\r

\r

\r

","shortLead":"A pirotechnikai eszköz felrobbant, a gyermek pedig súlyos sérülést szenvedett.\r

\r

\r

","id":"20200506_Vadat_emeltek_a_szurkolo_ellen_aki_eletveszelyesen_megsebesitette_fiat_egy_stroboszkoppal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1625c7ba-d373-4748-a693-0c6f00e861c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Vadat_emeltek_a_szurkolo_ellen_aki_eletveszelyesen_megsebesitette_fiat_egy_stroboszkoppal","timestamp":"2020. május. 06. 10:53","title":"Vádat emeltek a Fradi-szurkoló ellen, aki tűzijátékot adott a gyereke kezébe egy meccsen és az felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]