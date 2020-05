Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 38 esetet vizsgálnak.","shortLead":"Jelenleg 38 esetet vizsgálnak.","id":"20200514_remhirterjesztes_rendorseg_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780ba1b0-b7c6-457f-96f9-840f65144b49","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_remhirterjesztes_rendorseg_ugyeszseg","timestamp":"2020. május. 14. 09:15","title":"Rémhírterjesztés: a rendőrség tudomásul veszi az ügyészség álláspontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ae51b3-d799-44c6-93a1-91f1d8ef1ad9","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Orbán Viktor válságkezelő intézkedései már a következő választásról is szólnak, miközben az ellenzék mozgástere egyre szűkül a rendeleti kormányzás alatt - véli Lakner Zoltán politikai elemző és Bíró-Nagy András, a Policy Solutions igazgatója, akik a HVG-nek elmondták azt is, szerintük veszélyben van-e a kormányfő hatalma.","shortLead":"Orbán Viktor válságkezelő intézkedései már a következő választásról is szólnak, miközben az ellenzék mozgástere egyre...","id":"202020_politologusszemmel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ae51b3-d799-44c6-93a1-91f1d8ef1ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188b7558-50c9-49c7-bd7b-bfa32e02ca86","keywords":null,"link":"/360/202020_politologusszemmel","timestamp":"2020. május. 15. 13:30","title":"Orbánnak nincs zseniális stratégiája, de nemigen hagyja majd levegőhöz jutni az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3039eaee-7223-48b2-8639-72caa2f0cfb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vásárlóközönséget tájékoztatni kell az újdonságokról. ","shortLead":"A vásárlóközönséget tájékoztatni kell az újdonságokról. ","id":"20200513_Ugy_gondolta_BMW_a_pancelozott_X5nek_kulon_reklam_jar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3039eaee-7223-48b2-8639-72caa2f0cfb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d1183a-0196-413f-a795-af480062394e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Ugy_gondolta_BMW_a_pancelozott_X5nek_kulon_reklam_jar","timestamp":"2020. május. 14. 04:03","title":"Úgy érezte a BMW a páncélozott X5-nek jár a külön reklám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d8759-46f6-4087-a29a-9fd2b46262cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sylvia Goldsholl megélte a spanyolnáthát is.","shortLead":"Sylvia Goldsholl megélte a spanyolnáthát is.","id":"20200515_Felgyogyult_a_koronavirusbol_egy_108_eves_amerikai_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c64d8759-46f6-4087-a29a-9fd2b46262cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20bc1a3-c848-473d-b1b6-643c804eccc0","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Felgyogyult_a_koronavirusbol_egy_108_eves_amerikai_no","timestamp":"2020. május. 15. 10:26","title":"Felgyógyult a koronavírusból egy 108 éves amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A különleges gazdasági övezetek kialakítása miatt egyes települések jelentős bevételeket veszítenek, azokat a megyék kapják. A kormány szerint az önkormányzatok nem veszítenek.","shortLead":"A különleges gazdasági övezetek kialakítása miatt egyes települések jelentős bevételeket veszítenek, azokat a megyék...","id":"20200513_A_kormany_csusztatva_magyarazza_az_onkormanyzatok_karara_letrehozando_ovezeteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf363825-1918-463c-83cc-3dfeb92cb151","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_kormany_csusztatva_magyarazza_az_onkormanyzatok_karara_letrehozando_ovezeteket","timestamp":"2020. május. 13. 14:58","title":"A kormány csúsztatva magyarázza az önkormányzatok kárára létrehozandó övezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet szerint alapjogokat sértettek a gyulai férfi ügyében.","shortLead":"Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet szerint alapjogokat sértettek a gyulai férfi ügyében.","id":"20200514_remhirterjesztes_korhaz_agyfelszabaditas_egeszsegugy_ekint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b101948d-b722-418d-8d55-6dee00aa4ce2","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_remhirterjesztes_korhaz_agyfelszabaditas_egeszsegugy_ekint","timestamp":"2020. május. 14. 17:52","title":"EKINT: „A legsötétebb diktatúrák bevett gyakorlataként rendőröket küldenek a véleményüket kifejező polgárokra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","shortLead":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfafe7-e55c-4f38-b71d-bdd0926bf7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","timestamp":"2020. május. 13. 17:58","title":"A koronavírusos páciensek harmada kórházban fertőződhetett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b7d26b-11ea-4332-95ac-c87e0ffb9120","c_author":"Lakner Zoltán","category":"360","description":"Lehet játszani a tábornokot – de lehet ebből vereség is.","shortLead":"Lehet játszani a tábornokot – de lehet ebből vereség is.","id":"20200513_Lakner_Az_orszag_ujrainditasa_mint_politikai_termek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b7d26b-11ea-4332-95ac-c87e0ffb9120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de5fd6b-07d6-4e98-a676-5d12530c93e7","keywords":null,"link":"/360/20200513_Lakner_Az_orszag_ujrainditasa_mint_politikai_termek","timestamp":"2020. május. 13. 16:00","title":"Lakner: Az ország újraindítása mint politikai termék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]