[{"available":true,"c_guid":"e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lúgos orvos áldozata megszólalt az után, hogy pénzbüntetésre ítélték a támadójának hamisan tanúskodó titkárnőjét.","shortLead":"A lúgos orvos áldozata megszólalt az után, hogy pénzbüntetésre ítélték a támadójának hamisan tanúskodó titkárnőjét.","id":"20200514_renner_erika_titkarno_hamis_tanuzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826e69ff-72b5-4317-81de-67b8e2b6cd3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_renner_erika_titkarno_hamis_tanuzas","timestamp":"2020. május. 14. 18:17","title":"Renner: Hát, ha csak ennyi, akkor még meg is éri hamisan tanúzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul közpénzek felhasználásával, és anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne.","shortLead":"Ráadásul közpénzek felhasználásával, és anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne.","id":"20200513_Hatalmas_vagyonok_mozdulhatnak_meg_a_veszelyhelyzet_urugyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdf1d91-b08d-44d1-a36e-8aeb595e479c","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Hatalmas_vagyonok_mozdulhatnak_meg_a_veszelyhelyzet_urugyen","timestamp":"2020. május. 13. 20:45","title":"Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg a veszélyhelyzet ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e64638a-acfc-43f7-807f-224c533ac9d3","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Szégyenletes gyávaság volna nem megírni az alábbiakat. Vélemény.","shortLead":"Szégyenletes gyávaság volna nem megírni az alábbiakat. Vélemény.","id":"20200515_TGM_A_romanellenesseg_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e64638a-acfc-43f7-807f-224c533ac9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66642d0-7a90-4d43-9b34-156349e36fcd","keywords":null,"link":"/velemeny/20200515_TGM_A_romanellenesseg_ellen","timestamp":"2020. május. 15. 12:40","title":"TGM: A románellenesség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991eb8b4-a3b2-4d80-8cce-a53578069b7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumot ma már két helyen is meg lehet találni – a másik a Minecraft. A járvány hatására indult építőmunka egyszerre közösségi projekt és születésnapi ajándék.","shortLead":"A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumot ma már két helyen is meg lehet találni – a másik a Minecraft. A járvány...","id":"20200515_minecraft_iskola_berzsenyi_daniel_gimnazium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991eb8b4-a3b2-4d80-8cce-a53578069b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fd2b58-63a8-4cc7-9730-a784121d4de2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_minecraft_iskola_berzsenyi_daniel_gimnazium","timestamp":"2020. május. 15. 19:33","title":"A Berzsenyi diákjainak annyira hiányzik a gimis élet, hogy felépítették az iskolájukat Minecraftban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre inkább úgy tűnik, a Huawei google-s, androidos esélyein csak az segítene, ha személyi változás állna be az Egyesült Államok legfőbb vezetésében. Egy esetleges új elnökre bő fél éven át még mindenképp várni kell, addig szoftverfrissítésekkel és saját rendszerének fejlesztésével lesz elfoglalva. Utóbbi, ha nagyon jól sikerül, később akár feleslegessé is teheti a Google rendszeréhez való visszatérést.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, a Huawei google-s, androidos esélyein csak az segítene, ha személyi változás állna be...","id":"20200514_huawei_embargo_amerikai_szankciok_hosszabbitasa_2021_majus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44032e9-aab3-4278-832b-a1b55dda7f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_huawei_embargo_amerikai_szankciok_hosszabbitasa_2021_majus","timestamp":"2020. május. 14. 06:03","title":"Donald Trump elrendelte: 2021 májusáig fent kell tartani a Huawei elleni szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f345947-a2d8-437e-844d-7783ea0cd075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos szerint a gyógyultak száma „impozáns és tetszetős szám”. Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","shortLead":"A tiszti főorvos szerint a gyógyultak száma „impozáns és tetszetős szám”. 