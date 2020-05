Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vannak még csodák. ","shortLead":"Vannak még csodák. ","id":"20200515_80_ev_utan_meglett_a_jegygyuruje_amit_veletlenul_lehuzott_a_WCn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddef0f2d-79c4-489c-bc76-cba41f48e750","keywords":null,"link":"/elet/20200515_80_ev_utan_meglett_a_jegygyuruje_amit_veletlenul_lehuzott_a_WCn","timestamp":"2020. május. 15. 12:17","title":"80 év után meglett a jegygyűrű, amit véletlenül lehúztak a WC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"De a budapesti enyhítésekről még mindig nem döntött Orbán. Majd szombat délután.","shortLead":"De a budapesti enyhítésekről még mindig nem döntött Orbán. Majd szombat délután.","id":"20200515_Orban_A_vedotavolsag_es_a_maszk_viselese_a_vedekezes_kulcsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69174374-7d7f-4c3f-bbc7-56ef8214a300","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Orban_A_vedotavolsag_es_a_maszk_viselese_a_vedekezes_kulcsa","timestamp":"2020. május. 15. 07:39","title":"Orbán: Már a védőtávolság és a maszk viselése a védekezés kulcsa, nem az otthonmaradás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgyhogy levágatja.","shortLead":"Úgyhogy levágatja.","id":"20200516_mark_zuckerberg_hajvagas_fodrasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97018e2-6af2-4c08-8591-58361c9bcc93","keywords":null,"link":"/elet/20200516_mark_zuckerberg_hajvagas_fodrasz","timestamp":"2020. május. 16. 14:48","title":"Mark Zuckerberg bejelentette, hogy megnőtt a haja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a54707-6f6a-4e0d-aba9-28e597a80e7d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Belgrádban tett bejelentést a kormányfő.","shortLead":"Belgrádban tett bejelentést a kormányfő.","id":"20200515_orban_viktor_koronavirus_felhatalmazas_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55a54707-6f6a-4e0d-aba9-28e597a80e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaca325a-3638-4a95-801b-417c77d546d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_orban_viktor_koronavirus_felhatalmazas_parlament","timestamp":"2020. május. 15. 13:13","title":"Orbán: Május végén visszaadhatjuk a parlamentnek a különleges felhatalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa024443-cea4-42a3-9d3d-75b26c72f50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kalifornia közelében felfedezett négy új féreg pont úgy néz ki, mintha leöntötték volna őket egy adag csillámporral.","shortLead":"A Kalifornia közelében felfedezett négy új féreg pont úgy néz ki, mintha leöntötték volna őket egy adag csillámporral.","id":"20200515_csillamlo_fereg_felfedezes_allat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa024443-cea4-42a3-9d3d-75b26c72f50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff4483d-ca0c-4f99-b301-822ecd51e313","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_csillamlo_fereg_felfedezes_allat","timestamp":"2020. május. 15. 20:03","title":"Csillogós férgekre bukkantak a tengerek mélyén, odáig van értük az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3907c9-858c-4a77-8eb4-dde964c283d9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Guardian brit lapban sorra veszik Orbán Viktort és társait, hogyan terjesztik ki hatalmukat a válsághelyzetben. Ám ez gyengeségüket is mutathatja, attól félnek, lőttek nekik, ha nem tudják megvédeni az embereket.","shortLead":"A Guardian brit lapban sorra veszik Orbán Viktort és társait, hogyan terjesztik ki hatalmukat a válsághelyzetben. Ám...","id":"20200516_lapszemle_guardian_rossz_fiuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e3907c9-858c-4a77-8eb4-dde964c283d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9e8828-5a46-4b87-a372-80e77325b33d","keywords":null,"link":"/360/20200516_lapszemle_guardian_rossz_fiuk","timestamp":"2020. május. 16. 10:00","title":"\"Az autokrata rossz fiúk a járvány leple alatt pusztíthatnak\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260e3fca-6143-4724-8b02-82efc192c6ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a friss számok márciusról, Budapestet jobban sújtja a járvány, mint a vidéket.","shortLead":"Kijöttek a friss számok márciusról, Budapestet jobban sújtja a járvány, mint a vidéket.","id":"20200515_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_turizmus_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260e3fca-6143-4724-8b02-82efc192c6ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196e0cd2-fd4d-4f40-9b65-7d5a21663651","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_turizmus_budapest","timestamp":"2020. május. 15. 12:56","title":"Március végére \"gyakorlatilag megszűnt\" a fővárosi turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kényszerű otthonmaradás egyik hozadéka, hogy folyamatosan fejlesztik a chatprogramokat, hogy minél több résztvevő beszélhessen egyszerre egymással. Előrelép a WhatsApp is ez ügyben, igaz, ehhez kap némi segítséget a Facebook viszonylag új szolgáltatásától.","shortLead":"A kényszerű otthonmaradás egyik hozadéka, hogy folyamatosan fejlesztik a chatprogramokat, hogy minél több résztvevő...","id":"20200515_whatsapp_csoportos_chat_50_resztvevo_atiranyitas_facebook_messenger_room","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bc2fa2-432c-4490-af48-3ba476cbd256","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_whatsapp_csoportos_chat_50_resztvevo_atiranyitas_facebook_messenger_room","timestamp":"2020. május. 15. 14:03","title":"Belehúz a WhatsApp is: 8-ról 50-re emelik a maximum létszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]