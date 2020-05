Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátlan böngészés és e-mailezés otthon vagy az irodában, távmunkás Office és biztonsági megoldások találhatók a Telenor hétfőn bejelentett új, Otthonline nevű csomagjában. Az operátor szerint az ajánlat rugalmasságából kifolyólag a mikrovállalkozásoktól a nagyvállalatokig minden cég számára érdekes lehet. Segítségével a munkavállalók bárhová magukkal vihetik a céges netet és az irodájukat.","shortLead":"Korlátlan böngészés és e-mailezés otthon vagy az irodában, távmunkás Office és biztonsági megoldások találhatók...","id":"20200518_telenor_otthonline_irodai_csomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99384e33-94b7-40dd-91e7-2fa323db9a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_telenor_otthonline_irodai_csomag","timestamp":"2020. május. 18. 11:03","title":"Új szolgáltatást indított a Telenor, itt az Otthonline","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb75100-01ea-4a7b-b048-c982b006b709","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén nem tartják meg a kiállítást, az érdeklődőknek egy évet várniuk kell. ","shortLead":"Idén nem tartják meg a kiállítást, az érdeklődőknek egy évet várniuk kell. ","id":"20200518_augusztus_brit_autoszalon_elmarad_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eb75100-01ea-4a7b-b048-c982b006b709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e3260e-7bb7-4697-8d27-826859a2ddb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_augusztus_brit_autoszalon_elmarad_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 09:21","title":"Az augusztusi Brit Autószalon is elmarad a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Természetes élőhelyek pusztítása, emberi tevékenység ide vagy oda, Ausztráliában az emlősök pusztulásának döntő százalékáért a házimacskák felelősek. ","shortLead":"Természetes élőhelyek pusztítása, emberi tevékenység ide vagy oda, Ausztráliában az emlősök pusztulásának döntő...","id":"20200518_hazimacska_oshonos_allat_Ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fae127-556a-4908-a956-a98d6ac85e09","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_hazimacska_oshonos_allat_Ausztralia","timestamp":"2020. május. 18. 11:07","title":"A házimacskák ölik meg a legtöbb őshonos állatot Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szigetországban 170-en haltak meg koronavírus miatt vasárnap, ami viszonylag alacsony adatnak számít.","shortLead":"A szigetországban 170-en haltak meg koronavírus miatt vasárnap, ami viszonylag alacsony adatnak számít.","id":"20200517_Beletaposnak_a_gazba_a_brit_vakcinagyartok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30fe50a-e0b7-4a17-ad4f-65b4c257fdd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Beletaposnak_a_gazba_a_brit_vakcinagyartok","timestamp":"2020. május. 17. 21:24","title":"Beletaposnak a gázba a brit vakcinagyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87945eb-ae61-404b-99c1-589836c76358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus még mindig itt van – figyelmeztetett, az enyhítő intézkedések után is be kell tartani a szabályokat. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"A vírus még mindig itt van – figyelmeztetett, az enyhítő intézkedések után is be kell tartani a szabályokat...","id":"20200518_Muller_Cecilia_Resen_kell_lennunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87945eb-ae61-404b-99c1-589836c76358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c5dd75-67bc-4703-a04f-a2f75b605db3","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_Muller_Cecilia_Resen_kell_lennunk","timestamp":"2020. május. 18. 11:20","title":"Müller Cecília: Résen kell lennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"A magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazatából leadott vészjelzésként is értelmezhető, hogy a BMW elhalasztotta debreceni gyárának megvalósítását. Az állam milliárdokkal csábítja a nagyvállalatokat, de könnyen hoppon maradhat.","shortLead":"A magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazatából leadott vészjelzésként is értelmezhető, hogy a BMW elhalasztotta...","id":"202020__bmwgyar__halasztott_beruhazas__osszeszerelo_orszag__veszfek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d824fffe-7014-4b15-a79d-e7263936f218","keywords":null,"link":"/360/202020__bmwgyar__halasztott_beruhazas__osszeszerelo_orszag__veszfek","timestamp":"2020. május. 19. 07:00","title":"Mehet-e a kukába az adófizetőknek máris sok milliárdba kerülő autógyár-építés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1c47d7-f091-4229-8d85-86458a6d3bee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennégy ellenzéki képviselőt kivezettek, többen megsérültek.","shortLead":"Tizennégy ellenzéki képviselőt kivezettek, többen megsérültek.","id":"20200518_hongkong_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd1c47d7-f091-4229-8d85-86458a6d3bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c0e43f-8891-4246-8d1c-2412740693d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_hongkong_parlament","timestamp":"2020. május. 18. 08:58","title":"Összecsaptak a hongkongi parlamentben az ellenzéki képviselők a biztonsági őrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59648b0-3a1f-4b54-93b1-20df36e61c1c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A jó befektetés vagy a kultúra iránti megszállottság hajtja a leggazdagabb magyar műgyűjtőket? Egy új sorozatban szóra bírták azokat az embereket, akik már nem számolják, mennyi pénztől szabadultak meg egy-egy jobb műremekért. A rendezővel és a producerrel beszélgettünk. ","shortLead":"A jó befektetés vagy a kultúra iránti megszállottság hajtja a leggazdagabb magyar műgyűjtőket? Egy új sorozatban szóra...","id":"20200517_Hozza_kellett_szoknunk_a_szazmilliokhoz__eloszor_szol_sorozat_magyar_mukincsgyujtokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b59648b0-3a1f-4b54-93b1-20df36e61c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c20dfb-1b1c-49b5-9156-ce3dc926ad79","keywords":null,"link":"/kultura/20200517_Hozza_kellett_szoknunk_a_szazmilliokhoz__eloszor_szol_sorozat_magyar_mukincsgyujtokrol","timestamp":"2020. május. 17. 20:00","title":" Verseskötet 36 millióért, festmény nyolcszor ennyiért - miért költ egy műgyűjtő? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]