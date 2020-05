Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12e2f634-8d87-4bda-908e-f305760520f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több filmben is játszottak együtt. ","shortLead":"Több filmben is játszottak együtt. ","id":"20200511_Meghalt_Ben_Stiller_edesapja_Jerry_Stiller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12e2f634-8d87-4bda-908e-f305760520f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe62f7d-1c61-4e05-a9bc-bbd2b5bee03c","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Meghalt_Ben_Stiller_edesapja_Jerry_Stiller","timestamp":"2020. május. 11. 11:54","title":"Meghalt Ben Stiller édesapja, Jerry Stiller színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768cdb72-f59b-41ee-8c31-5f26bd5d9026","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"William Sun Petrus a YouTube-ra töltött fel egy videót arról, miként vette hasznát egy 90 éves Remingtonnak. ","shortLead":"William Sun Petrus a YouTube-ra töltött fel egy videót arról, miként vette hasznát egy 90 éves Remingtonnak. ","id":"20200512_dobgep_remington_irogep_hazi_barkacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=768cdb72-f59b-41ee-8c31-5f26bd5d9026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15023b9b-ae47-43a9-81db-d599713bccc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_dobgep_remington_irogep_hazi_barkacs","timestamp":"2020. május. 12. 11:33","title":"Videó: Dobgépet csinált a 90 éves írógépből, az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e58596-8d3a-4d9d-a9d9-da85b93d982f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tartja jó megoldásnak, hogy a kormány által meghatározott témában kell írniuk a nehéz helyzetbe került művészeknek a támogatásért cserébe - mondja Nyáry Krisztián, de szerinte olyan keveset kínálnak ezért, hogy amúgy sem fognak sokan jelentkezni. Úgy érzi a cégek megsegítésével is szűkmarkúbbak itthon, mint Európában, a Líra csoportnál el kellett küldeniük a próbaidősöket és sokaknak csökkentették a munkaidejét - avatott be az író, könyvkiadó. ","shortLead":"Nem tartja jó megoldásnak, hogy a kormány által meghatározott témában kell írniuk a nehéz helyzetbe került művészeknek...","id":"20200511_Nyary_Krisztian_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e58596-8d3a-4d9d-a9d9-da85b93d982f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268d8b39-05b8-42ef-85ba-125379adbbe5","keywords":null,"link":"/360/20200511_Nyary_Krisztian_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 11. 18:30","title":"Nyáry Krisztián a Home office-ban: \"Egy világjárvány alatt ez nem elegáns\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62240865-3263-44c9-8320-3480a76530d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatalmasat zuhant a budapesti étkezde forgalma a járvány miatt, a bérleti díj viszont nem változott.","shortLead":"Hatalmasat zuhant a budapesti étkezde forgalma a járvány miatt, a bérleti díj viszont nem változott.","id":"20200512_vietnami_etterem_budapest_funky_pho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62240865-3263-44c9-8320-3480a76530d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529d429f-7748-4048-9ae5-d240697330fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_vietnami_etterem_budapest_funky_pho","timestamp":"2020. május. 12. 18:02","title":"Segítség nem jött, bezár a díjnyertes vietnami étterem, a Funky Pho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799f6bff-789a-45d3-a8df-7e8394292d95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány miatt a nyári napforduló megünneplésére tervezett tömegrendezvényt sem lehet megtartani a Stonehenge-nél. Pedig ez az ünnep azon ritka alkalmak egyike, amikor a több ezer éves kőtömbök megközelíthetők.","shortLead":"A járvány miatt a nyári napforduló megünneplésére tervezett tömegrendezvényt sem lehet megtartani a Stonehenge-nél...","id":"20200512_Elmarad_az_ev_nagy_spiritualis_unnepe_is_lefujtak_a_bulit_a_Stonehengenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=799f6bff-789a-45d3-a8df-7e8394292d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfad0fa6-0a4e-406a-ad53-2f3e5933f0e5","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Elmarad_az_ev_nagy_spiritualis_unnepe_is_lefujtak_a_bulit_a_Stonehengenel","timestamp":"2020. május. 12. 10:24","title":"Elmarad az év nagy spirituális ünnepe is, lefújták a bulit a Stonehenge-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügy részleges újraindításáról és a kórházi költségekről beszélt az emberi erőforrások minisztere.","shortLead":"Az egészségügy részleges újraindításáról és a kórházi költségekről beszélt az emberi erőforrások minisztere.","id":"20200511_kasler_miklos_korhazak_koronavirus_egeszsegugy_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e89e48c-0d90-445f-85ce-bd48e0d646f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_kasler_miklos_korhazak_koronavirus_egeszsegugy_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 09:07","title":"Kásler: Még dolgoznak azon, hogyan fizessék ki a kórházak költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9cba0a-0329-48ec-820c-0ac1df78d6f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dán játékgyártó ötletoldalán lehet szavazni a projektre.","shortLead":"A dán játékgyártó ötletoldalán lehet szavazni a projektre.","id":"20200511_Hivatalos_Lego_jatek_keszulhet_egy_magyar_Trabantbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea9cba0a-0329-48ec-820c-0ac1df78d6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0113b596-5c2a-4297-a023-470b1d1ca40d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Hivatalos_Lego_jatek_keszulhet_egy_magyar_Trabantbol","timestamp":"2020. május. 11. 09:42","title":"Hivatalos Lego-játék készülhet egy magyar Trabantból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"A járványhelyzet miatt lelassult a magyarországi 5G-hálózat fejlesztése, s az elmaradt bevételek, illetve a pluszkiadások a távközlési vállalat mintegy ötmilliárd forintjába kerültek – erről, valamint a Vodafone-UPC összeolvadásról és az 5G-vel kapcsolatos összeesküvéselméletről beszélt Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország igazgatótanácsának alelnöke. ","shortLead":"A járványhelyzet miatt lelassult a magyarországi 5G-hálózat fejlesztése, s az elmaradt bevételek, illetve...","id":"20200511_vodafone_5g_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89102872-ca51-442f-a7e0-e6f3cc185a54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_vodafone_5g_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 20:06","title":"Torrentezés és milliárdok: Így érinti a Vodafone-t a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]