[{"available":true,"c_guid":"8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) munkatársai a repülésnél bevezetendő új szabályokon gondolkodnak.","shortLead":"Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC...","id":"20200516_repulogep_jarvany_betegseg_virus_koronavirus_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e945d9b3-15d9-43cd-a682-daa2ed8df996","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_repulogep_jarvany_betegseg_virus_koronavirus_repuloter","timestamp":"2020. május. 16. 21:09","title":"Közzették, hogyan előznék meg egy betegség terjedését a reptereken és a repülőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a50110-a253-471e-8d6e-b45e4dea5685","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"A koronavírus miatt mindennél nagyobb szükség van jól képzett egészségügyi személyzetre, ám a járvány az ő gyakorlatorientált oktatásukat is ellehetetleníti. A Pécsi Tudományegyetemen fejlesztett M3D-Vision műtéti eljárások, beavatkozások három dimenziós rögzítésére, tananyagba emelésére és virtuális térben gyakorlására nyújt lehetőséget, és „békeidőkben” is az egészségügyi oktatás szerves része lehet.","shortLead":"A koronavírus miatt mindennél nagyobb szükség van jól képzett egészségügyi személyzetre, ám a járvány az ő...","id":"20200516_pte_m3d_vision_orvoskepzes_virtualis_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11a50110-a253-471e-8d6e-b45e4dea5685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145b83bf-bf32-478f-84a5-d25fe0af2038","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_pte_m3d_vision_orvoskepzes_virtualis_valosag","timestamp":"2020. május. 16. 20:00","title":"Most van a legnagyobb szükség orvosokra, de épp most a legnehezebb képezni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b4e7ae-5357-4bb2-873d-090d9f5b487e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Köztük olyan korábbi sikertermék is mint a Renault Scenic.","shortLead":"Köztük olyan korábbi sikertermék is mint a Renault Scenic.","id":"20200515_Eltunhet_harom_tipus_a_Renault_kinalatabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67b4e7ae-5357-4bb2-873d-090d9f5b487e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9583b42-d30d-4bdc-befc-d40380f3e05c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_Eltunhet_harom_tipus_a_Renault_kinalatabol","timestamp":"2020. május. 15. 14:33","title":"Eltűnhet három típus a Renault kínálatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0751fe69-396e-4588-80c8-3b6c795a89b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Full Metal Jacket fantázianévre keresztelt kabát 65 százalékát egy vékony rézszál alkotja, ennek köszönhetően talán kevésbé él meg rajta a vírus, mint egy átlagos ruhadarabon.","shortLead":"A Full Metal Jacket fantázianévre keresztelt kabát 65 százalékát egy vékony rézszál alkotja, ennek köszönhetően talán...","id":"20200515_rez_kabat_vollebak_full_metal_jacket_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0751fe69-396e-4588-80c8-3b6c795a89b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9813ff86-11da-4264-ab95-86f24f270b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_rez_kabat_vollebak_full_metal_jacket_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 15:03","title":"Rézből szőttek kabátot, mert ellenálló lehet a koronavírussal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Fokozatosan és óvatosan, de a fővárosi kerületek vezetőinek többsége egyetért azzal, hogy itt az ideje lazítani a kijárási korlátozásokon, és hasonló véleményen van a főpolgármester is. Információt azonban továbbra sem kapnak a pontos járványügyi adatokról. Orbán Viktor eközben az időt húzza, és járványügyi szakemberekkel is egyeztetni akar. ","shortLead":"Fokozatosan és óvatosan, de a fővárosi kerületek vezetőinek többsége egyetért azzal, hogy itt az ideje lazítani...","id":"20200515_Budapesten_polgarmesterek_nyitas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea5c347-951f-4cde-bcf9-2240100cb95b","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Budapesten_polgarmesterek_nyitas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 19:40","title":"Budapesten megvalósult az egység: ellenzéki és fideszes polgármesterek is a nyitás mellett vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Más nem magyarázhatja a Duma Aktuál szerint, hogy az egyik be nem jelentett kórházlátogatása során 34,5 fokos testhőmérsékletet mértek a miniszterelnöknél. A műsorban az a tétel is elhangzik, hogy azért fogjuk megúszni ezt a válságot is, mert Orbán Viktornak mindig szerencséje van. ","shortLead":"Más nem magyarázhatja a Duma Aktuál szerint, hogy az egyik be nem jelentett kórházlátogatása során 34,5 fokos...","id":"20200517_Duma_Aktual_Orban_korhazat_latogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb92a6a-2207-4b91-a9e4-5b9d6a7f8c7d","keywords":null,"link":"/360/20200517_Duma_Aktual_Orban_korhazat_latogat","timestamp":"2020. május. 17. 11:00","title":"Duma Aktuál: Orbán Viktor gyíkember vagy Tom Hardy a Batmanből? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e27b1e3-32d3-4f35-b933-924c80de7053","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Orbán-kormány kiemelten fontosnak tartja a szervezettel való együttműködést, ezért a támogatás.","shortLead":"Az Orbán-kormány kiemelten fontosnak tartja a szervezettel való együttműködést, ezért a támogatás.","id":"20200516_38_millioval_tamogat_a_kormany_egy_konzervativ_nemzetkozi_szervezettel_valo_egyuttmukodest_aminek_az_elnoke_Novak_Katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e27b1e3-32d3-4f35-b933-924c80de7053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02e247e-0a5c-498b-b813-4981cc3bfd0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_38_millioval_tamogat_a_kormany_egy_konzervativ_nemzetkozi_szervezettel_valo_egyuttmukodest_aminek_az_elnoke_Novak_Katalin","timestamp":"2020. május. 16. 08:31","title":"38 millióval támogat a kormány egy konzervatív nemzetközi szervezettel való együttműködést, aminek az elnöke Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f349781c-71e8-45f6-b2dd-6716993caa94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az irodában könnyű beszédbe elegyedni kollégáinkkal. A koronavírus idején már nehezebb egyben tartani a munkahelyi közösséget, de van megoldás.","shortLead":"Az irodában könnyű beszédbe elegyedni kollégáinkkal. A koronavírus idején már nehezebb egyben tartani a munkahelyi...","id":"20200513_Igy_teremthetunk_munkahelyi_kozosseget_home_officeban_is__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f349781c-71e8-45f6-b2dd-6716993caa94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c378a014-5b95-47b8-b69c-886db1afc52d","keywords":null,"link":"/360/20200513_Igy_teremthetunk_munkahelyi_kozosseget_home_officeban_is__video","timestamp":"2020. május. 15. 12:30","title":"Így teremthetünk munkahelyi közösséget home office-ban is - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]