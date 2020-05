Úgy hírlik, hogy még a Galaxy Fold utódjának, a Galaxy Fold 2-nek a bemutatkozása előtt megjelenhet egy olcsóbb változat. Egyre biztosabb e készülék neve is.

Egy ideje már hallani arról, hogy a Samsung, amellett, hogy készíti a Galaxy Fold utódját, egy olcsóbb változaton is dolgozik. Sokáig a Galaxy Fold Lite-ként emlegették ezt a modellt, azonban most kiderült, mi lehet a neve. Az értesülés – írja az Android Authority – egy ipari bennfentestől, Ross Youngtól ered, aki szerint a telefont Samsung Galaxy Fold Special Editionnek fogják hívni, és még a Galaxy Fold 2 megjelenése előtt bemutatkozhat.

Az áráról is hallhattunk: állítólag 1099 dollárba (nagyjából 360 ezer forintba) fog kerülni, és ha ez igaz, akkor ez az eszköz lehet a legolcsóbb modell az összehajtható telefonok világába – ennyibe kerül most egy hagyományos csúcsmobil is.

Az újdonság júliusban kerülhet piacra, úgy fog kinézni, mint az eredeti Galaxy Fold és mindössze 55 ezer darab vár belőle gazdára a világon. Az eddig kiszivárgott specifikációk szerint Snapdragon 865 lapkakészlet dolgozik majd benne, azonban nem lesz 5G-s, de erre még visszatérünk. A telefon üveg testét alumínium keret veszi körül. Úgy tudni, hogy tükörfekete és tükörlila színben érkezik.

© GizmoChina

A specifikációkat kiszivárogtató Max Weinbach azonban megemlíti, hogy ezek nem végső specifikációk, azaz változhatnak addig, amíg a telefon megjelenik. Ennek fényében gyanús picit, hogy a telefon nem lesz 5G-s, ugyanis a Snapdragon 865 lapkához beépített 5G modem tartozik (azaz a gyártó számára egyszerűbb lenne ha hagyná, hogy a telefon használja az 5G-t). Az is érdekes, hogy ha tényleg ilyen chipkészletet kapna a „speciális kiadás”, akkor erősebb lenne a processzora, mint a Galaxy Foldé és a Galaxy Z Flipé. Ugyancsak elgondolkodtató, hogy nincs UTG (ultravékony öveg) réteg a telefonon, ez ugyanis bizonyított már a Galaxy Z Flipnél, és a hiánya elméletileg ugyanolyan könnyen törhetővé tenné az újdonságot, mint amilyen az eredeti Galaxy Fold volt.

